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Christian Cueva vaciló a Gianluca Lapadula por su racha goleadora en Universitario: “Todos son de rebote y de penal”

El volante de Sport Boys se refirió al presente del delantero ítalo-peruano en el conjunto ‘crema’ y si es que debe volver a la selección peruana

'Aladino' habló sobre el presente goleador del 'Bambino' en la 'U'. (Video: Fútbol Satélite)
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El arranque de Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes ha sido inmediato y contundente: acumula cinco goles en el Torneo Clausura 2026. Sus actuaciones encendieron el entusiasmo de los hinchas ‘cremas’, quienes celebran el regreso de un delantero confiable tras las discretas etapas de extranjeros como Diego Dorregaray, Diego Churín y Sekou Gassama. Este presente ilusiona con un título y devuelve la fe en la ofensiva crema.

Christian Cueva reveló que mantiene contacto con ‘Lapa’, en un tono de camaradería que incluyó bromas sobre la forma en que el artillero ha conseguido sus anotaciones. “¿Hablé con Lapadula? Sí, hablé. No nos hemos visto todavía. Hemos hablado con Carlos, quedamos en ir a almorzar, a cenar, algo. Pero sí, conversé. Sabes la relación que tengo yo con él”, comentó en el programa Fútbol Satélite.

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En sus declaraciones, ‘Aladino’ no solo reconoció la racha goleadora del ítalo-peruano, sino que se permitió vacilarlo: “Yo le deseo lo mejor. Veo que está haciendo muchos goles. Creo que lleva cinco, si no me equivoco. Obviamente, todos de rebote y de penal, pero antes era con asistencia (risas)”.

Christian Cueva vaciló a Gianluca Lapadula por su racha goleadora en Universitario.
Christian Cueva vaciló a Gianluca Lapadula por su racha goleadora en Universitario.

De la misma manera, Christian Cueva elogió las característivas de Gianluca Lapadula y cómo ambos se compenetraron en la selección peruana.

“¿En todos se tira? ‘Lapa’ tiene eso. Ya conmigo él sabe que se la ponía solamente para que defina. ‘Lapa’ tiene eso, ese olfato de gol y estar ahí siempre, de rebote. Sin duda es un goleador que realmente le ha venido bien a la ‘U’, le viene bien a él, y es peruano. En realidad, cuando conversas con él, es peruano neto. Así que yo creo que está disfrutando mucho de estar acá”, precisó.

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Christian Cueva sobre la ausencia de Lapadula en la selección peruana

La ausencia de Gianluca Lapadula, junto a otros nombres como Luis Advíncula y Renato Tapia, en las últimas convocatorias de la selección peruana ha generado preguntas entre los aficionados. Para Christian Cueva, no hay motivo para el asombro: “No creo que sea una sorpresa. Sé la capacidad del ‘profe’ (Mano Menezes), lo he enfrentado en Brasil y siento que no es eso. Creo que todos merecemos tener un espacio en la selección, los que han estado, los que los que estuvieron”.

El volante de Sport Boys enfatizó que quienes han vestido la camiseta nacional mantienen un deseo intacto de regresar. “Pero sí te puedo decir que si me preguntas ‘¿Renato y Advíncula aún están para la selección?’ Sí, eso sí puedo decir. sí, Advíncula está por selección, sí, eso sí te puedo decir. Pero después, creo que está el análisis del entrenador a quién lleva, porque todo jugador anhela con estar en su selección”.

El futbolista de Universitario de Deportes no ha cerrado la puerta a volver al representativo nacional y apunta a integrar la próxima convocatoria de Mano Menezes. Crédito: Latina Deportes.

Gianluca Lapadula sobre su buen presente en Universitario

Gianluca Lapadula, por su parte, expresó su felicidad por el entorno que ha encontrado en Universitario. Tras su doblete ante Los Chankas, afirmó: “Estoy muy contento por el triunfo. Estoy contento por el ‘Cholo’ (Alex Valera) y hay que seguir así”.

La adaptación del ‘Bambino’ ha sido rápida, gracias al recibimiento que le brindó el club ‘merengue’. “Muchísimo. La verdad, estoy muy contento y me hace muy bien la ‘U’”, declaró.

Para el futbolista de 36 años, la ‘U’ es más que un equipo de fútbol: “Porque es una familia, la verdad. Desde el primer día, siempre lo dije y agradezco a toda la gente, a toda la hinchada, al equipo, a Antonio (García Pye), a (Franco) Velazco, al presidente, a todos. Al grupo, que la verdad me recibió de una manera increíble y todo para ellos”.

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