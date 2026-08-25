Juntos por el Perú impulsa interpelación contra el ministro de Energía y Minas por el incremento del precio de los combustibles

Juntos por el Perú impulsa interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por el incremento del precio de los combustibles. (Video: Canal N)

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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno por el alza de combustibles, problemas de abastecimiento de diésel y un pliego de 57 preguntas sobre política energética y medidas oficiales.

El documento también plantea interrogantes sobre Petroperú y el rol de Osinergmin frente al aumento de precios, así como la coordinación del Ministerio de Energía y Minas con otras entidades del Estado, incluido el Ministerio de Desarrollo Agrario, por el impacto que el incremento de los costos de transporte y combustibles podría tener en el precio de los productos de primera necesidad.

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Según informó Canal N, canal de televisión peruano, la moción contempla preguntas sobre transición energética, medidas de contingencia y políticas de mediano y largo plazo para la seguridad energética.

El ministro de Energía y Minas reveló el plan del gobierno para los proyectos mineros. - Crédito Minem

Esta iniciativa se suma a otra interpelación presentada contra el ministro de Defensa Rafael Belaúnde por asuntos vinculados con la situación en Pataz, la minería ilegal y la actuación de las Fuerzas Armadas.

Vicepresidente se pronuncia por interpelación a ministro Shinno

Sobre la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, el presidente del Congreso y vicepresidente del Perú, Miguel Torres, defendió el mecanismo de control político, pero cuestionó el momento en el que se presenta. “Las interpelaciones son un ejercicio democrático importante a través del cual se va a permitir que los ministros puedan exponer y resolver las inquietudes”, afirmó.

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Luego pidió a las bancadas evaluar si el tiempo transcurrido es suficiente para promover citaciones ministeriales. “Preguntarnos si es que los días que han transitado son los suficientes como para poder estar planteando interpelaciones”, señaló. En ese marco, alertó por el riesgo de que se conviertan en “cruces” de “confrontación” u “obstruccionismo” cuando, remarcó, “el país lo que está pidiendo en estos momentos es unidad”.

Ante la consulta por la Comisión de Energía y Minas y las reuniones de Junto por el Perú con mineros informales, Torres descartó inquietud por la integración de los grupos de trabajo. “No tengo preocupación respecto a la conformación de las comisiones”, sostuvo, y anticipó que el tratamiento de los temas será “una lógica y transparente discusión, intercambio de ideas, de posiciones”.

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Miguel Torres fue elegido presidente del Senado con 30 votos, uno más que la lista encabezada por Daniel Barragán. Andina

Pedido de facultades al Congreso

Torres también adelantó que el Poder Ejecutivo presentará esta semana su pedido de delegación de facultades y pidió que el Parlamento “cierre filas” para aprobarlo, al sostener que el país “necesita unidad” para responder al fenómeno de El Niño y a la inseguridad ciudadana, en declaraciones a Canal N.

Torres explicó que el momento del ingreso del pedido coincide con el calendario parlamentario: “Hacia finales de la semana anterior se terminó de instalar las distintas comisiones, que reciben la solicitud de delegación de facultades”. Añadió que, al tratarse de una semana de representación, “va a ser oportuno su ingreso para que ni bien retornen los diputados puedan analizar la delegación”, aseguró en conversación con la prensa.

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