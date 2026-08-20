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Perú ratificó su TLC con China, pero alertan que sus empresas operan fueran de la Ley y con ‘prácticas desleales’

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se ha mostrado crítico con los movimientos de China en Perú. Recientemente se ratificó el TLC y ahora se anunció el TLC con Hong Kong

El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá
El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá dieron conferencia de prensa conjunta sobre el apoyo de EEUU a Perú por El Niño. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos
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Diversas noticias que se han difundo en los últimos meses han mostrado señales peligrosas con respecto a los negocios del Perú con China. Así lo ve Bernie Navarro, el embajador de Estados Unidos en Perú.

Este agosto no solo se ha ratificado el TLC de Perú con China, sino que ya el primer ministro peruano Luis Galarreta ha revelado que durante 2026 se impulsará la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Hong Kong, y se avanzará en nuevos acuerdos y se promoverá la oferta exportable regional. Todo con el fin de afianzar lazos con esa parte del mundo.

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Sin embargo, el embajador Navarro ha sido crítico con esta alianza, más que nada por el lado de ciertos sucesos que muestran un patrón de operar “al margen de la Ley peruana”. Pero no solo es el Puerto de Chancay, el cual está en una batalla legal para no ser fiscalizado por el Ositrán, sino también hay graves críticas con las flotas pesqueras chinas que depredan el mar nacional, y a las practicas comerciales de China, luego que Indecopi impusiera derechos antidumping a las importaciones de tubos de acero LAC de ese país.

El futuro ministro de Relaciones Exteriores planteó, durante su campaña electoral, propuso aumentar “recursos operativos y tecnológicos” para enfrentar amenazas contra el país

Embajador de EEUU sobre Chancay

“Ahí clarito: ‘material para minería ilegal o crimen organizado’. ¿Siguen defendiendo al puerto que opera fuera la ley?“, se pronunció el embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro.

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Esto, ante la noticia de que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter), incautó 2,5 toneladas de nitrato de amonio durante una intervención realizada en el megapuerto de Chancay, como parte de las acciones de control y fiscalización de materiales de uso fiscalizado.

Ante esto la Sucamec reveló que “es importante destacar que el nitrato de amonio es un material altamente controlado bajo la Ley N.º 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, debido a que está asociado a la fabricación clandestina de explosivos utilizados por organizaciones criminales y la minería ilegal”.

Lo que sugiere Navarro es que la empresa con mayoría china (Cosco Shipping Ports Chancay Peru), que maneja la terminal del Puerto de Chancay es un riesgo para el país. “Y todavía no hay indignación del pueblo que China insiste en remover a Ositrán como regulador para auto gobernarse en Chancay? ¡Están jugando con fuego!“, acotó en X (Twitter).

Chancay
Chancay en pugna por operar sin fiscalización de Ositrán. - Crédito Difusión

Depredación y competencia desleal, pero más TLC

Pero hay más. Otro suceso que pondría en riesgo al país es la depredación que se está dando en el mar peruano en los últimos años.

En junio de 2026 nada más alrededor de 400 buques pesqueros chinos permanecían a 220 millas de las costas de Mollendo tras culminar su desplazamiento anual en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Perú.

Así, de acuerdo con el reporte del Movimiento Ecologista del Perú (MEP), imágenes satelitales tomadas entre el 1 y el 19 de junio de 2026 muestran el recorrido de la denominada Flota de Calamar Extranjera en sentido norte-sur, bordeando la jurisdicción marítima nacional.

Y esto ocurre justo fuera del límite de la ZEE peruana, donde rigen restricciones sobre la explotación de recursos marinos. La organización ambientalista advirtió sobre la magnitud de la operación pesquera y la necesidad de monitoreo constante.

Mapa de barcos chinos en Perú y captura de barco chino en pueto
La entrada de barcos chinos a mar peruano no se detiene, ni por el nuevo decreto supremo. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ Movimiento Ecologista del Perú/Artisonal

“Como pescador recreativo, pocas cosas me indignan tanto como la depredación de nuestros recursos marinos. Las flotas pesqueras chinas están poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas marinos mediante la explotación intensiva de las aguas peruanas”, publicó el embajador de EEUU entonces.

Pero incluso hay más. En julio de 2026, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi impuso derechos antidumping definitivos —sobretasa arancelaria— a las importaciones de tubos de acero (LAC) originarios de la República Popular China, por un periodo de cinco años.

Esta medida, dada en primera instancia administrativa, tiene la finalidad de proteger a la rama de la producción nacional (RPN) frente a prácticas desleales de comercio y asegurar una competencia equitativa en el mercado.

A pesar de esto, y aparentemente sin reservas, el Perú ha ratificado su TLC con China, y frente a las nuevas declaraciones del Primer Ministro Luis Galarreta, estaría en camino la entrada de vigor de un TLC con otras de las zonas del país asiático, Hong Kong.

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