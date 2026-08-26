Cada vez es más caro vivir alquilado: Lima sube 7,3% en el último año y un distrito ya trepó 14,7%

El alquiler en Lima se encarece por encima de la inflación, y por debajo del precio de venta. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

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El último informe Index de Urbania revela los últimos datos del mercado inmobiliario a julio de este 2026. Y si bien el precio de venta de departamentos y casas se ha encarecido, en el último año es el costo del alquiler el que ha subido más.

“El precio medio de alquiler sube 0,9% en julio y acumula +6,6% en 2026: el precio medio de alquiler de un departamento de 100 metros cuadrados se ubica en S/3 mil 439 por mes”, revela el informe. Asimismo, La subida los últimos doce meses llegó a 7,3%.

Así, en 2026, el precio en Lima sube 6,6%, por arriba de la inflación (3,7%), lo que implica un aumento real de 2,9%. Y si bien San Isidro Financiero se mantiene como el barrio con el alquiler más caro de la ciudad (S/ 5 mil 166 por mes), en Santiago de Surco donde en los últimos 12 meses el alquiler ha subido en 14,7%.

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El alquiler se ha encarecido en Lima. Más en Santiago de Surco. - Crédito Captura de Urbania

Alquiler en Lima sube

El estudio de Urbania toma como modelo el precio de alquiler mensual de un departamento de 3 habitaciones y 100 metros cuadrados de superficie cubierta, uno donde más dirigido a una familia peruana que personas solteras.

Así, para julio de 2026:

El alquiler medio de un departamento de dos habitaciones se ubica en S/2.281, o S/38 por m2

El precio medio de alquiler de un departamento de 100m2 se ubica en S/3.439 por mes o S/34 por m2 (más barato por m2 que vivir en un departamento más chico).

Algunas zonas que se han encarecido más luego de Santiago de Surco, son Lince y Jesús María. - Crédito Captura de Google Maps

Por otro lado, con respecto a los distritos de Lima, así aumentaron de precio (ordenado por mayor aumento porcentual):

En Santiago de Surco, el precio de alquiler subió 14,7% en los últimos 12 meses

En San Isidro, subió 9,9%

En San Borja, subió 8,9%

En Jesús María, subió 7,5%

En Miraflores, subió 7,3%

En Pueblo Libre, subió 6,8%

En Lince, subió 6,8%

En Chorrillos, subió 6,4%

En La Molina, subió 5,9%

En Magdalena del Mar, subió 4,7%

En Barranco, subió 3,9%

En San Miguel, subió 3,7%

En Surquillo, subió 3,6%

En Cercado de Lima, subió 3,3%

En La Victoria, bajó 0,8%

Así, en la mayoría de los distritos registran incremento de precio interanual, y Santiago de Surco es el distrito con mayor incremento: +14,7%

CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

Los precios de alquiler más caros y baratos

Así están los alquileres en los distritos de Lima Metropolitana, desde el más caro hasta el más barato, según los datos de Urbania a julio de 2026:

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En Barranco, el alquiler mensual es de S/4 mil 345

En San Isidro , es de S/4 mil 182

En Miraflores , es de S/3 mil 864

En Lince , es de S/3 mil 862

En Jesús María, es de S/3 mil 652

En Surquillo, es de S/3 mil 624

En Magdalena del Mar, es de S/3 mil 613

En La Victoria, es de S/3 mil 568

El Lima Index es de S/3 mil 439

En Cercado de Lima, es de S/3 mil 163

En San Borja, es de S/3 mil 132

En Santiago de Surco, es de S/3 mil 070

En San Miguel, es de S/2 mil 992

En Pueblo Libre, es de S/2 mil 977

En Chorrillos, es de S/2 mil 631

En La Molina, es de S/2 mil 509.