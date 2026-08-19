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A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ busca liquidar la serie en Río de Janeiro y sellar su pase a los cuartos de final. Revisa todos los detalles del enfrentamiento decisivo

Cienciano visita a Botafogo por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano visita a Botafogo por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: AFP
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Este jueves 20 de agosto, Cienciano buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Botafogo por la vuelta de los octavos de final. El conjunto cusqueño llega a este decisivo encuentro con una amplia ventaja tras la goleada conseguida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, aunque deberá mantener la concentración para evitar cualquier reacción del cuadro brasileño.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo afrontará la revancha con la misión de administrar los cinco goles de diferencia que consiguió en Cusco y confirmar su presencia entre los ocho mejores del torneo. La serie está a su favor, pero ahora tendrá que sostener ese resultado en Río de Janeiro, donde su rival buscará protagonizar una remontada.

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A qué hora juegan Cienciano vs Botafogo por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2026

De acuerdo a la programación oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Botafogo y Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este jueves 20 de agosto, desde las 19:30 horas (hora peruana). El encuentro tendrá como escenario el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro. Estos son los horarios para seguir la revancha en distintos países:

  • Perú: 19:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Argentina: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Paraguay: 21:30 horas

En Perú, el encuentro podrá seguirse por la señal internacional de DSports y su plataforma de streaming DGO. También figura Paramount+ entre las opciones de transmisión del compromiso, según la programación disponible para la revancha. En Infobae Perú, haremos la cobertura minuto a minuto de este especial choque internacional.

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Cienciano visita a Botafogo por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano visita a Botafogo por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Cienciano

Cienciano sacó una ventaja enorme en Cusco

El cuadro imperial llega a Río de Janeiro con una diferencia que lo deja muy cerca de los cuartos de final. En el partido de ida, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano derrotó 6-1 a Botafogo y protagonizó uno de los resultados más contundentes de un equipo peruano ante un rival brasileño en un torneo internacional.

Matías Succar fue una de las grandes figuras de aquella noche al marcar un triplete. Neri Bandiera aportó dos goles y Marcos Martinich completó la goleada. El descuento brasileño llegó por intermedio de Matheus Martins, pero no alcanzó para evitar la amplia diferencia.

Ahora, el desafío será diferente. Cienciano jugará como visitante y deberá manejar la presión de un Botafogo obligado a atacar desde el primer minuto. Además, el conjunto brasileño llega golpeado luego de la goleada sufrida en Cusco y recientemente cambió de entrenador: Franclim Carvalho fue despedido y Rodrigo Bellão asumió de manera interina.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

¿Qué necesita Cienciano para clasificar a cuartos?

La ventaja de 6-1 permite al equipo peruano afrontar la revancha con bastante margen. Cienciano clasificará directamente a los cuartos de final si gana, empata o pierde por una diferencia de hasta cuatro goles. El panorama es el siguiente:

  • Si Cienciano gana o empata: clasifica.
  • Si pierde por 1, 2, 3 o 4 goles: clasifica.
  • Si pierde 5-0: el marcador global quedaría 6-6 y la serie se definirá por penales.
  • Si pierde por 6 goles o más: Botafogo avanzará a cuartos de final.

Por ello, Botafogo necesita una remontada extraordinaria: debe ganar por cinco goles para llevar la serie a los penales o por seis para clasificar directamente.

Con cinco goles de ventaja en el marcador global, Cienciano tiene todo servido para dar el siguiente paso en la Sudamericana. La tarea en Brasil será sostener la enorme diferencia obtenida en Cusco y confirmar su presencia entre los ocho mejores del torneo.

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