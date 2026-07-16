Perú bloquea a China en su intento por inundar el mercado con tubos de acero 20% por debajo del valor nacional

La investigación de Indecopi concluyó que las exportaciones de tubos de China incurrieron en dumping con márgenes de entre 8,3% y 32,1%. REUTERS/Stringer

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones peruanas de tubos soldados de acero al carbono laminado en caliente (LAC) provenientes de la República Popular China.

La medida se oficializó tras la publicación de la Resolución N° 156-2026/CDB-INDECOPI en el diario oficial El Peruano el 13 de julio de 2026, marcando un hito en la política comercial del país.

La investigación, realizada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi, determinó la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones de tubos LAC de origen chino, con márgenes que oscilaron entre 8,3% y 32,1%.

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Según el análisis técnico, las importaciones crecieron 94,7% en volumen absoluto entre enero de 2021 y junio de 2024, afectando los precios internos y la competitividad de la rama de producción nacional.

Las importaciones de tubos de acero LAC desde China aumentaron 94,7% en volumen absoluto entre enero de 2021 y junio de 2024.

Tubos de acero en Perú: China presiona con precios bajos

El proceso inició tras la solicitud de las empresas nacionales Corporación Aceros Arequipa S.A., Tubos y Perfiles Metálicos S.A. (Tupemesa) y Precor S.A., que denunciaron la existencia de dumping en las importaciones de tubos de acero LAC utilizados principalmente para estructuras metálicas.

De acuerdo con la documentación de Indecopi, los productos investigados comprenden tubos redondos, cuadrados y rectangulares, con espesor entre 1,3 mm y 12 mm y longitud de 5,8 a 12 metros.

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La comisión notificó formalmente a las autoridades chinas y a las empresas exportadoras involucradas, permitiendo la participación de productores, exportadores e importadores tanto nacionales como extranjeros.

Entre las empresas chinas que colaboraron destacan Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd., Tangshan Yuantai Derun International Trade Co., Ltd., Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. y otras del sector.

Durante la investigación, 23 empresas importadoras y 4 productoras nacionales respondieron cuestionarios técnicos. El regulador peruano publicó los avances clave de este proceso regulatorio, que incluyó audiencias públicas virtuales y la presentación de argumentos y pruebas por parte de todas las partes.

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Según Indecopi, en el primer semestre de 2024, los tubos LAC de China superaron el 37% del consumo total en Perú y la producción nacional perdió 5,4 puntos de participación.

Aceros Arequipa le gana la puesta de mano a importadores chinos

El análisis de Indecopi reveló que los tubos de acero LAC importados de China ingresaron al mercado peruano a precios nacionalizados en promedio 15,2% por debajo del precio de venta interna de la producción nacional, e incluso por debajo de los costos de fabricación locales.

Durante el primer semestre de 2024, la diferencia llegó al 19,0%, lo que impulsó una caída acumulada de 16,5% en los precios internos de la industria peruana en el mismo periodo.

Además, el informe técnico destacó que las importaciones de tubos LAC desde China alcanzaron su mayor participación en el mercado interno en el primer semestre de 2024, superando el 37% del total consumido en el país.

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La producción nacional experimentó una pérdida de participación de 5,4 puntos porcentuales, con efectos negativos en márgenes de beneficio y utilidades operativas.

Indecopi concluyó que “las importaciones de tubos de acero LAC originarios de China causaron un deterioro de la situación económica de la rama de producción nacional”, según consigna el Informe N° 047-2026/CDB-INDECOPI.

Los datos muestran que, aun con incrementos en la producción y ventas internas, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas nacionales se redujeron de forma sostenida.

Los tubos chinos ingresaron al mercado peruano con precios nacionalizados en promedio 15,2% por debajo del precio de venta interna local, y la brecha llegó a 19,0% en 2024.

Indecopi: participación extranjera desplaza a industrias locales

La resolución oficializada en El Peruano establece derechos antidumping definitivos por cinco años. El monto varía según la empresa exportadora, y oscila entre 49,2 y 193,6 dólares por tonelada.

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Este derecho específico se aplicará a todas las importaciones de tubos LAC de origen chino clasificadas en subpartidas arancelarias como 7306.30.10.00, 7306.61.00.00 y otras relacionadas.

La medida también desestima los cuestionamientos presentados por varias empresas importadoras y exportadoras, así como por la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., respecto a la legalidad del procedimiento y la existencia de daño a la industria local.

La Comisión argumentó que la investigación cumplió con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la normativa nacional vigente. De acuerdo con el acto administrativo, la resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, y la información completa se encuentra disponible en el portal institucional de Indecopi.

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Además, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) fue notificada para garantizar la implementación de los nuevos derechos arancelarios.