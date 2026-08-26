Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,35 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,1%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,51%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -4,07%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso consecutivo por un día. La volatilidad actual del 2,38% se muestra significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,73%, sugiriendo un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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