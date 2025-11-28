¿Cuánto cuesta alquilar en distritos de Lima Top? Así cerraron los precios en octubre

Salió un nuevo informe de Index de Urbania. “El precio medio de alquiler cae 0,3% en octubre y acumula +3,7% en 2025″, revela el buscador de departamentos y viviendas.
“El precio medio de alquiler de un departamento de 100 m2 se ubica en S/3,187 por mes, cae 0,3% en octubre. Sin embargo en 2025 el precio acumula +3,7%. En los últimos 12 meses sube muy por arriba de la inflación, derivando en un incremento real de 4,3%”, expandie el informe.
Así, son los departamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año. La zona que lidera está en el distrito de San Isidro. “San Isidro Financiero registra el alquiler más caro de la ciudad, S/4.869 por mes. Mientras, Los Olivos Norte es el más económico, S/1.373″, agrega el informe.
Así están los precios en Lima Top
El precio toma en cuenta el alquiler medio de un departamento de tres habitaciones, de 100 metros cuadrados y un estacionamiento. El promedio de alquiler de una vivienda así es de S/3.187, lo que son 32 soles por metro cuadrado al mes.
- Los Olivos: S/ 1.535
- Chorrillos: S/ 2.422
- La Molina: S/ 2.529
- Santiago de Surco: S/ 2.737
- San Miguel: S/ 2.807
- San Borja: S/ 2.829
- Pueblo Libre: S/ 2.874
- Cercado de Lima: S/ 3.073
- Lima Index: S/ 3.187, este es el precio promedio
- Magdalena del Mar: S/ 3.211
- Jesús María: S/ 3.357
- Lince: S/ 3.434
- Surquillo: S/ 3.457
- Miraflores: S/ 3.616
- La Victoria: S/ 3.637
- San Isidro: S/ 3.816
- Barranco: S/ 4.091
Los barrios más cotizados
Asimismo, el informe de Urbania revela cómo está el precio por los barrios. Es en San Isidro Financiero donde el costo para alquilar se mantiene como el más alto, de S/4.869 al mes. Pero, sin ser Lima Top, zonas de Barranco también lideran los precios que se pagan por arrendar una vivienda.
- San Isidro Financiero se mantiene como el barrio más cotizado, con un alquiler de S/ 4.869
- Barranco Tradicional le sigue, con un alquiler de S/ 4,226
- Finalnente, Nuevo Barranco también resulta una zona de coste alto para alquilar vivienda, con S/4.087 al mes
También es barato en La Molina
De acuerdo a Urbania, La Molina figura dentro de los distritos con rentas más bajas, las cuales resultan en montos mucho más baratas en comparación con zonas de Lima Top como Miraflores o San Isidro. Justamente detrás de esa diferencia hay razones estructurales y de demanda.
La Molina se destaca como un distrito predominantemente residencial, con muchas viviendas unifamiliares, lotes amplios y menor densidad de edificios de alto costo; esa composición hace que la oferta incluya unidades grandes (casas o departamentos amplios) cuyo precio por metro cuadrado puede resultar más bajo que el de distritos céntricos donde abundan estudios y departamentos pequeños muy demandados por ejecutivos y estudiantes.
Asimismo, es su carácter familiar y la orientación hacia alquileres de mediano-largo plazo (familias que buscan estabilidad) lo que reduce la presión para pagar primas elevadas por metro cuadrado, mientras que la distancia y los tiempos de traslado hacia los principales polos de trabajo de la ciudad moderan la competencia por las unidades de mayor precio.