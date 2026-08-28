Congreso observa el Reinfo y pide definir la ley MAPE: la formalización minera en la agenda política

Este reportaje periodístico de Latina Noticias presenta a dos congresistas declarando sobre el sector minero y sus implicancias sobre la ley MAPE y su búsqueda de anular la informalidad minera. Los gráficos en pantalla indican que el tema central son las reacciones ante la posible ampliación del Registro de Formalización Minera (REINFO).

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El Congreso de la República mantiene bajo revisión la posibilidad de que el Ejecutivo amplíe por sexta vez el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), cuyo plazo vence en diciembre. Mientras tanto, aumenta la presión sobre el Ministerio de Energía y Minas para que presente el proyecto de ley MAPE, destinado a regular la mediana y pequeña minería, con el objetivo de evitar una nueva prórroga que perpetúe la informalidad en el sector.

Según un informe difundido por Latina Noticias, el debate parlamentario se intensificó en las últimas semanas. La posible extensión del Reinfo genera posiciones divididas, y surgen voces que reclaman un cambio estructural. En este contexto, dos legisladores —Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular)— coincidieron en que la discusión debe centrarse en la propuesta de ley MAPE, no en la continuidad del registro temporal.

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Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)

Legisladores advierten sobre el riesgo de perpetuar la informalidad minera

El ministerio de Energía y Minas enfrenta cuestionamientos por la falta de una propuesta integral. Muñante sostuvo, en declaraciones recogidas por Latina Noticias, que “una solución al problema del Reinfo tiene que ser integral y no limitarse a una ampliación”. El legislador subrayó que las sucesivas prórrogas no han resuelto los problemas de la minería informal y sostuvo que todos los actores del sector —desde los mineros organizados hasta las grandes empresas— deben tener voz en el Congreso.

Por su parte, Juárez vinculó la coyuntura actual con el cierre del pasado periodo legislativo, cuando la ley MAPE fue archivada en la Comisión de Energía y Minas. La legisladora expresó que “la ley de mediana y pequeña minería debe llegar cuanto antes al Congreso para su análisis”, y alertó que “extender de nuevo el Reinfo significa prolongar la informalidad en el sector”.

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Muñante también criticó la postura de Jennifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, quien manifestó su disposición a una ampliación anticipada del registro. El congresista consideró “totalmente cuestionable” que se adelante una opinión sobre la posible extensión, porque esa decisión, afirmó, debe surgir del debate dentro de la comisión y no de una promesa política individual.

Comisión de Energía y Minas debatíra predictamen de la Ley Mape este 3 de junio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El debate sobre la ley MAPE y el rol del Congreso

La discusión parlamentaria sobre la ley MAPE se ha convertido en el eje de la agenda minera. Tanto Fuerza Popular como Renovación Popular insisten en abrir un debate de fondo sobre la regulación de la mediana y pequeña minería, desplazando la opción de una nueva prórroga del Reinfo. El argumento principal es que el país necesita una normativa clara y estable, que permita avanzar en la formalización del sector sin recurrir indefinidamente a soluciones transitorias.

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En este escenario, la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Paredes, quedó en el centro de la controversia. Muñante advirtió que una postura anticipada sobre la ampliación debilita el sentido del debate parlamentario. El legislador subrayó que la regulación futura debe surgir de un diálogo amplio y transparente, y no de anuncios previos que condicionen las decisiones de la comisión.

Por otro lado, Juárez recordó que la expectativa, tras el archivo de la ley MAPE en el quinquenio anterior, era evitar una nueva ampliación del registro. La legisladora remarcó que una ley para este segmento minero debe debatirse con premura, atendiendo a las demandas del sector y a la necesidad de combatir la informalidad.

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El Gobierno inicialmente presentó la propuesta de la Ley MAPE - crédito Andina

Interpelación al ministro y nuevas tensiones políticas

Mientras el Congreso centra su atención en el futuro del Reinfo, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quedó momentáneamente fuera de la polémica tras la retirada de la moción de interpelación en su contra. La iniciativa, presentada por el diputado de Juntos por el Perú, Luis Gibaja, perdió validez después de que este último retirara su firma, según informó la bancada.

De acuerdo con la versión oficial, la decisión de Gibaja obedeció a la necesidad de revisar el cuestionario dirigido al ministro y de evaluar una posible reformulación de la medida junto a otras bancadas, como Obras y Ahora Nación. Por ahora, la única moción de interpelación activa en el Congreso es la dirigida al ministro de Defensa.

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Este giro en el escenario político alivió temporalmente la presión sobre Shinno, aunque la atención parlamentaria continúa centrada en el accionar del Ministerio de Energía y Minas. El Congreso espera definiciones sobre dos puntos críticos: si el Ejecutivo enviará la ley MAPE para su debate o si optará por una nueva extensión del registro, lo que implicaría mantener el actual esquema de informalidad.

minería - REINFO

Expectativa por la presentación de la ley y el pedido de facultades legislativas

A la espera de una decisión, la agenda política incorpora otra variable: el pedido de facultades legislativas que el Gobierno presentó ante el Congreso. La combinación de esta solicitud con la discusión sobre la formalización minera aumenta la complejidad del debate y multiplica los escenarios posibles.

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En este contexto, sectores parlamentarios reiteran la urgencia de discutir la ley MAPE como vía para regularizar la mediana y pequeña minería. La presentación de la iniciativa legislativa se percibe como un paso indispensable para superar el ciclo de prórrogas, que, según coincidieron varios legisladores, no solucionó los problemas de fondo del sector.

minería - REINFO

Los testimonios recogidos reflejan la preocupación de los parlamentarios por la falta de avances concretos. El desenlace del debate dependerá de la capacidad del Ejecutivo para presentar alternativas sólidas y del Congreso para canalizar la demanda de formalización en una normativa eficaz.