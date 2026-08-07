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Feriados se moverán, confirma el MEF: La lista de cómo quedaría el calendario nacional

En conferencia de prensa, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, confirmó que el gobierno moverá el descanso de los feriados a los viernes, excepto para cuatro fechas

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Perú mantendrá sus 16 días feriados, pero varios se moverán al viernes. - Crédito Andina
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado su serie de medidas iniciales para esta nueva gestión bajo Elmer Cuba, como ministro. El mismo Cuba ha puesto claridad finalmente a qué harán con los feriados. No se reducen ni se aumenta. Los moverán.

Todos los feriados que no sean “28 de julio, ni Navidad ni Año Nuevo, se moverán a los viernes”, reveló el ministro en conferencia de prensa. Como Infobae Perú ha informado anteriormente, esta es una medida que ya ha estado dando vueltas al Congreso, y que era una posibilidad de aplicarse, aunque esa medida recomendaba moverlos a los lunes.

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Sin embargo, el anuncio es preliminar, y no se detalla aún específicamente qué pasará con los que vienen juntos y fijos, como el Jueves y Viernes Santo, y si a pesar de que solo se mencionó el 28 de julio, si esto aplicará para el 29 de julio. Infobae Perú muestra las posibilidades de cómo quedaría el calendario para 2027, cuando el ministro incidió en que de todas maneras aplicará este cambio.

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Así quedarían los feriados para 2027

Por un lado, una posibilidad es que ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo se muevan, dado que vienen juntos y que parte de uno de estos ya cae viernes. También se puede asumir que en este caso el 29 de julio no se moverán porque forma parte de los feriados de Fiestas Patrias

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Con esto en cuenta, así quedaría el calendario nacional para 2027:

  • Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  • Jueves 25 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo
  • Viernes 26 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo
  • Sábado 1 de mayo se movería al viernes 30 de abril
  • Lunes 7 de junio se movería al viernes 11 de junio
  • Martes 29 de junio se movería al viernes 2 de julio
  • Viernes 23 de julio queda tal cual para el 2027
  • Miércoles 28 de julio, no se movería
  • Jueves 29 de julio, no se movería
  • Viernes 6 de agosto, queda tal cual para el 2027
  • Lunes 30 de agosto se movería al viernes 3 de septiembre
  • Viernes 8 de octubre, queda tal cual para el 2027
  • Lunes 1 de noviembre se movería para el viernes 5 de noviembre
  • Miércoles 8 de diciembre se movería para el viernes 10 de diciembre
  • Jueves 9 de diciembre no se movería, dado que forma fin de semana largo con el anterior
  • Sábado 25 de diciembre, no se movería.
Elmer Cuba
Elmer Cuba dio conferencia de prensa para dar el anuncio del traslado de feriados y otras medidas. - Crédito Difusión

Esta es una posibilidad. Sin embargo, hay detalles a afinar, que deberá definir el MEF en su medida y esto incluye qué hacer con si los feriados se moverían al viernes próximo o los que al final de esa semana, cómo se hará con los feriados de Semana Santa, si el 29 de julio tampoco se moverá, y qué pasará con los feriados que van juntos como el 8 y 9 de diciembre.

Medida podría aplicar este 2026

Como también resaltó el MEF, falta aún elegir la fecha de implementación. “La idea básica es no aumentarlos ni reducirlos por ahora. Pero sí moverlos”, reiteró.

“La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 2027. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 2027, para que con anticipación puedan comprar pasajes, adecuarse, prepararse mejor. Tanto el sector turismo como las familias que lo van a hacer”, indicó el MEF.

Keiko Fujimori sonriendo
Keiko Fujimori cumplirías su promesa y no eliminará feriados. Pero sí los moverá al viernes. - Crédito Presidencia

Sin embargo, sí dejó abierta la posibilidad de que puedan aplicar en algún momento de este mismo año. Está “garantizado para todo 2027″, pero “para 2026, vamos a evaluar en qué momento lo podemos mover [los feriados]. Pero va a ser básicamente aplicable para el próximo año”.

Como se sabe, este año aún hay feriados a los que podría aplicar esta medida, si se apura con su implementación, pero que sigue en evaluación. Todos se moverían al viernes si la medida se apura.

  • Domingo 30 de agosto, Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre, Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre, Navidad. Este no se moverá de ninguna forma, para ningún año.

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