Perú

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Dieron el expediente médico sin autorización de la exprimera dama ni del PJ. Informe del Juzgado, al que accedió Infobae, confirma que no hubo pedido ni resolución ordenando el acceso al historial clínico de Heredia

ARCHIVO - El expresidente de Perú Ollanta Humala, acompañado de su esposa Nadine Heredia, habla con periodistas en la entrada de su domicilio. Lima, Perú, el 30 de abril de 2018. (AP Foto/Joel Alonzo, Archivo)
ARCHIVO - El expresidente de Perú Ollanta Humala, acompañado de su esposa Nadine Heredia, habla con periodistas en la entrada de su domicilio. Lima, Perú, el 30 de abril de 2018. (AP Foto/Joel Alonzo, Archivo)
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La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) impuso una multa de 13 UIT a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal provincial Geovana Mori en noviembre de 2023 sin contar con autorización de la exprimera dama ni una orden judicial.

La defensa de Heredia alegó que la historia clínica contenía quince años de tratamiento médico de la exprimera dama. Tras esas entregas, la fiscal, afirman, remitió el expediente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y al Hospital Nacional Dos de Mayo.

La Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización (SAREFIS) de SUSALUD determinó que el hecho de que se haya proporcionado la historia clínica de Heredia vulneró el deber de confidencialidad establecido la Ley General de Salud, así como la Ley de Protección de Datos Personales.

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Documento impreso con texto en negro que expone cuatro artículos de una resolución administrativa
Una resolución de la Superintendencia Nacional de Salud sanciona con una multa de 13 UIT a la Clínica Delgado por no cumplir las normas sobre historias clínicas.

La clínica argumentó en su defensa que la entrega no obedeció a una decisión propia sino que fue bajo coacción. Y es que afirmaron que el requerimiento fiscal se hizo bajo apercibimiento de ser denunciados penalmente por desobediencia a la autoridad. Por ello, solicitaron se les exima de una sanción.

Sin embargo, SUSALUD rechazó esos argumentos. En la resolución a la que accedió Infobae, se consigna que el centro médico no verificó la existencia de mandato judicial ni se opuso al requerimiento. Se reprocha que la clínica haya hecho una evaluación deficiente de la legalidad del pedido fiscal cuando está en obligación de conocer las normas especiales que regulan la confidencialidad de la historia clínica.

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Por otro lado, SUSALUD descartó el pedido de la defensa de Heredia para que se califique la grave como grave y no como leve. Invocaron el caso de la cantante colombiana Shakira, donde se sancionó con 125 UIT al mismo centro médico por difundir una fotografía de un diagnóstico médico. La entidad indicó que en el caso de la exprimera dama no se exhibió ni difundió la historia clínica, sino que hubo un incumplimiento en la custodia de la misma.

La defensa de Nadine Heredia, Edinson Huamán, anunció que apelarán el fallo con el objetivo de que se incremente la sanción contra la Clínica Delgado.

Se complica la situación de la fiscal

El 13 de julio pasado, la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María dispuso el inicio de una indagación preliminar contra la fiscal provincial Geovana Mori y la fiscal adjunta provincial Lisbeth Aliaga.

Encabezado y texto de una resolución oficial con el membrete y logotipo del Ministerio Público de la República del Perú
Un documento del Ministerio Público del Perú dispone iniciar una indagación preliminar de sesenta días contra las fiscales Norma Mori y Lizet Aliaga.

A las dos fiscales se les atribuye la presunta comisión de violación de la intimidad personal, abuso de autoridad y prevaricato. Los hechos que sustentan la imputación se desprenden del incidente judicial vinculado a la solicitud de viaje a Colombia por motivos de salud formulada por la defensa de Heredia ante Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Según la disposición fiscal, Mori Gómez solicitó la historia clínica completa de Heredia directamente al coordinador de gestión de reclamos de la Clínica Delgado, sin contar con autorización judicial. Una vez obtenido el documento, la fiscal provincial lo remitió al INEN, solicitando una opinión médica especializada sobre si el tratamiento que recibía Heredia era adecuado y si era posible determinar la causa de su enfermedad a partir de los exámenes ya realizados.

Por su parte, la adjunta Aliaga Terreros acudió al INEN y mostró la historia clínica completa de Heredia al director ejecutivo del Servicio de Cuello y Cabeza. La historia clínica también fue remitida al Hospital Nacional Dos de Mayo.

Un informe emitido por la especialista judicial del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al que accedió Infobae, confirma que la Fiscalía no solicitó alguna medida limitativa respecto a la historia clínica de la exprimera dama.

Un documento judicial emitido en Lima con sellos institucionales y un párrafo destacado en amarillo
Un informe del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú señala que la Fiscalía no solicitó medidas restrictivas contra Nadine Heredia.

En el mismo documento se consigna que tampoco tienen en su poder copia de alguna disposición donde la fiscal Geovana Mori haya dispuesto que su adjunta vaya al INEN.

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