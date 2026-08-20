Terremoto de Ayacucho sorprendió al sur del Perú: ¿Por qué se sintió en varias regiones? Esto dice el IGP

Nubes de polvo se elevan sobre zonas montañosas en Ayacucho, Perú, indicando deslizamientos de tierra tras el sismo de magnitud 7.2.

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Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho, con epicentro cerca de Coracora, y generó alarma en distintas zonas del país. El evento, confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ocurrió a la 1:00 p.m. y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, lo que permitió que el movimiento se sintiera en regiones alejadas del epicentro.

El IGP explicó que el sismo se originó en una zona de alta actividad sísmica, ubicada sobre la placa de Nazca, en el conocido Anillo de Fuego del Pacífico. Testigos en Coracora narraron momentos de tensión al escuchar el estruendo y observar cómo el polvo y las piedras descendían por los cerros durante el movimiento.

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“Terremoto. Terremoto”, se puede oír en videos compartidos por residentes, quienes buscaron resguardo en calles y plazas mientras el temblor se hacía más fuerte.

No se reportaron víctimas mortales, pero Defensa Civil informó afectaciones en al menos 18 centros poblados, principalmente en viviendas y escuelas de la provincia de Parinacochas. Las autoridades regionales continúan evaluando la magnitud de los daños y recomiendan mantener la calma ante posibles réplicas.

El impacto del sismo no se limitó a Ayacucho. Ciudades como Arequipa, Abancay, Ica, Moquegua y Lima también percibieron el movimiento, ocasionando evacuaciones preventivas y generando dudas entre la población sobre la amplitud del fenómeno.

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Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Ayacucho, remeció varias regiones del Perú. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que la profundidad de 108 km hizo que el movimiento se sintiera en lugares tan lejanos como Lima, Ica y Puno, y detalla los primeros reportes de daños.

¿Por qué el terremoto se sintió en tantas regiones?

La pregunta que surgió entre miles de peruanos fue inmediata: ¿por qué un sismo en Ayacucho se sintió tan lejos, incluso en la capital? El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, ofreció una explicación sencilla. “El radio de percepción ha sido bastante grande porque se registró a una profundidad de 108 kilómetros”, señaló en diálogo con Canal N.

El especialista detalló que la profundidad es clave para entender la propagación de las ondas sísmicas. Cuando un sismo ocurre cerca de la superficie, el área afectada es pequeña y la energía se concentra localmente. “Si una persona sostiene una linterna encendida con el brazo extendido hacia el techo, la luz ilumina un área pequeña, similar a un sismo superficial”, explicó Tavera.

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En cambio, si la linterna se baja a la altura de la cintura, la superficie iluminada aumenta, como sucede con un sismo más profundo. “Eso equivale a un sismo de unos 110 o 120 kilómetros de profundidad”, afirmó el titular del IGP.

Este fenómeno permite que las ondas sísmicas viajen por el subsuelo y lleguen a ciudades ubicadas a cientos de kilómetros del epicentro. Por eso, el temblor de Coracora se percibió en Lima, Ica, Arequipa, Cusco y otras regiones. La intensidad disminuyó con la distancia, pero la duración y el movimiento ondulante fueron evidentes en edificios altos de la capital.

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Tavera también aclaró por qué algunas personas sintieron el sismo y otras no. “Quienes estaban en la calle o en un primer piso probablemente no sintieron el paso de las ondas sísmicas. En los edificios de seis o siete pisos o más sí se pudo experimentar una ligera oscilación”, indicó.

Esto ocurre porque, al recorrer grandes distancias, las ondas pierden las frecuencias más altas y predominan las bajas, capaces de generar suaves vaivenes en construcciones elevadas.