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Siete feriados se moverían al lunes para 2027, según el nuevo criterio del MEF

Ojo, el ministro de Economía y Finanzas solo ha detallado que se moverán los feriados que caen dentro de la semana laboral, no hizo mención a sábados ni domingos

Elmer Cuba
Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que detalló el MEF en entrevista con RPP. - Crédito MEF
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Atención, trabajadores en Perú. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas ha explicado a mayor detalle cómo se moverán los feriados para el 2027, en base a la medida que busca el gobierno de Keiko Fujimori aprobar este año.

Infobae Perú realizó la lista, según el criterio explicado por Elmer Cuba, nuevo MEF, en entrevista con RPP. Si un feriado cae en día de semana se mueve al lunes. Pero si cae en sábados y domingos no se movería. Así, para 2027, la lista se vería así:

  • Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  • Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca
  • Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca
  • Sábado 1 de mayo, no se toca
  • Lunes 7 de junio, no se toca
  • Martes 29 de junio se movería al lunes 28 de junio
  • Viernes 23 de julio se movería para el lunes 26 de julio
  • Miércoles 28 de julio no se toca
  • Jueves 29 de julio se movería al lunes 27 de julio
  • Viernes 6 de agosto se movería al lunes 9 de agosto
  • Lunes 30 de agosto no se toca
  • Viernes 8 de octubre se movería al lunes 11 de octubre
  • Lunes 1 de noviembre no se movería
  • Miércoles 8 de diciembre se movería al lunes 6 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes
  • Jueves 9 de diciembre se movería al lunes 13 de diciembre, si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes
  • Sábado 25 de diciembre no se toca.
El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

El ‘criterio’ del MEF

Si bien parece sencillo decir que los feriados (excepto los de Semana Santa, el del 28 de julio, Navidad y Año Nuevo) se moverán al lunes próximo, el criterio del MEF aún no está claro.

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Lo que es cierto es que sí se hará este cambio para 2027, y como sugiere las declaraciones de Cuba en RPP, ya se ha visto la nueva lista al 2027 (dado que el MEF ya calculo que el Año Nuevo caería en lunes 3 de enero de 2028 si es que se moviera. Pero esto no será así para esta fecha).

El criterio revelado por Cuba se detalla así:

  • Los feriados de Semana Santa, el 28 de julio (Cuba no menciona el 29 de julio), Navidad y Año Nuevo no se tocan. Se quedan inmóviles
  • Si un feriado cae martes, miércoles o jueves, se mueve al lunes anterior
  • Si un feriado cae viernes, se mueve al lunes siguiente
  • Pero no se cambiarían los feriados que caigan sábado o domingo.
Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Perú mantendrá sus 16 días feriados, pero varios se moverán al lunes. - Crédito Andina

Resultaría contraproducente, con respecto a lo que quiere lograr el MEF con respecto a la productividad, que los feriados que caen sábado y domingo se muevan al lunes, así que, si bien Cuba no ha señalado exactamente qué pasará en estos casos, su criterio no incluye mover estas fechas.

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Como se sabe, si se movieran los feriados de sábado y domingo a lunes, esto configuraría en la práctica instaurar un nuevo feriado, dado que más trabajadores ganarían un descanso extra.

Keiko Fujimori sonriendo
Keiko Fujimori cumpliría su promesa y no eliminará feriados. Pero su gobierno sí los moverá al lunes. - Crédito Presidencia

La medida aplica desde 2027

Si bien antes decía que estaban evaluando si iría para este mismo 2026, ya en entrevista con RPP, el MEF señala que irán sí o sí para 2027.

“La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 2027. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 2027, para que con anticipación puedan comprar pasajes, adecuarse, prepararse mejor. Tanto el sector turismo como las familias que lo van a hacer”, indicó el MEF en su conferencia de prensa.

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