Sismo de 7.2 en Perú: Ica suspende clases escolares en toda la región como medida de prevención

El epicentro del temblor fue a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas, Ayacucho. Foto: difusión

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La Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) dispuso este jueves la suspensión de clases del turno tarde en todas las instituciones educativas de la región, tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió el sur del Perú a la 1:00 p.m. y cuya energía se percibió en amplias zonas del país, incluida Ica. La medida, de carácter preventivo, busca proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad escolar ante los riesgos derivados del movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro del sismo se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, con una profundidad de 108 kilómetros. La intensidad registrada fue de nivel III-IV en la escala de Mercalli en Coracora. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron víctimas ni daños estructurales graves, aunque medios locales consignaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en la zona de Ayacucho.

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Una sala de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú muestra gráficos de actividad sísmica y mapas del país en varias pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe del IGP, Hernando Tavera, señaló que “por ahora no ha ocurrido nada crítico”, aunque precisó que el organismo continúa con la evaluación de la situación. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier riesgo de tsunami en el litoral peruano. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó los datos técnicos del sismo, pero aún no emitió un reporte definitivo sobre daños en las zonas más próximas al epicentro.

La decisión de la DRE Ica se enmarca en los protocolos de respuesta ante emergencias sísmicas. Según el comunicado oficial emitido este 20 de agosto, la suspensión del turno tarde aplica para todas las instituciones educativas de la región, sin distinción de nivel o modalidad. La autoridad educativa subrayó que la medida tiene como propósito facilitar la evaluación de las condiciones de seguridad de la infraestructura escolar antes de que los alumnos ingresen a las aulas.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea la actividad sísmica en una sala de control, donde una mano señala el área de Sechura en la región Piura en una pantalla que presenta datos en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación con las UGEL y disposiciones para directivos

La DRE Ica instruyó a los directivos de las instituciones educativas a mantenerse atentos a las disposiciones oficiales y a coordinar con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) las acciones que correspondan en cada jurisdicción. Esta articulación busca garantizar una respuesta uniforme y ordenada en todos los colegios de la región, desde los niveles de inicial hasta secundaria.

Las UGEL son los organismos desconcentrados del Ministerio de Educación con presencia directa en cada provincia, y son las instancias responsables de supervisar el estado de las infraestructuras escolares tras un evento sísmico. Su rol en la cadena de mando educativa resulta determinante para decidir si las clases se retoman con normalidad al día siguiente o si se requieren inspecciones adicionales.

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Un mapa de Perú indica los epicentros de sismos recientes en las regiones de Junín, Piura, Tumbes e Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguimiento de la situación y canales de comunicación

La DRE Ica indicó que continuará el seguimiento de la situación y que comunicará oportunamente cualquier disposición adicional a través de sus canales oficiales. La institución instó a la comunidad educativa a no difundir información no verificada y a consultar únicamente las fuentes autorizadas para conocer el estado de las clases en los próximos días.

El organismo recordó que “la prevención y la seguridad de la comunidad educativa son prioridad”, frase con la que cerró su comunicado. Ante la posibilidad de réplicas —que el IGP consideró probable en las horas posteriores al sismo—, las autoridades educativas mantienen activo el monitoreo para adoptar nuevas medidas si la situación lo requiere.

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Una persona monitorea un sismo en Perú a través de una aplicación móvil que muestra su epicentro y magnitud, junto a un kit de emergencia con mochila, botiquín y suministros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes sísmicos en Ica

Ica es una de las regiones del Perú con mayor actividad sísmica histórica. El antecedente más reciente y grave fue el terremoto de magnitud 7.9 registrado en agosto de 2007, que causó la muerte de cerca de 500 personas y provocó pérdidas materiales millonarias, con especial impacto en las ciudades de Pisco, Chincha e Ica. Ese evento marcó un punto de inflexión en los protocolos de prevención y respuesta ante sismos en la región.

Desde entonces, las autoridades educativas y de defensa civil han reforzado los mecanismos de activación ante movimientos telúricos de mediana y alta magnitud. La suspensión preventiva de clases dispuesta este jueves refleja precisamente esa experiencia acumulada: ante la incertidumbre sobre el estado de las edificaciones escolares tras un sismo significativo, la prioridad es retirar a la población escolar de los espacios de riesgo antes de realizar las inspecciones técnicas correspondientes.

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Un mosaico ilustra la actividad sísmica en Perú, incluyendo su registro, la interacción de placas tectónicas, daños en la infraestructura y señalización de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)