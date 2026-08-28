Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 28 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,35 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,17% respecto al precio de cierre anterior, que fue de 3,35. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso del -0,25%, mientras que su variación interanual se sitúa en -4,11%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso continuo. La volatilidad actual de 2,62% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 6,71%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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