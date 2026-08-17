Intento de feminicidio en el Rímac: video muestra a exesposo de la hija del alcalde rastrillando un arma frente a su familia

Imágenes impactantes revelan la violenta agresión sufrida por Katherine de la Rosa, hija del alcalde del Rímac, a manos de su esposo. El video muestra cómo fue amenazada con un arma de fuego frente a sus hijas, un hecho que la llevó a denunciarlo por intento de feminicidio.| Video: Panamericana

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La hija del alcalde del Rímac, Katherine de La Rosa, enfrenta una situación de violencia extrema tras denunciar un intento de feminicidio por parte de su expareja, Giancarlos Genaro Fierro Román. Los hechos, documentados en video y difundidos, incluyen amenazas con arma de fuego y una reciente tentativa de incendio contra el vehículo de la víctima.

Según reportes de Panamericana Televisión, la situación ha generado alarma y repudio, tanto en la familia de la afectada como en la opinión pública. El caso salió a la luz luego de que se divulgara un video donde se observa a Fierro Román amenazando con un arma a Katherine de La Rosa y a sus hijas, mientras la familia se encontraba en su residencia del distrito de La Molina.

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El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025, donde se escucha a las menores llorar mientras la madre pide auxilio. “Me rastrilló el arma en la cabeza frente a mis niñas y es donde yo decido separarme ya de él. No aceptarle un perdón más, no aceptarle ni un llanto más”, relató De La Rosa.

Intento de feminicidio en el Rímac: hija del alcalde acusa a su expareja de agresión armada| Foto: Panamericana Noticias

La víctima también señaló haber soportado durante años “violencia psicológica y violencia física”. De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el agresor habría intentado disparar tras una discusión familiar.

Un nuevo atentado contra madre

En el video, la tensión y el pánico se evidencian en los gritos de las niñas y la desesperación de la madre. El reciente atentado ocurrió durante la tarde del 16 de agosto, cuando personas aún no identificadas arrojaron combustible sobre el vehículo en el que se desplazaba Katherine de La Rosa y le prendieron fuego.

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La víctima asocia este ataque con la denuncia penal que interpuso anteriormente contra su expareja. El alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa, expresó públicamente su indignación y exigió protección para su hija.

“Eso es lo que, como padre indignado, salgo al frente a dar, poner el pecho por ella y no permitir que siga más violencia contra la mujer. Esto viene ocurriendo desde el año 2025”, declaró el burgomaestre.

Violencia familiar en el Rímac, hija del alcalde sobrevive a ataque armado y denuncia amenazas| Foto: Panamericana Noticias

Añadió que, en uno de los episodios, su hija, su madre, otra hija de 22 años y tres nietos estuvieron en peligro inminente por la acción armada del agresor. La investigación fue asumida por peritos de Criminalística de la Policía Nacional, quienes recogieron evidencias tras el intento de incendio.

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Además, se conoció que la licencia de arma de fuego de Fierro Román quedó suspendida, aunque el denunciado permanece en libertad.

“Si lo hace una vez, lo va a seguir haciendo. Yo, por vergüenza de decirle a mis padres y a todas las personas lo que me estaba ocurriendo, lo callé por muchos años”, afirmó la víctima.

Frente a ello, mostraron su indignación porque su expareja continúa acercándose a la madre, a pesar de que tiene medidas de alejamiento. En primera instancia, el video no se hizo público, pero luego del atentado decidieron denunciar el caso y pedir garantías para su vida.

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