Tía María: Southern con luz verde para iniciar explotación sin consulta previa, ¿qué condiciones le impone el Estado?

La autorización está limitada exclusivamente al Tajo La Tapada y será supervisada por organismos estatales en materia ambiental, laboral y de seguridad industrial. Créditos: Dhiraj Singh

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficializó la autorización para que Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú inicie la explotación de la primera etapa del proyecto Tía María, en el Tajo La Tapada, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa.

La Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, firmada el 17 de abril de 2026, confirma que la compañía cumplió todos los requisitos técnicos, legales y ambientales exigidos por la normativa nacional.

Southern acredita propiedad, aval ambiental y plan técnico

La minera presentó el expediente N° 3868162 a través de la extranet del Minem, solicitando autorización para operar en el Tajo La Tapada.

El expediente incluyó la acreditación de la propiedad del terreno superficial, los poderes vigentes de su representante legal, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la certificación ambiental, además del plan de minado.

El respaldo ambiental se basa en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2014 y la conformidad al primer Informe Técnico Sustentatorio emitida por Senace en 2018.

El área autorizada comprende siete derechos mineros identificados como CHANCA 919, MALENA I, MALENA III, TIA MARIA 18, TIA MARIA 19, TIA MARIA 2 y TIA MARIA 8.

Southern Perú presentó documentación sostenible, incluyendo el EIA de 2014 y el informe técnico de SENACE de 2018 para el aval ambiental del proyecto Tía María.

Un proyecto de gran envergadura y largo conflicto social

Tía María es un proyecto minero de cobre a tajo abierto situado en el desierto de La Joya, Arequipa. La inversión total se estima en USD 1.400 millones, con el objetivo de producir 120.000 toneladas de cátodos de cobre al año durante 20 años.

Está conformado por dos minas a tajo abierto, “La Tapada” y “Tía María”, e incorpora el uso de agua de mar desalinizada para sus procesos industriales.

Desde su concepción, Tía María ha enfrentado una fuerte oposición local y múltiples paralizaciones, originadas principalmente por el temor al impacto ambiental y agrícola en el valle del Tambo.

Las protestas han mantenido el proyecto paralizado durante largos periodos y han sido centro de debate nacional sobre los alcances y límites de la actividad minera en zonas agrícolas.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. La reactivación de Tía María ocurre tras años de paralización por oposición local y conflictos motivados por riesgos al valle agrícola del Tambo. EFE/ John Reyes Mejia

Consulta previa descartada y exigencias de control estatal

El Minem determinó, tras el informe de la Dirección de Gestión Minera, que no corresponde aplicar el procedimiento de consulta previa, ya que en el área de influencia directa no se registran pueblos indígenas u originarios, conforme a la Ley N° 29785 y el Convenio 169 de la OIT.

La resolución también exige a Southern Perú cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y con todos los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental.

La empresa deberá operar bajo la supervisión de organismos como Osinergmin, Sunafil, OEFA, SENACE y SUCAMEC, responsables de fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental, laboral y de seguridad industrial. El documento limita la autorización exclusivamente a la primera etapa en el Tajo La Tapada y dispone el archivo formal del expediente.

Nuevo intento de reactivación y expectativas en la región

Con las autorizaciones recientes, Southern Perú busca reactivar un proyecto considerado estratégico por su impacto económico y la demanda internacional de cobre.

Las autoridades de Perú insisten en que el avance estará sujeto a estrictos controles técnicos y ambientales, mientras que el debate social y la vigilancia ciudadana continúan siendo factores centrales en el desarrollo de Tía María.