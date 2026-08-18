Frenan carga procedente de Rusia en el megapuerto de Chancay: más de dos toneladas de insumo para explosivos

Las autoridades peruanas incautaron 2.5 toneladas de nitrato de amonio de origen ruso en el megapuerto de Chancay. (Ministerio del Interior)

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Las autoridades peruanas incautaron 2.5 toneladas de nitrato de amonio de origen ruso en el megapuerto de Chancay, tras detectar el abandono legal del cargamento y el riesgo de desvío a actividades ilícitas.

El pasado 15 de agosto, personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino en el megapuerto de Chancay.

Durante el operativo, hallaron dos cargamentos tipo Big Bag con nitrato de amonio, un insumo químico considerado de uso fiscalizado y altamente controlado bajo la Ley N.º 30299. El producto, de procedencia rusa, llegó al país adjunto a una carga consignada a una empresa formal. Sin embargo, los representantes legales de esta compañía negaron cualquier vínculo con el lote, lo que motivó su condición de abandono legal tras los controles aduaneros.

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Contenedores apilados en el megapuerto chino de Chancay, operado por Cosco Shipping, en Chancay, Perú, 23 de febrero de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Riesgo para la seguridad

El nitrato de amonio figura entre los insumos químicos de fiscalización estricta en Perú, debido a su asociación con la fabricación clandestina de explosivos. Estos materiales suelen emplearse en operaciones de minería ilegal y por organizaciones criminales.

Según explicó Eswin Alexander Manay Guerrero, superintendente nacional de la Sucamec, la incautación del cargamento resultó prioritaria por el nivel de riesgo detectado, ya que el producto carecía de propietario reconocido y de trazabilidad clara.

El Ministerio del Interior informó que evitar que estas 2.5 toneladas llegaran al mercado negro representa un golpe relevante contra la logística de las economías criminales, que dependen de explosivos ilegales para sus operaciones mineras y otros delitos conexos.

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Procedimiento de custodia

Tras la incautación, el producto quedó bajo la disposición temporal de la Sunat en las instalaciones del megapuerto. Ambas instituciones coordinaron que el 17 de agosto el material pase formalmente a manos de la Sucamec, que será responsable de su identificación técnica, verificación y registro, cumpliendo las actuaciones administrativas que exige la normativa vigente.

El cargamento quedó en abandono legal después de que la empresa consignada negara vínculo con el lote de nitrato de amonio. (REUTERS/Angela Ponce)

De acuerdo con los reportes oficiales, esta evaluación técnica y legal busca determinar la trazabilidad del lote, identificar al destinatario final y establecer el propósito real de la importación. El objetivo central es descartar cualquier desvío hacia actividades ilícitas y asegurar que el material haya tenido el destino declarado en la documentación.

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Prevención del delito

El Ministerio del Interior subrayó la importancia de este tipo de intervenciones para fortalecer el control sobre materiales de uso fiscalizado y prevenir riesgos para la seguridad pública.

La minería ilegal, que afecta extensas zonas del país y produce un alto impacto ambiental, se sustenta en buena medida en el acceso a explosivos fabricados fuera de los circuitos legales. Cortar las rutas de abastecimiento, según las autoridades, constituye una estrategia esencial para frenar el avance de las economías criminales asociadas a este fenómeno.

El hallazgo de este cargamento y su posterior incautación reflejan la articulación entre Sucamec y Sunat para enfrentar la amenaza que representa el desvío de insumos químicos. Mientras tanto, las investigaciones continúan con el propósito de rastrear la logística y establecer responsabilidades.

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El producto se mantiene bajo resguardo oficial, a la espera de completar el proceso de identificación y neutralización conforme a la ley. Las autoridades han reiterado su compromiso con la fiscalización y el trabajo coordinado para garantizar el manejo seguro y legal de estos materiales en todo el territorio nacional.