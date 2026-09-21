Lista de candidatos a la Alcaldía de Carabayllo en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes postulan

Un mapa de la provincia de Lima y un gráfico de la ONPE ilustran las candidaturas a la alcaldía del distrito de Carabayllo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carabayllo se prepara para elegir a su próxima autoridad municipal en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre. En estos comicios, los vecinos deberán escoger al alcalde distrital y a los integrantes del concejo municipal que asumirán la conducción de la jurisdicción durante el próximo periodo. El distrito es uno de los más poblados de Lima Norte y concentra a más de 426 mil habitantes, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones oficiales de población del INEI.

La elección estará marcada por una de las principales preocupaciones de los vecinos: la inseguridad ciudadana. Carabayllo enfrenta una situación crítica debido al avance de delitos como la extorsión y el cobro de cupos, así como el robo de vehículos a mano armada, problemas que han motivado denuncias y acciones policiales en la jurisdicción.

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En este contexto, son 20 candidatos los que buscan ocupar el sillón municipal de Carabayllo. Sus perfiles son diversos: hay abogados, ingenieros, profesionales de la salud, exregidores y exfuncionarios municipales, pero también postulantes que no consignan estudios superiores concluidos, no registran ingresos anuales o cuentan con sentencias y procesos judiciales consignados en sus hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Carabayllo?

Las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permiten conocer la formación académica, experiencia laboral, ingresos declarados y, cuando corresponde, información sobre sentencias de los postulantes. La plataforma electoral del organismo registra las listas municipales distritales que participan en el proceso de las ERM 2026.

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Acción Popular: Carlos Faustino Núñez Calderón

Carlos Faustino Núñez Calderón se presenta como candidato del partido Acción Popular a la alcaldía del distrito de Carabayllo.

Carlos Faustino Núñez Calderón, de 49 años, es el candidato de Acción Popular a la Alcaldía de Carabayllo. Según la información consignada en su hoja de vida ante el JNE, es egresado de la Universidad de San Martín de Porres, aunque no se precisa la carrera cursada en los datos revisados.

No registra ingresos económicos. Entre sus principales propuestas figuran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante vigilancia, participación vecinal y tecnología, así como la recuperación de espacios públicos para el deporte y la recreación. También plantea ampliar las oportunidades educativas y tecnológicas y desarrollar programas de prevención y atención médica descentralizada, además de facilitar el acceso a medicamentos esenciales.

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Ahora Nación: Ignacio Jorge Sebastián Távara Arroyo

Ignacio Jorge Sebastián Távara Arroyo se postula como candidato a la alcaldía del distrito de Carabayllo por la agrupación política Ahora Nación.

Ignacio Jorge Sebastián Távara Arroyo, de 46 años, postula por Ahora Nación. Es bachiller en Sociología y, según su hoja de vida presentada ante el JNE, declara una remuneración bruta anual de S/75.500 proveniente del sector privado.

Entre sus propuestas plantea reducir la anemia y la desnutrición infantil, mejorar la infraestructura vial, peatonal y de servicios básicos, y promover la formalización de las MYPE y el empleo juvenil. También propone recuperar la cuenca del río Chillón, ampliar las áreas verdes y reducir la vulnerabilidad ante desastres. En gestión municipal, plantea digitalizar los trámites y alcanzar mayores estándares de transparencia para combatir la corrupción y agilizar la atención a los vecinos.

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Alianza para el Progreso: Juan Ladislao Espinoza Ortiz

Juan Ladislao Espinoza Ortiz postula a la alcaldía del distrito peruano de Carabayllo por la agrupación política Alianza para el Progreso.

Juan Ladislao Espinoza Ortiz, de 61 años, es candidato de Alianza para el Progreso. En su hoja de vida presentada ante el JNE consigna únicamente estudios escolares y registra diversos antecedentes judiciales.

En el apartado de sentencias penales, aparecen dos registros. El primero corresponde a un proceso por libramiento indebido, en el que se consignan tres años de pena suspendida por un año y S/5.000 de reparación civil. El segundo corresponde a omisión de asistencia familiar, con un régimen de prueba de un año y S/1.000 de reparación civil. En ambos casos, el registro señala pena cumplida.

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Además, aparecen nueve sentencias no penales, entre ellas procesos contractuales, obligaciones de pago, un proceso de alimentos y expedientes de violencia familiar en los que se consignan medidas de protección a favor de una agraviada.

Entre sus propuestas plantea ampliar el acceso a salud, agua, saneamiento, infraestructura vial y educación, además de reducir la anemia y la deserción escolar. En seguridad, propone fortalecer el Serenazgo, la videovigilancia y la participación vecinal. También plantea impulsar el empleo juvenil y la formalización de las MYPE, promover el turismo y la producción local, mejorar la gestión de residuos y el transporte público, y ejecutar medidas de prevención ante desastres.

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Avanza País: Joe Peter Robles Escobedo

Joe Peter Robles Escobedo postula como candidato a la alcaldía por la organización política Avanza País.

Joe Peter Robles Escobedo, de 48 años, postula por Avanza País-Partido de Integración Social. En la información declarada ante el JNE registra estudios escolares, sin estudios superiores consignados, y no registra ingresos económicos anuales.

Entre sus principales propuestas plantea reducir la inseguridad mediante prevención, patrullaje integrado y participación vecinal, además de mejorar la atención de los servicios sociales y programas alimentarios municipales. También propone recuperar espacios deportivos y recreativos, fortalecer la atención a poblaciones vulnerables y frente a la violencia familiar, y apoyar la educación. En el ámbito económico, plantea promover la formalización, el empleo y el emprendimiento, especialmente entre jóvenes y MYPE, junto con mejoras en vías locales, mercados, comercio, turismo y accesibilidad.

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Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Héctor Manuel Cochon Barrientos

Héctor Cochón postula a la alcaldía del distrito de Carabayllo por el partido político FREPAP.

Héctor Manuel Cochon Barrientos, de 48 años, es candidato del Frente Popular Agrícola FIA del Perú.

Es ingeniero civil y declara ingresos anuales de S/68.654 por ejercicio individual.

Fuerza Popular: Belica Julia Bravo Alcántara

Belica Julia Bravo Alcántara se presenta como candidata fujimorista a la alcaldía de Lima.

Belica Julia Bravo Alcántara, de 36 años, postula por Fuerza Popular. Es abogada y registra experiencia como exasesora en el Congreso.

De acuerdo con su declaración ante el JNE, percibe una remuneración anual de S/247.400,78 proveniente del sector público. Es uno de los ingresos anuales más altos entre los postulantes consignados en esta relación.

Juntos por el Perú: Juan Carlos Huayanay Mormontoy

Juan Carlos Huayanay Mormontoy postula a la alcaldía del distrito de Carabayllo por la agrupación política Juntos por el Perú.

Juan Carlos Huayanay Mormontoy, de 39 años, es candidato de Juntos por el Perú. Es ingeniero civil y, según su hoja de vida presentada ante el JNE, declara una remuneración anual de S/100.000 proveniente del sector privado.

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Entre sus propuestas plantea ampliar el acceso a agua y desagüe, mejorar los servicios públicos y prevenir la anemia infantil. También propone impulsar la formalización, el empleo y la capacitación laboral, además de prevenir el consumo de alcohol y drogas y la delincuencia juvenil. En seguridad, plantea reforzar la videovigilancia, el personal y las unidades municipales, junto con mejorar el recojo de residuos sólidos.

Partido Aprista Peruano: Pascual Eutiquinio Poma Torrez

Pascual Eutiquinio Poma Torrez se presenta como candidato a la alcaldía del distrito de Carabayllo por el Partido Aprista Peruano.

Pascual Eutiquinio Poma Torrez, de 70 años, postula por el Partido Aprista Peruano. En su hoja de vida registra estudios superiores inconclusos y declara una remuneración anual de S/36.000 por ejercicio individual.

Entre sus propuestas plantea reforzar la seguridad ciudadana con patrullaje, serenazgo, cámaras y participación vecinal, además de promover programas de cultura, deporte y educación. También busca mejorar los servicios sociales y fomentar el empleo, la formalización de MYPE, la agricultura, el turismo y los emprendimientos locales. Asimismo, propone fortalecer la gestión de residuos mediante reciclaje, fiscalización y recuperación de puntos críticos.

Partido Cívico Obras: Alejandro Hipólito Ramos Rivera

Alejandro Hipólito Ramos Rivera postula a la alcaldía del distrito de Carabayllo por el Partido Cívico Obras.

Alejandro Hipólito Ramos Rivera, de 67 años, es candidato del Partido Cívico Obras. Según la información presentada ante el JNE, no registra estudios universitarios ni ingresos anuales.

Plantea promover un crecimiento urbano ordenado, fortalecer la educación, salud y asistencia social, y reforzar el Serenazgo. También propone mejorar la limpieza pública, recuperar áreas verdes y ejecutar obras de infraestructura. En el ámbito económico, busca impulsar la formalización, las PYMEs, el turismo y la actividad agrícola del Valle del Chillón, además de proteger y recuperar el río Chillón.

Partido Democrático Somos Perú: Rosario Peláez Ramírez

Rosario Peláez Ramírez, candidata de Somos Perú a la alcaldía de Carabayllo, posa junto a una caja de material electoral.

Rosario Peláez Ramírez, de 61 años, postula por el Partido Democrático Somos Perú. Es cosmetóloga y no registra estudios universitarios. En el apartado de ingresos consigna S/3.000 mensuales por sociedad conyugal.

Plantea reforzar la seguridad y los servicios de salud, reducir la anemia y desnutrición infantil y fortalecer la educación y capacitación laboral. También propone promover la inclusión, el empleo y la formalización de emprendimientos, así como impulsar un polo industrial, la agricultura y el turismo. Además, busca modernizar la limpieza pública y gestionar nuevas inversiones para el distrito.

Partido País para Todos: Pablo Alejandro González Villanueva

Pablo Gonzales, candidato a la alcaldía de Carabayllo por el partido País para Todos, posa en una silla de ruedas junto a un lote de sillas ortopédicas.

Pablo Alejandro González Villanueva, de 67 años, es candidato de País para Todos. En su hoja de vida figura como exregidor, no registra estudios superiores y aparece como fundador del partido Moralización Independiente Carabayllo al Futuro. Declara una remuneración anual de S/76.320 proveniente del sector público.

Entre sus propuestas plantea ampliar el acceso a saneamiento e infraestructura básica, fortalecer la educación mediante capacitación tecnológica y actividades culturales y deportivas, y modernizar el Serenazgo, la videovigilancia y el patrullaje integrado con la Policía y las juntas vecinales. También propone promover la formalización y el emprendimiento, fortalecer la recaudación municipal y recuperar ambientalmente el río Chillón, con infraestructura para su aprovechamiento recreativo.

Partido Patriótico del Perú: Gianfranco Antonie Soriano Linares

Gianfranco Soriano Linares presenta su candidatura a la alcaldía de Carabayllo por el Partido Patriótico del Perú.

Gianfranco Antonie Soriano Linares, de 42 años, postula por el Partido Patriótico del Perú.

Es cirujano dentista y declara ingresos anuales de S/63.600 provenientes del Estado y S/54.000 del sector privado.

En conjunto, los ingresos consignados en ambos rubros ascienden a S/117.600 anuales.

Partido Político ADP: Daniel Josué Carbajal Ugarte

Daniel Josué Carbajal Ugarte, de 54 años, es candidato del Partido Político ADP. Es cirujano dentista y declara una remuneración anual de S/36.000 por ejercicio individual.

Plantea reforzar la seguridad con videovigilancia con inteligencia artificial y patrullaje integrado, además de promover la capacitación y empleo juvenil. También propone combatir la anemia, ampliar el acceso a servicios básicos y formalizar actividades económicas. Asimismo, busca impulsar la agricultura, el turismo y modernizar la limpieza pública con una flota municipal propia.

Perú Primero: Claudio Rodríguez Mansilla

Claudio Rodríguez Mansilla postula a la alcaldía del distrito de Carabayllo con la organización política Perú Primero.

Claudio Rodríguez Mansilla, de 60 años, postula por Perú Primero. Es abogado y declara una remuneración anual de S/60.000 proveniente del sector privado.

Entre sus propuestas plantea reducir las brechas en educación, salud, agua potable y alcantarillado, además de reforzar la seguridad mediante sistemas integrados de videovigilancia. También busca mejorar la transitabilidad urbana, promover la formalización empresarial y ampliar los espacios verdes mediante reforestación en avenidas, parques y laderas.

Partido Político PRIN: Renso Evert Aguilar Velarde

Renso Evert Aguilar Velarde postula a la alcaldía del distrito de Carabayllo con la organización política PRIN.

Renso Evert Aguilar Velarde, de 52 años, es candidato del Partido Político PRIN.

Estudió Administración, aunque no concluyó la carrera. En su trayectoria laboral consignada ante el JNE figura experiencia como subgerente de la Municipalidad de Ate y como subgerente técnico de la Municipalidad de Santiago de Surco.

Declara una remuneración anual de S/73.060 proveniente del sector público.

Partido Popular Cristiano: Dennis Antonio Huapaya Bravo

Dennis Antonio Huapaya Bravo se postula como candidato a la alcaldía del distrito de Carabayllo por el Partido Popular Cristiano.

Dennis Antonio Huapaya Bravo, de 35 años, postula por el Partido Popular Cristiano (PPC). No concluyó sus estudios universitarios y registra experiencia como regidor distrital. Además, señala que es empresario y no registra ingresos anuales.

Entre sus propuestas plantea promover la inclusión social y económica, fortalecer las MYPE y establecer alianzas con empresas, universidades e institutos para impulsar infraestructura, capacitación y oportunidades de desarrollo. También propone gestionar el saneamiento físico-legal de predios, ampliar los servicios básicos, mejorar la planificación urbana y reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres.

Partido Unidad y Paz: Eduardo Urbina Santillana

Eduardo Urbina Santillana, de 55 años, es candidato de Unidad y Paz.

Cuenta con estudios técnicos de Administración de Empresas y declara una remuneración anual de S/2.750 por ejercicio individual.

Perú Moderno: Michael Alonso Tineo Mendoza

Michael Alonso Tineo Mendoza sostiene su credencial de coordinador distrital de Carabayllo por el partido político Perú Moderno.

Michael Alonso Tineo Mendoza, de 31 años, postula por Perú Moderno. No registra estudios superiores y en su trayectoria política consigna haber sido secretario del Partido Político Perú Moderno. Declara una remuneración anual de S/28.800 proveniente del sector privado.

Entre sus propuestas plantea mejorar la infraestructura y atención de salud, incluida la construcción de un hospital, así como fortalecer la educación con nuevos colegios y programas de desarrollo de habilidades. También busca ampliar el apoyo a poblaciones vulnerables, promover la formalización y desarrollo del comercio local, y modernizar la agricultura, producción y turismo. En materia ambiental, propone un sistema integral de residuos que incluya reciclaje, compostaje y generación de biogás.

Podemos Perú: Wilmer Roberto Valverde Valverde

Wilmer Valverde presenta su candidatura a la alcaldía del distrito peruano de Carabayllo para el año 2026 por el partido Podemos Perú.

Wilmer Roberto Valverde Valverde, de 49 años, es candidato de Podemos Perú. Es bachiller en Derecho y, según su hoja de vida, declara una remuneración anual de S/13.560 proveniente del sector privado y S/360.000 en otros ingresos anuales.

Entre sus propuestas plantea reducir la inseguridad ciudadana, mejorar los servicios de protección y atención social, y fortalecer la educación, cultura y deporte. También busca promover el desarrollo de las actividades económicas del distrito y reducir la vulnerabilidad de la población frente a riesgos de desastres naturales, socionaturales o provocados por la actividad humana.

Renovación Popular: Nandy Janeth Córdova Morales

Nandy Janeth Córdova Morales postula a la alcaldía del distrito de Carabayllo por el partido Renovación Popular.

Nandy Janeth Córdova Morales, de 41 años, postula por Renovación Popular. Es abogada y cuenta con experiencia en distintas entidades públicas, entre ellas como gerente distrital de Carabayllo, abogada de la Municipalidad de Comas, gerente de la Municipalidad de Santa Rosa y funcionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Declara una remuneración anual de S/139.000 proveniente del sector público.

Entre sus propuestas plantea reforzar la seguridad ciudadana mediante patrullaje, videovigilancia y recuperación de espacios públicos, en coordinación con la Policía y las juntas vecinales. También propone ampliar el acceso al deporte y la recreación, fortalecer la prevención en salud mental y promover el empleo, emprendimiento y competitividad de las MYPE. Además, busca mejorar los mercados de abasto y fortalecer la limpieza pública y gestión de residuos sólidos.