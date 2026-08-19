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IGP explicó a qué se debe el ruido previo al temblor en Lima de hoy miércoles 19 de agosto

El movimiento se registró a las 5:28 a.m. del miércoles 19 de agosto, con un foco a 42 kilómetros al suroeste de Lurín y a 42 kilómetros de profundidad, según el IGP

Fotografía satelital de la costa oeste de Sudamérica, mostrando Perú desde el espacio, con un punto rojo sobre la costa y la fecha '19 de agosto de 2026' abajo.
Un mapa satelital del Perú muestra la región de Lima con un punto rojo, con la fecha del 19 de agosto de 2026 visible en el margen inferior de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un sismo de magnitud 4.8 despertó a miles de limeños en la madrugada de este miércoles 19 de agosto, a las 5:28 a.m., con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima, a una profundidad de 42 kilómetros. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el evento con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en esa localidad. Las autoridades no reportaron daños materiales ni víctimas, y la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier alerta de tsunami en el litoral.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó en declaraciones a RPP que la profundidad del foco sísmico tuvo un peso determinante en cómo se percibió el movimiento. “Debido a la profundidad y a la distancia a la cual ha ocurrido, que también es bastante cerca, es que hemos percibido este sacudimiento”, señaló el especialista. Pese a tratarse de una magnitud moderada, el remezón fue suficiente para interrumpir el sueño de gran parte de la capital.

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Tavera subrayó ante RPP que eventos de este tipo son propios de la naturaleza sísmica del país. “Somos un país sísmico, eso lo hemos venido repitiendo muchas veces, y siempre hay que estar preparados”, afirmó. El experto también rechazó la idea de que la actividad sísmica reciente en la región —que incluyó movimientos en Venezuela y Colombia en días previos— sea señal de un incremento anómalo: “Simplemente está ocurriendo los sismos donde han tenido que ocurrir siempre. No hay nada extraño en eso”.

Una mano sostiene un teléfono móvil con una alerta sísmica en pantalla roja. Detrás, una sala de estar con un póster azul del IGP, una radio, un sofá y una lámpara.
Un teléfono móvil en Lima muestra una alerta de sismo del Instituto Geofísico del Perú, que integra la prevención sísmica en el entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la consulta de los conductores del programa sobre si se podía establecer alguna conexión entre los sismos registrados en distintos países de la región, el funcionario fue categórico. Ni la ciencia ni los datos disponibles permiten asegurar que algo más intenso esté por ocurrir, aunque tampoco es posible descartarlo. Lo que sí reiteró es la necesidad permanente de preparación ciudadana.

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El fenómeno sonoro que antecedió al temblor

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los ciudadanos fue la presencia de un ruido seco instantes antes de que el suelo comenzara a moverse. Varios testimonios recogidos por RPP daban cuenta de ese sonido previo, y Tavera ofreció una explicación técnica precisa sobre el fenómeno.

“Cuando ocurre un evento sísmico, siempre hay dos trenes de ondas”, explicó el especialista. La primera, conocida como onda P, actúa como un martillo que avanza y golpea el terreno, y es la que se traduce en ese ruido característico. La segunda, la onda S, es la que genera el sacudimiento propiamente dicho, con mayor fuerza e intensidad, y fue la responsable de despertar a los limeños en la madrugada.

Vista general de una multitud de personas en una calle urbana con edificios altos y vehículos estacionados bajo un cielo nublado
Cientos de trabajadores de oficinas y locales comerciales participan en el II Simulacro Nacional Multipeligro en Miraflores, Lima. (Infobae / Marlon Carrasco)

Qué hacer durante un sismo

Ante la pregunta sobre cómo actuar frente a un movimiento telúrico, Tavera recomendó a la ciudadanía que, antes de cualquier emergencia, identifique las zonas seguras de su vivienda o lugar de trabajo. “Espero que ya lo hayan hecho después del simulacro”, dijo en referencia a los ejercicios de prevención que promueve el Estado.

Las recomendaciones del IGP varían según el piso en que se encuentre la persona: quienes habiten en pisos altos deben protegerse en el interior del inmueble, mientras que quienes estén en primeros pisos deben intentar salir hacia campo abierto. El especialista insistió en que mantener la calma es la primera medida ante cualquier remezón.

Mano adulta sobre mochila de emergencia azul. Al lado, linterna negra, botiquín rojo con cruz blanca y radio portátil negra. Fondo: pared con grietas y piso de baldosas.
Una mano adulta coloca una mochila de emergencia junto a una pared con grietas leves, mostrando la preparación familiar ante sismos en una vivienda de Lurín, Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin daños ni alerta de tsunami

El sismo tuvo su epicentro en el mar, según las coordenadas publicadas por el IGP: latitud -12.46 y longitud -77.20, área correspondiente al litoral sur del departamento de Lima. La profundidad de 42 kilómetros fue calificada por Tavera como un factor que explica por qué el movimiento fue percibido de manera amplia pese a su magnitud moderada.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó a través de sus canales oficiales que el evento no generó condiciones para una alerta de tsunami en el litoral peruano. Las autoridades locales y los organismos de respuesta permanecen atentos ante posibles réplicas.

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