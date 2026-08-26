Perú

Anillo Vial alcanza nuevo hito: obra que unirá Ate e Independencia en 15 minutos recibe fondos por USD 190 millones, ¿Para qué?

El cierre financiero del Anillo Vial de Lima y Callao tendrá una vigencia inicial de 18 meses y cuenta con respaldo de BBVA, MUFG Bank y COFIDE, informó la concesionaria

Expropiaciones retrasan ejecución del Anillo Vial Periférico en Lima. (Foto: Difusión)
Los fondos del Anillo Vial de Lima y Callao se destinarán a la compra de terrenos privados y a programas sociales vinculados al proyecto.
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La Sociedad Concesionaria Anillo Vial concretó el primer cierre financiero del proyecto por hasta US$ 190 millones, un paso clave para la adquisición de predios y la liberación de áreas en los tramos principales del Anillo Vial de Lima y Callao, obra que unirá Ate e Independencia en 15 minutos.

El financiamiento, respaldado por instituciones de España, Japón y Perú, permitirá acelerar la ejecución de una de las obras de infraestructura vial más relevantes del país, destinada a mejorar la movilidad de más de 4,5 millones de personas. La obra debería estar lista en 2034.

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Apoyo internacional y objetivo del financiamiento

La operación financiera, que tendrá una vigencia inicial de 18 meses, fue estructurada con el respaldo del grupo financiero español BBVA, el banco japonés MUFG Bank y COFIDE de Perú.

Los recursos obtenidos se utilizarán exclusivamente para la liberación predial, es decir, la adquisición de terrenos privados y la ejecución de los programas sociales vinculados al desarrollo del proyecto.

Anillo vial Periferico
La liberación predial del Anillo Vial apunta a habilitar los terrenos de los tramos 1, 2 y 3 para iniciar la construcción integral de la vía.

De acuerdo con la concesionaria, este avance significa que el Anillo Vial podrá cumplir los cronogramas previstos para habilitar los terrenos en los Tramos 1, 2 y 3.

Jaime Lamela Pascua, gerente general de la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, dijo que “este es un paso fundamental, porque permitirá avanzar hacia la liberación efectiva de las áreas donde se desarrollará la vía”.

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“Constituye un avance concreto para el proyecto y refleja la confianza que instituciones financieras de primer nivel han depositado en el Perú para desarrollar macroproyectos de colaboración público-privada gestionados por Proinversión como el Anillo Vial de Lima y Callao, capaces de reducir la brecha existente en infraestructuras”, afirmó.

Tramos estratégicos y alcance del proyecto

El Anillo Vial de Lima y Callao comprende tres tramos principales que suman 34,8 kilómetros de autopista de peaje:

  • El Tramo 1 recorre 8,7 km desde el Óvalo 200 Millas, en el Callao, hasta la Panamericana Norte, abarcando distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia y Comas.
  • El Tramo 2 tiene una extensión de 14,4 km e incluye 4,2 km de túneles, conectando la Panamericana Norte con la avenida Ramiro Prialé y atravesando San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica.
  • El Tramo 3 cubre 11,7 km, desde la avenida Ramiro Prialé hasta la avenida Circunvalación, atravesando distritos como El Agustino, Ate, La Molina, Santa Anita y San Luis.

Estos tramos concentran los principales retos prediales y de infraestructura, y su liberación resulta fundamental para el inicio de la construcción integral del proyecto.

Proinversion
El Anillo Vial Periférico es el primer megaproyecto de Asociación Público-Privada (APP) cuya titularidad y ejecución asumió formalmente PROINVERSIÓN bajo su nuevo rol como entidad ejecutora.

Impacto en la movilidad y desarrollo urbano

Según la concesionaria, el Anillo Vial de Lima y Callao beneficiará a más de 4,5 millones de habitantes al conectar 11 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao.

El diseño contempla la reducción del tráfico y de los tiempos de viaje en promedio entre 30 y 40 minutos, con impactos positivos en la movilidad urbana, la seguridad vial y el desarrollo económico de la región.

La Sociedad Concesionaria y Proinversión mantienen negociaciones para asegurar nuevos cierres financieros que permitan cubrir las etapas siguientes, incluidas la adquisición de predios adicionales y el desarrollo de los programas a fondo del Estado.

El avance de esta operación consolida las condiciones para el desarrollo sostenido del proyecto, considerado una de las iniciativas de infraestructura más importantes de los últimos años en Perú.

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