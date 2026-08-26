Cada vez es más caro vivir alquilado: Lima sube 7,3% en el último año y un distrito ya trepó 14,7%

El último informe Index de Urbania revela los últimos datos del mercado inmobiliario a julio de este 2026. Y si bien el precio de venta de departamentos y casas se ha encarecido, en el último año es el costo del alquiler el que ha subido más.
“El precio medio de alquiler sube 0,9% en julio y acumula +6,6% en 2026: el precio medio de alquiler de un departamento de 100 metros cuadrados se ubica en S/3 mil 439 por mes”, revela el informe. Asimismo, La subida los últimos doce meses llegó a 7,3%.
Así, en 2026, el precio en Lima sube 6,6%, por arriba de la inflación (3,7%), lo que implica un aumento real de 2,9%. Y si bien San Isidro Financiero se mantiene como el barrio con el alquiler más caro de la ciudad (S/ 5 mil 166 por mes), en Santiago de Surco donde en los últimos 12 meses el alquiler ha subido en 14,7%.
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Alquiler en Lima sube
El estudio de Urbania toma como modelo el precio de alquiler mensual de un departamento de 3 habitaciones y 100 metros cuadrados de superficie cubierta, uno donde más dirigido a una familia peruana que personas solteras.
Así, para julio de 2026:
- El alquiler medio de un departamento de dos habitaciones se ubica en S/2.281, o S/38 por m2
- El precio medio de alquiler de un departamento de 100m2 se ubica en S/3.439 por mes o S/34 por m2 (más barato por m2 que vivir en un departamento más chico).
Por otro lado, con respecto a los distritos de Lima, así aumentaron de precio (ordenado por mayor aumento porcentual):
- En Santiago de Surco, el precio de alquiler subió 14,7% en los últimos 12 meses
- En San Isidro, subió 9,9%
- En San Borja, subió 8,9%
- En Jesús María, subió 7,5%
- En Miraflores, subió 7,3%
- En Pueblo Libre, subió 6,8%
- En Lince, subió 6,8%
- En Chorrillos, subió 6,4%
- En La Molina, subió 5,9%
- En Magdalena del Mar, subió 4,7%
- En Barranco, subió 3,9%
- En San Miguel, subió 3,7%
- En Surquillo, subió 3,6%
- En Cercado de Lima, subió 3,3%
- En La Victoria, bajó 0,8%
Así, en la mayoría de los distritos registran incremento de precio interanual, y Santiago de Surco es el distrito con mayor incremento: +14,7%
Los precios de alquiler más caros y baratos
Así están los alquileres en los distritos de Lima Metropolitana, desde el más caro hasta el más barato, según los datos de Urbania a julio de 2026:
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- En Barranco, el alquiler mensual es de S/4 mil 345
- En San Isidro, es de S/4 mil 182
- En Miraflores, es de S/3 mil 864
- En Lince, es de S/3 mil 862
- En Jesús María, es de S/3 mil 652
- En Surquillo, es de S/3 mil 624
- En Magdalena del Mar, es de S/3 mil 613
- En La Victoria, es de S/3 mil 568
- El Lima Index es de S/3 mil 439
- En Cercado de Lima, es de S/3 mil 163
- En San Borja, es de S/3 mil 132
- En Santiago de Surco, es de S/3 mil 070
- En San Miguel, es de S/2 mil 992
- En Pueblo Libre, es de S/2 mil 977
- En Chorrillos, es de S/2 mil 631
- En La Molina, es de S/2 mil 509.
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