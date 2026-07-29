Gobierno de Keiko Fujimori podría reducir los feriados nacionales: estos cuatro días festivos estarían en la mira

Keiko Fujimori, con banda presidencial, aparece sonriendo en un inserto sobre una escena de turistas navegando entre islas rocosas del litoral peruano, en el debate por la reducción de feriados para fomentar el turismo.

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La presidenta Keiko Fujimori incluyó en su proyecto de delegación de facultades legislativas una disposición que le permitiría modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, en una medida que apuntaría directamente a los cuatro días festivos incorporados al calendario oficial entre 2021 y 2023. La iniciativa, enviada al Congreso de la República, contrasta con las declaraciones que la propia mandataria hizo días antes, cuando descartó públicamente cualquier plan de recorte.

El texto del proyecto establece que el Ejecutivo podrá actuar sobre el calendario de feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”. De aprobarse la delegación, el Gobierno tendría 120 días calendario para emitir decretos legislativos sobre esta materia.

La contradicción fue inmediata. Días antes de que el proyecto se hiciera público, Keiko Fujimori negó que en su gobierno se planee eliminar alguna fecha festiva. “No vamos a eliminar los feriados. Considero que esos fines de semana largos son una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Tampoco vamos a crear más feriados”, afirmó la mandataria, quien pidió a la población no dejarse guiar por “ese tipo de narrativas”.

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Los temas para los cuales el Gobierno pedirá legislar incluyen lucha contra la criminalidad y protección de las MYPEs, justamente para avanzar con el cumplimiento de los anuncios de Fujimori en su Mensaje a la Nación

Cuatro feriados podrían ser eliminados

Los días festivos que podrían verse afectados son los únicos incorporados al calendario oficial en los últimos tres décadas. Antes de 2021, Perú contaba con 12 feriados nacionales; las cuatro adiciones elevaron esa cifra a 16. Cada uno fue aprobado por el Congreso mediante ley y promulgado durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte:

9 de diciembre — Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381): el primero en aprobarse, en diciembre de 2021, con 95 votos a favor en el Pleno. La iniciativa partió del congresista Germán Tacuri Valdivia, con el respaldo de la bancada de Perú Libre.

6 de agosto — Batalla de Junín (Ley N.º 31530): aprobado en julio de 2022 con 94 votos a favor, a partir de un proyecto de la congresista Silvana Emperatriz Robles, también de Perú Libre.

7 de junio — Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788): impulsado por el congresista Roberto Chiabra León, de Alianza para el Progreso (APP), obtuvo 91 votos en abril de 2023. Boluarte no lo promulgó ni observó dentro del plazo legal, por lo que el Congreso lo aprobó por insistencia.

23 de julio — Día de la Fuerza Aérea del Perú (Ley N.º 31822): rinde homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. Boluarte formuló observaciones, pero el Congreso las reconsideró y la ley fue publicada en julio de 2023 bajo la firma del entonces presidente del Congreso Williams Zapata.

Actualmente, Perú tiene 16 feriados al año. Foto: composición Infobae Perú/Presidencia de la República

Sector empresarial críticó nuevos feriados

Las críticas del mundo empresarial a estas cuatro fechas anteceden al actual debate político. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) calculó que los nuevos feriados generaron una pérdida acumulada de S/ 6.000 millones a la economía nacional entre 2022 y 2025, con un promedio de S/ 500 millones por cada jornada adicional. Apoyo Consultoría estimó, por su parte, que los cuatro feriados restaron alrededor de 0,25 puntos porcentuales al crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a más de S/ 2.000 millones anuales. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aportó su propia estimación: cada feriado adicional resta cerca de 0,04 puntos porcentuales al PBI, lo que equivale a aproximadamente S/ 400 millones por jornada.

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Uno de los argumentos más reiterados por los gremios apuntó al sistema de triple remuneración. La legislación peruana obliga a pagar tres conceptos simultáneos a los trabajadores que laboran en feriados: el salario mensual base, la remuneración por el día trabajado y una sobretasa del 100%. Brian Ávalos, socio del área laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, advirtió que esta obligación “no solo interrumpe el trabajo individual, sino toda la cadena productiva interna y externa” y calificó las nuevas fechas de medidas que “incentivan la informalidad, pues quienes están al margen de la norma no respetan los feriados”.

El impacto sobre los trabajadores informales fue otra arista señalada con fuerza. Apoyo Consultoría documentó que un trabajador informal pierde en promedio S/ 50 en meses con dos feriados respecto a meses sin ninguno, cifra que en los sectores de construcción y comercio puede alcanzar entre S/ 60 y S/ 100 mensuales, entre el 6% y el 7% de sus ingresos. El abogado laboralista Jorge Toyama fue más directo: “Si eliminan seis feriados, el PBI podría crecer hasta 1,5% más. Los beneficiados son pocos en comparación con los perjudicados”, declaró en medios especializados. La Sociedad Nacional de Comerciantes Independientes (SNCI) llegó a presentar un proyecto de ley ante el Despacho Presidencial para derogar los cuatro feriados, con el argumento de que “las mypes se quedan sin público para vender”.

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La discusión en la esfera pública pone en duda derechos laborales y feriados. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Reforma laboral más amplia

La posibilidad de recortar el calendario festivo no llegó de manera aislada. Dentro del proyecto de delegación de facultades, el Ejecutivo también solicitó autorización para modificar las normas sobre vacaciones, gratificaciones, CTS, participación en utilidades y horas extras, además de permitir acuerdos entre trabajadores y empleadores dentro de determinados supuestos. El paquete incluye, además, medidas para enfrentar el empleo juvenil, fortalecer la formalización laboral y ampliar el enfoque preventivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El debate no es nuevo en el Congreso. En enero de 2025, el congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular (AC), presentó el Proyecto de Ley N° 10133/2024-CR para convertir en días laborables los cuatro feriados creados desde 2021, más el de Santa Rosa de Lima y el Combate de Angamos. Ese mismo mes, el entonces ministro de Trabajo, Daniel Maurate, reconoció que los datos del año previo mostraban caídas de productividad en los meses con más feriados y que el Ejecutivo evaluaba recortes al calendario oficial. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perú acumula 46 días de descanso entre feriados y vacaciones al año, el segundo mayor de América Latina, mientras ocupa el puesto 63 de 67 en el Ranking de Competitividad Mundial 2024.

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El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia