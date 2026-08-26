Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de agosto

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,35 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,1%. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,51%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -4,07%.
En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso consecutivo por un día. La volatilidad actual del 2,38% se muestra significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,73%, sugiriendo un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.
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