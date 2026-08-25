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JNJ abre investigación a jueces que dejaron sin efecto la inhabilitación de Delia Espinoza

Magistrados de la Sala Constitucional que declararon fundada en parte la demanda de la exfiscal de la Nación serían el nuevo objetivo de los consejeros

Delia Espinoza en su presentación ante el Congreso. Foto: Congreso de la República
Delia Espinoza en su presentación ante el Congreso. Foto: Congreso de la República
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar a los jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de Lima por supuestas irregularidades al resolver una demanda de amparo de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Se trata de los jueces superiores Néstor Paredes Flores, Daniel Suárez Burgos y Sandro Aguilar Gaitán, quienes declararon fundado en parte la demanda de Espinoza y declararon inaplicable la inhabilitación por 10 años que el Congreso le impuso por un reglamento que no firmó.

La investigación preliminar toma como punto de partida una nota de Expreso que cuestiona, con total desconocimiento e ignorancia, el procedimiento de una sala constitucional para resolver una discordia. Por ejemplo, afirman que el juez David Suárez fue llamado a dirimir cuando en realidad fue convocado Aguilar Gaitán.

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PJ falla a favor de Delia Espinoza.
PJ falla a favor de Delia Espinoza.

Por eso, según el documento difundido por LP, la JNJ omite por completo el contenido de dicha nota —aunque dice que es una “noticia disciplinaria”— y apunta en otra dirección: supuestamente la intervención de David Suárez Burgos y Sandro Aguilar Gaitán se habría realizado omitiendo el orden de llamada y las reglas específicas de integración que rigen a las salas constitucionales ante casos de impedimento, recusación, inhibición o discordia.

La sala que falló a favor de Delia Espinoza

Para el año judicial 2026, la Tercera Sala Constitucional de Lima debía estar integrada por los jueces Paredes Flores, Aguilar Gaitán y Rocío Ruiz Arrieta. Sin embargo, Aguilar Gaitán no participó en la audiencia del proceso de amparo, realizada el 9 de marzo de 2026, debido a que fue designado temporalmente como presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3.

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Ante su ausencia, se convocó al magistrado David Suárez Burgos, miembro de la Segunda Sala Constitucional de Lima, para que lo reemplace.

Tras la audiencia se generó la discordia. La magistrada ponente del caso, Rocío Ruiz Arrieta, presentó una propuesta de resolución donde se declaraba improcedente la demanda de Espinoza. Este proyecto no recibió el respaldo de sus colegas. Suárez Burgos emitió un voto proponiendo declarar fundado en parte el amparo discrepante, posición a la que se adhirió el juez Paredes Flores.

Juez Oswaldo Ordoñez se presentó ante la CIDH en representación de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Foto: Poder Judicial
La JNJ ya se deshizo de un juez superior constitucional de Lima: Oswaldo Ordoñez. Foto: Poder Judicial

Debido a que, para formar sentencia, se necesitan 3 votos, se convocó al magistrado Aguilar Gaitán, quien ya se había reincorporado a la Corte de Lima, y se convocó a una audiencia complementaria para el 12 de mayo de este 2026. El referido magistrado terminaría apoyando la propuesta de Suárez Burgos y así se emitió la sentencia a favor de la exfiscal de la Nación. Todo esto figura en el expediente.

Nuevamente Cabrera

La investigación preliminar contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima estará a cargo de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.

Según la resolución que inicia las diligencias, las supuestas faltas atribuidas a los magistrados superiores podrían calificarse como muy graves. Es decir, podrían sancionarse con destitución.

Se le ha dado 10 días hábiles a los jueces Néstor Paredes Flores, Daniel Suárez Burgos y Sandro Aguilar Gaitán para que formulen sus descargos sobre los hechos que se le atribuyen.

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