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Sendero Luminoso vuelve al cementerio de Comas: hallan nichos con su simbología donde antes había un mausoleo terrorista

El antiguo mausoleo de terroristas, demolido en 2018, vuelve a generar indignación tras la aparición de nichos y pintas alusivas a la organización de Abimael Guzmán en el cementerio de Bella Unión, en Comas.

Vecino de Comas halla nichos con simbología de Sendero Luminoso donde anteriormente las autoridades demolieron un mausoleo construido para miembros del grupo terrorista
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Un antiguo mausoleo destinado a integrantes de Sendero Luminoso volvió a generar preocupación en el distrito limeño de Comas. Un vecino que acudió al cementerio de Bella Unión para visitar la tumba de su hermano registró imágenes en las que se observan nuevamente nichos y pintas alusivas a la organización terrorista.

“Hoy día he venido y me he encontrado con algo totalmente desagradable. Miren, señores, otra vez han armado el mausoleo aquí en Bella Unión”, manifestó el ciudadano en el video difundido que Canal N difundió.

Según las imágenes, en el lugar aparecen nuevamente inscripciones y nombres vinculados con personas cuyos restos estuvieron anteriormente en el denominado mausoleo de Comas.

El mausoleo fue demolido en 2018

El caso tiene como antecedente la demolición del mausoleo en 2018, luego de que se cuestionara que la estructura pudiera convertirse en un espacio de homenaje a integrantes de Sendero Luminoso.

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En aquella oportunidad, los restos fueron retirados y reubicados. La intervención se produjo en medio de una controversia nacional sobre la existencia de estos espacios y la posibilidad de que fueran utilizados para reivindicar a miembros de organizaciones terroristas.

La medida buscaba evitar que el lugar funcionara como un punto de concentración o culto alrededor de personas vinculadas con el terrorismo.

Retroexcavadora demuele estructura, agentes policiales, muro con nombre Segundo Chávez Díaz y símbolo comunista, y personas cargando un féretro con una foto
Vuelve a aparecer nichos con simbología de la organización terrorista Sendero Luminoso en el cementerio de Comas donde se destruyó el mausoleo en el 2018 (Infobae Perú)

Sin embargo, las imágenes registradas recientemente muestran que el espacio habría vuelto a presentar elementos similares a los que motivaron su intervención.

Aparecen nuevamente nombres de cuatro terroristas

En las imágenes difundidas se pueden identificar los nombres colocados en los nichos. De acuerdo con la verificación periodística mencionada en el reporte, corresponden a los restos que anteriormente se encontraban en el lugar.

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Los nombres que aparecen son:

  • Alfonso Esteban González Toribio
  • Claudencio Mendoza Reyes
  • Joel Canahualpa Valenzuela
  • Segundo Chávez Díaz

El reporte señala que estos cuatro nombres corresponden a personas vinculadas a Sendero Luminoso que murieron durante los hechos ocurridos en El Frontón, en junio de 1986.

Además de los nombres, las imágenes muestran pintas con referencias a Sendero Luminoso, lo que ha generado cuestionamientos debido a que la demolición del mausoleo y el retiro de los restos buscaban precisamente impedir que el espacio se convirtiera en un lugar de exaltación o reunión.

Vecino cuestiona la reconstrucción

El ciudadano que grabó las imágenes expresó su indignación al considerar que la presencia nuevamente de nichos y pintas afecta incluso a las personas que acuden al cementerio por motivos familiares.

“Esto ya es un insulto para mi hermano y para cualquier persona”, señaló durante la grabación.

El hallazgo plantea nuevamente interrogantes sobre cómo se permitió que el espacio volviera a presentar estas características, pese a los antecedentes del caso y a las medidas adoptadas en 2018.

Hasta el momento, la denuncia difundida se centra en las condiciones actuales del lugar y en la presencia de las pintas y los nombres mencionados. Para determinar cómo se reconstruyeron los nichos, quién realizó las intervenciones y si existe alguna autorización para ello, corresponde que las autoridades competentes realicen las verificaciones respectivas.

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