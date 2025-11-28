Perú

¿Cuánto cuesta alquilar en distritos de Lima Top? Así cerraron los precios en octubre

Un nuevo informe de Urbania Index revela que los precios de los alquileres cayeron en octubre. ¿Cómo están las zonas más cotizadas de Lima?

Guardar
Comprar departamento en Miraflores ahora
Comprar departamento en Miraflores ahora es más caro, pero en otros dos distritos de Lima Top, de hecho, han bajado los precios. - Crédito Municipalidad de Miraflores

Salió un nuevo informe de Index de Urbania. “El precio medio de alquiler cae 0,3% en octubre y acumula +3,7% en 2025″, revela el buscador de departamentos y viviendas.

“El precio medio de alquiler de un departamento de 100 m2 se ubica en S/3,187 por mes, cae 0,3% en octubre. Sin embargo en 2025 el precio acumula +3,7%. En los últimos 12 meses sube muy por arriba de la inflación, derivando en un incremento real de 4,3%”, expandie el informe.

Así, son los departamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año. La zona que lidera está en el distrito de San Isidro. “San Isidro Financiero registra el alquiler más caro de la ciudad, S/4.869 por mes. Mientras, Los Olivos Norte es el más económico, S/1.373″, agrega el informe.

Para muestra, así estaban los
Para muestra, así estaban los precios de alquiler promedio en los distritos de Lima en enero de 2025. - Crédito Captura de Urbania

Así están los precios en Lima Top

El precio toma en cuenta el alquiler medio de un departamento de tres habitaciones, de 100 metros cuadrados y un estacionamiento. El promedio de alquiler de una vivienda así es de S/3.187, lo que son 32 soles por metro cuadrado al mes.

  1. Los Olivos: S/ 1.535
  2. Chorrillos: S/ 2.422
  3. La Molina: S/ 2.529
  4. Santiago de Surco: S/ 2.737
  5. San Miguel: S/ 2.807
  6. San Borja: S/ 2.829
  7. Pueblo Libre: S/ 2.874
  8. Cercado de Lima: S/ 3.073
  9. Lima Index: S/ 3.187, este es el precio promedio
  10. Magdalena del Mar: S/ 3.211
  11. Jesús María: S/ 3.357
  12. Lince: S/ 3.434
  13. Surquillo: S/ 3.457
  14. Miraflores: S/ 3.616
  15. La Victoria: S/ 3.637
  16. San Isidro: S/ 3.816
  17. Barranco: S/ 4.091

Los barrios más cotizados

Asimismo, el informe de Urbania revela cómo está el precio por los barrios. Es en San Isidro Financiero donde el costo para alquilar se mantiene como el más alto, de S/4.869 al mes. Pero, sin ser Lima Top, zonas de Barranco también lideran los precios que se pagan por arrendar una vivienda.

  • San Isidro Financiero se mantiene como el barrio más cotizado, con un alquiler de S/ 4.869
  • Barranco Tradicional le sigue, con un alquiler de S/ 4,226
  • Finalnente, Nuevo Barranco también resulta una zona de coste alto para alquilar vivienda, con S/4.087 al mes
Barranco es el distrito más
Barranco es el distrito más caro para alquilar vivienda, según Urbania. - Crédito Google Maps

También es barato en La Molina

De acuerdo a Urbania, La Molina figura dentro de los distritos con rentas más bajas, las cuales resultan en montos mucho más baratas en comparación con zonas de Lima Top como Miraflores o San Isidro. Justamente detrás de esa diferencia hay razones estructurales y de demanda.

La Molina se destaca como un distrito predominantemente residencial, con muchas viviendas unifamiliares, lotes amplios y menor densidad de edificios de alto costo; esa composición hace que la oferta incluya unidades grandes (casas o departamentos amplios) cuyo precio por metro cuadrado puede resultar más bajo que el de distritos céntricos donde abundan estudios y departamentos pequeños muy demandados por ejecutivos y estudiantes.

Asimismo, es su carácter familiar y la orientación hacia alquileres de mediano-largo plazo (familias que buscan estabilidad) lo que reduce la presión para pagar primas elevadas por metro cuadrado, mientras que la distancia y los tiempos de traslado hacia los principales polos de trabajo de la ciudad moderan la competencia por las unidades de mayor precio.

Temas Relacionados

Precio de alquilerViviendasUrbaniaSector inmobiliarioperu-economia

Más Noticias

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental, accesos, rutas y lo que puedes y no debes llevar

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán hoy, sábado 29 de noviembre, en el recinto de Ate. Entérate todo lo que debes saber para asistir al estadio sin problemas

Final de la Copa Libertadores

Hinchas del Palmeiras realizaron espectacular banderazo para alentar a su equipo previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Los seguidores del ‘Verdao’ se reunieron en distintos puntos de Lima para expresar su apoyo a la escuadra dirigida por Abel Ferreira en la antesala de la final de la Copa Libertadores

Hinchas del Palmeiras realizaron espectacular

Tren Lima-Chosica gestionado por López Aliaga estaría listo en 2026 y anuncian expropiaciones de terrenos

El proyecto, que estaba liderado por gestión municipal, contempla una implementación progresiva que iniciará con una sola estación en cada extremo y suma la expectativa de los vecinos ante las anunciadas expropiaciones de terrenos

Tren Lima-Chosica gestionado por López

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

El precio de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El exministro de Transportes también recordó que la Municipalidad Metropolitana de Lima desembolsó 100 millones en traer el material ferroviario

Trenes de Rafael López Aliaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Trenes de Rafael López Aliaga

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

Wilson Soto da marcha atrás y retira proyecto que exigía título profesional a influencers para difundir información

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

DEPORTES

Final de la Copa Libertadores

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental, accesos, rutas y lo que puedes y no debes llevar

Hinchas del Palmeiras realizaron espectacular banderazo para alentar a su equipo previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 6 de la primera fase

Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche