Comisarías PNP en Perú: cómo encontrar la más cercana, dirección, teléfono y horario de atención

Un agente de la Policía Nacional del Perú sostiene un teléfono móvil con una plataforma para ubicar dependencias policiales frente a la Comisaría PNP Santa Catalina en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP) constituyen uno de los principales puntos de contacto entre la ciudadanía y la institución policial. En estos establecimientos se reciben denuncias, se brinda orientación y se desarrollan acciones preventivas y operativas dentro de cada jurisdicción.

La PNP mantiene un Prontuario Telefónico de las Comisarías Policiales a nivel nacional, que reúne información sobre la denominación, teléfono y dirección de las dependencias policiales. La plataforma oficial señala que estos datos están disponibles para la atención de la ciudadanía.

Además, el Ministerio del Interior cuenta con un servicio para ubicar la comisaría más cercana, que permite al ciudadano encontrar una dependencia policial según su ubicación.

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Comisarías sectoriales y de la familia de la PNP

La red policial incluye diferentes tipos de dependencias y unidades especializadas. Las comisarías sectoriales atienden a la población dentro de una determinada jurisdicción territorial y desarrollan labores de prevención, patrullaje, recepción de denuncias y respuesta ante emergencias.

También existen dependencias y servicios especializados, entre ellos las Comisarías de Familia, orientadas a la atención de casos relacionados con violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

En estos casos, la atención policial puede articularse con otros servicios estatales. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informa que existen Centros Emergencia Mujer y Familia instalados dentro de comisarías, donde se brinda orientación, asesoría legal, atención psicológica y gestión social.

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Para conocer cuál es la dependencia que corresponde a una determinada zona, no es recomendable elegir únicamente por cercanía geográfica. Lo importante es verificar la jurisdicción policial y el tipo de servicio requerido.

Puedes utilizar el servicio oficial Ubicar la comisaría más cercana.

Ciudadanos realizan trámites con agentes de la Policía Nacional del Perú en el área de atención de una comisaría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canales telefónicos directos de atención inmediata en la Policía Nacional

En caso de una emergencia policial, el número oficial es el 105.

La página de contacto de la PNP confirma que el 105 corresponde a la Policía Nacional del Perú y lo incluye entre sus números de emergencia. También aparecen el 110 para Emergencia Policía Carreteras, el 116 para Bomberos y el 115 para Defensa Civil.

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El 105 no reemplaza necesariamente al teléfono particular de una comisaría. Para conocer el número de una dependencia específica se puede consultar el Prontuario Telefónico de la PNP, que contiene información organizada por regiones policiales.

La PNP dispone de prontuarios correspondientes a regiones como Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, La Libertad, Lambayeque, Tacna, Puno y otras jurisdicciones.

Por ello, si necesitas comunicarte directamente con una comisaría por un trámite o consulta, puedes revisar el Prontuario Telefónico de la PNP.

La Policía Nacional del Perú dispone de la plataforma de denuncia policial digital para registrar el extravío o robo de documentos de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unidades de protección a la víctima en la Policía Nacional del Perú

La PNP cuenta con unidades y servicios especializados para atender situaciones que requieren protección particular.

En los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, las comisarías pueden trabajar articuladamente con los servicios del MIMP. Durante 2026, el Ministerio informó que los Centros Emergencia Mujer y Familia instalados en comisarías mantienen atención permanente para víctimas y personas afectadas por hechos de violencia.

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Cuando existe una situación de violencia, la persona afectada puede acudir a la dependencia policial correspondiente y solicitar orientación sobre la ruta de atención.

En situaciones de peligro inmediato, el ciudadano debe utilizar los canales de emergencia y no esperar a que el problema se agrave.

La Comisaría San Miguel en Perú es el lugar de detención del diputado Julián Pérez Mallqui. (Google Maps)

Procedimiento para presentar una queja sobre el servicio de una comisaría PNP

Si una persona considera que recibió una atención inadecuada o desea formular una queja sobre un servicio policial, existen canales institucionales.

La Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior recibe quejas y denuncias y dispone de la línea gratuita 1818, correo electrónico y plataforma web. Su atención funciona las 24 horas del día.

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La CUD solicita información básica como los datos del denunciante, datos del denunciado cuando correspondan, descripción de los hechos, fecha, hora y lugar, además de los medios probatorios disponibles, como fotografías, grabaciones o documentos.

También existe el Libro de Reclamaciones de la Defensoría del Policía, donde el ciudadano puede registrar información relacionada con el servicio recibido.

Un usuario accede al portal de Denuncia Policial Digital de la Policía Nacional del Perú desde una computadora portátil y un teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de las juntas vecinales en coordinación con la Policía Nacional

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana son organizaciones comunitarias que participan en acciones preventivas y de vigilancia coordinadas con las autoridades.

Durante 2026, el Mininter ha reforzado el trabajo con estas organizaciones. En junio, por ejemplo, se desarrolló una ronda mixta entre la PNP y más de 200 integrantes de juntas vecinales en Lurigancho-Chosica.

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El Ministerio también informó que las juntas vecinales son consideradas aliadas de la PNP en la lucha contra la delincuencia y que se viene trabajando en la actualización de su marco normativo.

Así, la comisaría no funciona únicamente como un lugar para presentar denuncias. También constituye un espacio de coordinación para la prevención del delito, patrullaje, participación ciudadana y seguridad comunitaria.