Sismo de 7.2 sacude hoy Ayacucho y gran parte del Perú: ¿Sirve para liberar energía y evitar uno mayor? Esto dice el IGP

Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial. Fotografía de archivo. EFE/Alanah M. Torralba

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Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Ayacucho, en el centro-sur del territorio, se registró hoy, jueves 20 de agosto de 2026, y fue percibido en varias regiones, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico, que tuvo lugar a 108 kilómetros de profundidad, generó preocupación en la población y reabrió el debate sobre si estos movimientos permiten aliviar el riesgo de un terremoto de mayor magnitud en la región costera.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, aclaró directamente la interrogante que domina el debate público tras este tipo de eventos. En declaraciones recogidas por RPP Noticias, descartó que el sismo en Ayacucho sirva para liberar energía acumulada y disminuir la probabilidad de un terremoto frente a la costa peruana.

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Terremoto en Ayacucho

“El sismo de Ayacucho tiene su epicentro en continente, a una profundidad de 108 kilómetros, y el sismo que todos conocemos que puede ocurrir en cualquier momento (frente a la costa del Perú) tendría su epicentro en el mar, en el océano. Son procesos completamente diferentes”, aclaró el titular del IGP.

Características del evento

El reporte oficial del IGP detalla que el sismo ocurrió a las 13:00 horas del 20 de agosto, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho. La magnitud fue de 7.2 y la profundidad alcanzó los 108 kilómetros. El movimiento telúrico fue percibido con intensidad III-IV en Coracora y tuvo un radio de percepción que abarcó varias regiones, incluida Lima.

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Según el COEN, el sismo fue sentido entre moderado y fuerte en distintos departamentos, incluido Lima Metropolitana. Hasta el momento, el monitoreo oficial continúa en zonas vulnerables, aunque no se han reportado daños estructurales.

“La información que hemos recolectado hasta el momento es que la población ha salido rápidamente a las calles, un poco preocupada, pero aparentemente no hay ningún tipo de daño estructural. Estamos continuando con la evaluación”, afirmó Tavera.

Este video presenta la cobertura de un noticiero sobre un sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho, Perú, el 20 de agosto de 2026. Las imágenes muestran al Jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, en una entrevista en vivo, junto a un reporte sísmico oficial en pantalla con datos del evento: magnitud, profundidad de 108 kilómetros y epicentro en Coracora. También se observa una vista aérea de una ciudad. El movimiento telúrico fue percibido en varias regiones, incluyendo Lima.

Influencia de la profundidad

De acuerdo con las declaraciones del jefe del IGP, la profundidad del sismo fue un factor determinante en la percepción del movimiento en zonas alejadas del epicentro y en la reducción de daños en superficie.

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“Sí, 108 kilómetros. Eso nos ayuda porque evidentemente el nivel de sacudimiento de la superficie es menor y a la vez el sacudimiento del suelo es percibido a distancias muy grandes, como Lima”, precisó Tavera.

En el caso de Coracora, ubicada en una zona andina, Tavera señaló que los suelos semicompactos habrían favorecido la respuesta positiva de las estructuras, lo que coincide con la ausencia de reportes de daños materiales.

“Coracora es una zona andina. Es posible que los suelos sean un poco semicompactos. Esperemos que hayan respondido de manera adecuada y no haya daño estructural”, sostuvo.

El sismo también se sintió en Andahuaylas, región de Apurímac, según medios locales - crédito Cuba TV

Reacciones y monitoreo en tiempo real

El COEN informó que el monitoreo continúa en las zonas consideradas vulnerables, en coordinación con las autoridades locales y regionales. Hasta el momento, la percepción generalizada se ha limitado a un susto entre los habitantes, sin consecuencias graves.

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“No hay reporte sobre daños y eso es bueno, porque sino ahorita ya sabríamos de algo. Parece que no ha sido más allá que un susto para la población”, puntualizó Tavera.

La inquietud sobre si un evento de esta magnitud en el interior del país puede reducir el riesgo de un terremoto en la costa fue abordada de manera enfática por el titular del IGP.

“El sismo de Ayacucho tiene su epicentro en continente a una profundidad de 108 kilómetros y el sismo que todos conocemos que puede ocurrir en cualquier momento tendría su epicentro en el mar, en el océano. Son procesos completamente diferentes”, reiteró Tavera.

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Gráficos de actividad sísmica, en una fotografía de archivo. EFE/ Ammar

Este señalamiento responde a una duda común entre la población, que suele asociar la ocurrencia de grandes sismos en el interior del país con una supuesta liberación de energía tectónica que podría mitigar el riesgo de un evento mayor en el litoral. Las autoridades científicas insisten en que ambos procesos tienen orígenes y dinámicas distintas.

El reporte sísmico emitido por el IGP, compartido en sus canales oficiales, confirmó todos los parámetros técnicos del movimiento telúrico: magnitud, profundidad, intensidad y localización exacta.

Los equipos del COEN y del IGP mantienen activa la vigilancia en la zona del sismo, mientras la población permanece atenta a las recomendaciones de las autoridades.

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