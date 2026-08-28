Campaña de salud gratis para este 30 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder gratuitamente a medicina general, optometría, nutrición y psicología - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Guardar

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una campaña de salud integral gratuita para este domingo 30 de agosto, dirigida a los vecinos que deseen acceder a diferentes atenciones preventivas sin costo. La jornada busca acercar servicios básicos a la población y facilitar la detección oportuna de algunas condiciones que pueden afectar el bienestar de las personas.

La actividad se desarrollará en el parque Virgen del Rosario, ubicado como referencia a dos cuadras de la avenida Canta Callao. La atención se realizará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., por lo que los asistentes deberán acudir dentro de ese horario para solicitar las prestaciones disponibles.

PUBLICIDAD

La comuna distrital informó que los cupos son limitados. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para aumentar las posibilidades de acceder a las evaluaciones y servicios programados durante la jornada.

Los cupos serán limitados, por lo que se recomienda acudir con anticipación para acceder a las atenciones disponibles - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Especialidades disponibles durante la campaña

Los vecinos podrán recibir orientación y evaluación en cuatro especialidades médicas y de bienestar. Cada área estará destinada a identificar posibles problemas y brindar recomendaciones según las necesidades de cada persona.

Medicina general: evaluación básica del estado de salud y orientación ante posibles molestias o factores de riesgo.

Optometría: revisión de la capacidad visual para identificar dificultades relacionadas con la vista.

Nutrición: orientación sobre alimentación saludable y recomendaciones para mejorar los hábitos alimenticios.

Psicología: atención y orientación para abordar aspectos relacionados con el bienestar emocional y psicológico.

Estas alternativas permitirán que los asistentes reciban una primera orientación profesional sin necesidad de asumir un pago por la consulta, de acuerdo con lo anunciado por la Municipalidad de San Martín de Porres.

La campaña se llevará a cabo este 30 de agosto - Créditos: Magnific.

Servicios gratuitos para los vecinos

Además de las especialidades, la campaña contará con diversos servicios orientados a la prevención, el cuidado personal y la identificación de determinados indicadores de salud.

PUBLICIDAD

Laboratorio: se realizarán pruebas para conocer los niveles de colesterol y triglicéridos.

Masajes: atención destinada a brindar relajación y aliviar la tensión muscular.

Tamizaje de hemoglobina: evaluación que permite identificar posibles niveles bajos de hemoglobina.

Podología: cuidado y revisión básica de los pies para prevenir molestias y complicaciones.

Descarte de glucosa: medición orientada a conocer el nivel de azúcar en la sangre.

Corte de cabello: servicio gratuito de cuidado y arreglo personal para los asistentes.

La jornada representa una alternativa para quienes buscan realizar controles preventivos y recibir orientación sobre diferentes aspectos vinculados con su salud. Las evaluaciones también pueden servir como una primera señal para identificar la necesidad de acudir posteriormente a un establecimiento especializado.

¿Cada cuánto tiempo debería una persona realizarse un chequeo médico preventivo?

Los controles preventivos cumplen un papel importante para mantener una adecuada vigilancia del estado de salud, incluso cuando una persona no presenta molestias. El doctor Arturo Basurto Ayala, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad San Ignacio de Loyola, explicó que estas evaluaciones deben formar parte de los cuidados habituales de la población. “Es importante realizarse un chequeo médico una vez al año para prevenir el riesgo de contraer alguna enfermedad y conocer cómo van nuestros signos vitales”, señaló.

PUBLICIDAD

El especialista también destacó la utilidad de estas revisiones para advertir cambios que podrían pasar inadvertidos en la vida cotidiana. “Nos permite identificar problemas como diabetes, hipertensión o alteraciones en el colesterol, que pueden aparecer con el transcurso de los años”, precisó. Por eso, las jornadas comunitarias representan una oportunidad para acercar este tipo de atención a más personas.