¿Cuánto cuesta alquilar en distritos de Lima Top? Así cerraron los precios en octubre

Comprar departamento en Miraflores ahora es más caro, pero en otros dos distritos de Lima Top, de hecho, han bajado los precios. - Crédito Municipalidad de Miraflores

Salió un nuevo informe de Index de Urbania. “El precio medio de alquiler cae 0,3% en octubre y acumula +3,7% en 2025″, revela el buscador de departamentos y viviendas.

“El precio medio de alquiler de un departamento de 100 m2 se ubica en S/3,187 por mes, cae 0,3% en octubre. Sin embargo en 2025 el precio acumula +3,7%. En los últimos 12 meses sube muy por arriba de la inflación, derivando en un incremento real de 4,3%”, expandie el informe.

Así, son los departamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año. La zona que lidera está en el distrito de San Isidro. “San Isidro Financiero registra el alquiler más caro de la ciudad, S/4.869 por mes. Mientras, Los Olivos Norte es el más económico, S/1.373″, agrega el informe.

Para muestra, así estaban los precios de alquiler promedio en los distritos de Lima en enero de 2025. - Crédito Captura de Urbania

Así están los precios en Lima Top

El precio toma en cuenta el alquiler medio de un departamento de tres habitaciones, de 100 metros cuadrados y un estacionamiento. El promedio de alquiler de una vivienda así es de S/3.187, lo que son 32 soles por metro cuadrado al mes.

Los Olivos: S/ 1.535 Chorrillos: S/ 2.422 La Molina: S/ 2.529 Santiago de Surco: S/ 2.737 San Miguel: S/ 2.807 San Borja: S/ 2.829 Pueblo Libre: S/ 2.874 Cercado de Lima: S/ 3.073 Lima Index: S/ 3.187, este es el precio promedio Magdalena del Mar: S/ 3.211 Jesús María: S/ 3.357 Lince: S/ 3.434 Surquillo: S/ 3.457 Miraflores: S/ 3.616 La Victoria: S/ 3.637 San Isidro: S/ 3.816 Barranco: S/ 4.091

Los barrios más cotizados

Asimismo, el informe de Urbania revela cómo está el precio por los barrios. Es en San Isidro Financiero donde el costo para alquilar se mantiene como el más alto, de S/4.869 al mes. Pero, sin ser Lima Top, zonas de Barranco también lideran los precios que se pagan por arrendar una vivienda.

San Isidro Financiero se mantiene como el barrio más cotizado, con un alquiler de S/ 4.869

Barranco Tradicional le sigue, con un alquiler de S/ 4,226

Finalnente, Nuevo Barranco también resulta una zona de coste alto para alquilar vivienda, con S/4.087 al mes

Barranco es el distrito más caro para alquilar vivienda, según Urbania. - Crédito Google Maps

También es barato en La Molina

De acuerdo a Urbania, La Molina figura dentro de los distritos con rentas más bajas, las cuales resultan en montos mucho más baratas en comparación con zonas de Lima Top como Miraflores o San Isidro. Justamente detrás de esa diferencia hay razones estructurales y de demanda.

La Molina se destaca como un distrito predominantemente residencial, con muchas viviendas unifamiliares, lotes amplios y menor densidad de edificios de alto costo; esa composición hace que la oferta incluya unidades grandes (casas o departamentos amplios) cuyo precio por metro cuadrado puede resultar más bajo que el de distritos céntricos donde abundan estudios y departamentos pequeños muy demandados por ejecutivos y estudiantes.

Asimismo, es su carácter familiar y la orientación hacia alquileres de mediano-largo plazo (familias que buscan estabilidad) lo que reduce la presión para pagar primas elevadas por metro cuadrado, mientras que la distancia y los tiempos de traslado hacia los principales polos de trabajo de la ciudad moderan la competencia por las unidades de mayor precio.