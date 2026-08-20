Universitario busca renovación del ‘Tunche’ Rivera tras ofertas de Alianza Lima y Sporting Cristal

Universitario definió el futuro del ‘Tunche’ Rivera

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Universitario de Deportes se encuentra en negociaciones para asegurar la continuidad de una de sus figuras ofensivas en la Liga 1. Aunque el mercado de pases ya concluyó en el país, la dirigencia crema está pensando en la próxima temporada y por ello, está trabajando en las renovaciones como lo hicieron Alex Valera y Andy Polo.

Se pudo conocer que la ‘U’ transmitió el interés concreto por extender su permanencia de José Rivera. El ‘Tunche’ terminará su contrato a fines de año con los de Ate, quien ha sido observado también por Alianza Lima y Sporting Cristal.

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La radical decisión de Universitario con el ‘Tunche’ Rivera

La dirigencia de Universitario de Deportes ha decidido avanzar con la renovación de uno de sus delanteros más destacados, en respuesta al interés manifiesto de Alianza Lima y Sporting Cristal por sumarlo a sus filas para la próxima temporada. Esta postura busca disipar cualquier incertidumbre en torno al futuro del jugador apodado el ‘Tunche’, cuya posible partida habría alterado el panorama del campeonato local.

Gustavo Peralta detalló que una persona vinculada al club le comunicó tanto al futbolista como a su entorno la voluntad de iniciar conversaciones formales para extender el contrato.

“Alguien de Universitario le hizo saber al ‘Tunche’ y a su entorno que hay intención de conversar pronto la renovación”, señaló el periodista deportivo en el programa ‘Linkeados’.

La noticia tomó por sorpresa al propio delantero, quien no esperaba que, dada la coyuntura institucional, se abriera la puerta a una renovación anticipada. El jugador tenía en mente otras alternativas para fin de año, una vez que quedara libre, con ofertas latentes de los dos equipos más grandes de Lima.

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Según el canal stream, el hecho de que la ‘U’ haya decidido moverse en este momento y no esperar al cierre de temporada, generó una reacción positiva en el delantero: “Le han hecho saber la intención de conversar sobre una posibilidad de extender el vínculo, y eso al ‘Tunche’ lo ha recontra emocionado”.

Se conoció que la 'U' busca la renovación del delantero tras interés de Alianza Lima y Sporting Cristal. (Linkeados)

¿Cuándo juega Universitario en el Torneo Clausura 2026?

La sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 arrancará el viernes 21 de agosto con una grilla de partidos decisivos para el desarrollo del certamen. Uno de los compromisos más esperados de la jornada será el que disputarán Universitario de Deportes y Los Chankas en su condición de local.

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El partido, programado para el domingo 23 de agosto a las 18:30 horas de Perú, se jugará en el estadio Monumental de Ate. La expectativa en torno a este enfrentamiento responde tanto a la posición en la tabla de ambos equipos como al peso que podría tener el resultado en la recta final del campeonato.

La transmisión del encuentro estará en manos de L1 MAX, el canal que cuenta con los derechos exclusivos para difundir los partidos de la Liga 1. Además, quienes prefieran seguir la acción desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras podrán hacerlo a través de la plataforma digital L1 Play, accesible mediante suscripción.

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Universitario y Los Chankas se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes llega motivado tras lograr un triunfo fundamental en su visita a FC Cajamarca. El equipo dirigido por Héctor Cúper se impuso 3-2 en un partido que debió afrontar en inferioridad numérica por la expulsión de Anderson Santamaría.

Los goles del conjunto crema fueron obra de Gianluca Lapadula, Alex Valera y César Inga. Este último no solo marcó, sino que también asistió en uno de los tantos y fue elegido como la figura del partido por su rendimiento destacado.

Gracias a este resultado, el plantel sumó 10 puntos y ocupa la quinta posición en la tabla del Torneo Clausura, quedando a solo un punto de distancia del líder, Alianza Lima. El equipo mantiene intactas sus aspiraciones en la lucha por los primeros puestos, reforzando su confianza para el próximo compromiso en el estadio Monumental.

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