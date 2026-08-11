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Intento de feminicidio en Iquitos: Mujer resulta con el 30 % de su cuerpo quemado tras ataque de su pareja

El director del hospital, Jehoshua López, detalló que la paciente toleró el traslado y fue estabilizada por el equipo de la Unidad de Trauma shock. El agresor fue detenido por las autoridades

Un caso de violencia de género en Loreto. Un hombre intentó asesinar a su pareja rociándole combustible y prendiéndole fuego. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, donde su estado es de pronóstico reservado. | Video: Latina Noticias
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Un nuevo caso de intento de feminicidio se reportó en Iquitos. Una mujer fue roceada de gasolina y luego quemada por su pareja de 51 años en la localidad de Santa Clotilde, en Río Napo de Loreto. La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Loreto, donde recibe atención médica especializada tras tener el 30 % del cuerpo comprometido.

Doris, una mujer de 44 años, llegó durante la noche al centor médico, tras un viaje de más de ocho horas por vía fluvial desde la comunidad de San Lorenzo, cercana a Santa Clotilde. De acuerdo con Latina Noticias, la paciente fue diagnosticada como “gran quemada”, permaneciendo sedada y entubada bajo cuidados críticos.

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El director del hospital, Jehoshua López, detalló que la paciente toleró el traslado y fue estabilizada por el equipo de la Unidad de Trauma Shock, antes de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos.

Intento de feminicidio en Iquitos: detienen al presunto agresor, la víctima lucha por su vida
Intento de feminicidio en Iquitos: detienen al presunto agresor, la víctima lucha por su vida| Foto: Latina Noticias

Según López, el cirujano plástico reconstructivo John Casado confirmó que el daño afecta al 30 % de la superficie corporal, además de existir quemaduras en las vías respiratorias.

El especialista informó que se preparan injertos de piel para evitar secuelas mayores en el rostro y el tórax, las zonas más comprometidas.

Detención del presunto agresor

El presunto agresor, identificado como Nilo Yumbo Rubio, de 51 años, fue capturado por la policía pocas horas después del ataque.

Las autoridades detuvieron a Yumbo Rubio después de que varios testigos lo señalaran como responsable de la agresión.

La Fiscalía de la región Loreto asumió el caso para determinar las circunstancias del ataque. El informe policial indica que el agresor habría rociado gasolina sobre el cuerpo de su pareja y encendido fuego, provocando lesiones graves, sobre todo en el rostro y el tórax. La víctima, madre de ocho hijos, permanece bajo observación médica y se encuentra acompañada de familiares.

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El caso está siendo investigado bajo la tipificación de presunto intento de feminicidio, y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial de Loreto determinarán la responsabilidad de Yumbo Rubio conforme a ley.

Una mujer resultó con graves quemaduras tras ser rociada con gasolina en la región Loreto, el sospechoso fue capturado por la policía y permanece bajo investigación en la ciudad amazónica
Una mujer resultó con graves quemaduras tras ser rociada con gasolina en la región Loreto, el sospechoso fue capturado por la policía y permanece bajo investigación en la ciudad amazónica| Foto: Latina Noticias

Canales de ayuda para reportar casos de violencia

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) ofrece atención integral y gratuita a víctimas de violencia familiar y sexual en todo el país. Dispone de equipos interdisciplinarios que brindan orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento social. Se puede acudir a sus sedes en distintas regiones o solicitar información a través de sus plataformas oficiales.

La Línea 100 es un servicio telefónico nacional y confidencial que atiende gratuitamente las 24 horas del día. Permite recibir orientación, consejería y derivación a servicios especializados para personas afectadas por violencia de género, así como para familiares o testigos de estos hechos. El número 100 es accesible desde teléfonos fijos y móviles a nivel nacional.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con unidades especializadas para atender denuncias de violencia contra la mujer y grupos familiares. Las víctimas pueden acercarse a cualquier comisaría o comunicarse con la PNP para reportar agresiones, solicitar medidas de protección y acceder a información sobre el proceso de denuncia y resguardo policial.

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