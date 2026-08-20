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Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

El líder de Renovación Popular cuestionó al Ejecutivo y sostuvo que debió adoptar medidas concretas contra la inseguridad desde el inicio de la gestión

López Aliaga cuestionó el pedido de “paciencia” de Keiko Fujimori y sostuvo que la inseguridad requiere medidas concretas desde el inicio del Gobierno
López Aliaga cuestionó el pedido de “paciencia” de Keiko Fujimori y sostuvo que la inseguridad requiere medidas concretas desde el inicio del Gobierno
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó este jueves el llamado a la “paciencia” formulado por la presidenta Keiko Fujimori ante la crisis de inseguridad ciudadana y criticó que el Ejecutivo no cuente con medidas concretas ni un paquete legislativo preparado para enfrentar la delincuencia.

“El Perú, perdóname, está jodido. Y el primer problema de seguridad ciudadana, tú no puedes pedir paciencia. Tú tienes que antes de asumir la presidencia, tener tu shock de seguridad ciudadana listo y plantear una delegación de funciones para eso de inmediato”, afirmó.

El exalcalde de Lima consideró que las acciones contra la criminalidad no deberían esperar al inicio de la gestión y que las autoridades electas deben preparar sus propuestas antes de asumir el mandato.

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“Hay que trabajar en la vida. Antes de asumir el 28 de julio, como ya sabes que has ganado gracias a la ayuda de ‘Porky’ y todo mi equipo, entonces presentas tu paquete, pues. El mismo día del discurso”, señaló.

Keiko Fujimori
Planteó un “shock de seguridad ciudadana” con un paquete legislativo listo antes de asumir el poder y una delegación de facultades para ejecutarlo de inmediato

“Digo: señores congresistas, en este acto presento mi shock legislativo de seguridad ciudadana, permítame inyectar mil millones de dólares para traer rápidamente equipos y hacer un gobierno a gobierno, no sé, con Estados Unidos y traer al FBI, que están hablando tanto”, agregó.

López Aliaga recordó que durante la campaña propuso “traer inmediatamente fuerzas internacionales contra los miembros del Tren de Aragua”, organización clasificada como terrorista por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Respecto de las facultades legislativas que solicitará la administración de Fujimori al Parlamento, expresó sus reparos ante la posibilidad de que la delegación incluya asuntos ajenos al objetivo principal de las medidas contra la inseguridad.

“Te meten en la delegación de funciones una serie de normas que no tienen nada que ver”, dijo al citar como ejemplo una eventual modificación de las reglas sobre el cobro de peajes.

“Entonces, yo llamé al señor (premier Luis) Galarreta, le digo: o sea, le quieres dar una ventaja a la corrupción de Odebrecht, a la corrupción de OAS, empresas brasileñas corruptas”, refirió.

Días atrás, Fujimori afirmó que su gobierno necesita tiempo para enfrentar la ola de criminalidad que azota el país y pidió paciencia a la ciudadanía, al sostener que no es posible obtener resultados en 15 días de gestión.

Cuestionó el contenido de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y advirtió que podrían incluir medidas ajenas a la seguridad, como cambios relacionados con el cobro de peajes
Cuestionó el contenido de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y advirtió que podrían incluir medidas ajenas a la seguridad, como cambios relacionados con el cobro de peajes

“Sabemos, sobre todo, que lo que tenemos que recuperar es el orden. Y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, declaró durante un acto oficial por el Día del Bodeguero.

Agregó que su gestión está enfocada en fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

“Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

También destacó la coordinación entre las instituciones y cuestionó que anteriormente existiera una falta de comunicación entre ellas. “Lo segundo que están viendo es un trabajo de coordinación, porque las instituciones no se hablaban. Había un diálogo de sordos y lo único que había era críticas públicas entre ellas”, señaló.

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