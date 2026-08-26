Perú

Cada vez es más caro vivir alquilado: Lima sube 7,3% en el último año y un distrito ya trepó 14,7%

Alquiler en Lima se encarece. Conoce cómo están los precios y cuánto cuesta al mes vivir en un área de 100 metros cuadrados

Edificios en Lima Moderna
El alquiler en Lima se encarece por encima de la inflación, y por debajo del precio de venta. - Crédito Andina/Renato Pajuelo
Guardar

El último informe Index de Urbania revela los últimos datos del mercado inmobiliario a julio de este 2026. Y si bien el precio de venta de departamentos y casas se ha encarecido, en el último año es el costo del alquiler el que ha subido más.

“El precio medio de alquiler sube 0,9% en julio y acumula +6,6% en 2026: el precio medio de alquiler de un departamento de 100 metros cuadrados se ubica en S/3 mil 439 por mes”, revela el informe. Asimismo, La subida los últimos doce meses llegó a 7,3%.

Así, en 2026, el precio en Lima sube 6,6%, por arriba de la inflación (3,7%), lo que implica un aumento real de 2,9%. Y si bien San Isidro Financiero se mantiene como el barrio con el alquiler más caro de la ciudad (S/ 5 mil 166 por mes), en Santiago de Surco donde en los últimos 12 meses el alquiler ha subido en 14,7%.

PUBLICIDAD

Captura de Urbania con alza de alquiler en Lima
El alquiler se ha encarecido en Lima. Más en Santiago de Surco. - Crédito Captura de Urbania

Alquiler en Lima sube

El estudio de Urbania toma como modelo el precio de alquiler mensual de un departamento de 3 habitaciones y 100 metros cuadrados de superficie cubierta, uno donde más dirigido a una familia peruana que personas solteras.

Así, para julio de 2026:

  • El alquiler medio de un departamento de dos habitaciones se ubica en S/2.281, o S/38 por m2
  • El precio medio de alquiler de un departamento de 100m2 se ubica en S/3.439 por mes o S/34 por m2 (más barato por m2 que vivir en un departamento más chico).
Captura de Google Maps de Lince Comercial
Algunas zonas que se han encarecido más luego de Santiago de Surco, son Lince y Jesús María. - Crédito Captura de Google Maps

Por otro lado, con respecto a los distritos de Lima, así aumentaron de precio (ordenado por mayor aumento porcentual):

  • En Santiago de Surco, el precio de alquiler subió 14,7% en los últimos 12 meses
  • En San Isidro, subió 9,9%
  • En San Borja, subió 8,9%
  • En Jesús María, subió 7,5%
  • En Miraflores, subió 7,3%
  • En Pueblo Libre, subió 6,8%
  • En Lince, subió 6,8%
  • En Chorrillos, subió 6,4%
  • En La Molina, subió 5,9%
  • En Magdalena del Mar, subió 4,7%
  • En Barranco, subió 3,9%
  • En San Miguel, subió 3,7%
  • En Surquillo, subió 3,6%
  • En Cercado de Lima, subió 3,3%
  • En La Victoria, bajó 0,8%

Así, en la mayoría de los distritos registran incremento de precio interanual, y Santiago de Surco es el distrito con mayor incremento: +14,7%

CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

Los precios de alquiler más caros y baratos

Así están los alquileres en los distritos de Lima Metropolitana, desde el más caro hasta el más barato, según los datos de Urbania a julio de 2026:

PUBLICIDAD

  • En Barranco, el alquiler mensual es de S/4 mil 345
  • En San Isidro, es de S/4 mil 182
  • En Miraflores, es de S/3 mil 864
  • En Lince, es de S/3 mil 862
  • En Jesús María, es de S/3 mil 652
  • En Surquillo, es de S/3 mil 624
  • En Magdalena del Mar, es de S/3 mil 613
  • En La Victoria, es de S/3 mil 568
  • El Lima Index es de S/3 mil 439
  • En Cercado de Lima, es de S/3 mil 163
  • En San Borja, es de S/3 mil 132
  • En Santiago de Surco, es de S/3 mil 070
  • En San Miguel, es de S/2 mil 992
  • En Pueblo Libre, es de S/2 mil 977
  • En Chorrillos, es de S/2 mil 631
  • En La Molina, es de S/2 mil 509.

Temas Relacionados

Alquiler en LimaSector inmobiliarioSantiago de Surcoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ahijada de León XIV destaca vínculo con Chulucanas y espera reencuentro del Papa con su padre

Mildred Camacho señaló que la próxima visita del Papa al Perú representa una oportunidad para fortalecer la unidad y solidaridad entre los peruanos, ante la crisis política y social

Ahijada de León XIV destaca vínculo con Chulucanas y espera reencuentro del Papa con su padre

Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’ intentará lograr un triunfo ante su hinchada contra el ‘rojo matador’ para meterse entre los cuatro mejores de la competición. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El Niño: Más de 9 millones de peruanos bajo gran amenaza ante desbordes de ríos y huaicos

Las autoridades peruanas alertan sobre la exposición de comunidades enteras ante lluvias extremas. Expertos recomiendan fortalecer la prevención y la respuesta local para reducir el impacto de inundaciones y sequías en regiones costeras, andinas y amazónicas

El Niño: Más de 9 millones de peruanos bajo gran amenaza ante desbordes de ríos y huaicos

Tepha Loza revela que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

En el podcast ‘Nadie Sabe’, la modelo contó que ningún excompañero de ‘EEG’ la contactó tras la muerte de su madre.

Tepha Loza revela que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

¿Qué multas no tendrán descuento del 90%? MTC establece excepciones en nuevo régimen de pago para conductores y transportistas

Las exclusiones se concentran en conductas consideradas especialmente graves por involucrar seguridad vial, informalidad, fiscalización, conducción sin autorización o accidentes con consecuencias personales

¿Qué multas no tendrán descuento del 90%? MTC establece excepciones en nuevo régimen de pago para conductores y transportistas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Burneo: “El pleno del JNE tendrá la decisión final” sobre casos de ‘reelección encubierta’

Roberto Burneo: “El pleno del JNE tendrá la decisión final” sobre casos de ‘reelección encubierta’

Víctor Zanabria, exjefe de la PNP, se acoge a la ‘Ley Rospigliosi’ sobre fuero militar: PJ suspendió juicio

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

“Hemos recibido el país con cifras terribles”: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno comenzará a mostrar resultados en 2027

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

ENTRETENIMIENTO

Tepha Loza revela que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Tepha Loza revela que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

‘Avengers: Endgame Encore’ en Perú: fecha, preventa de entradas y cines para su reestreno

Mónica Sánchez anunció la muerte de su madre con emotiva despedida: “Un legado hermoso”

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

Rebeca Escribens apoya a Alejandra Baigorria luego de que su video fuera relacionado con polémica de influencers en África

DEPORTES

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

Paola Villegas reveló su anhelo de jugar por Universitario cuando vuelva a Perú: “Es uno de mis sueños”

Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por baja de Alianza Lima en 2020: “Lolo Fernández sería el ídolo del descenso”

Christian Cueva desea jugar con Yoshimar Yotún en el centenario de Sport Boys: “Siempre se me facilitó el fútbol con él”