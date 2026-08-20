André Carrillo podría dejar Corinthians tras interés de la MLS: ¿La Liga 1 también es una posibilidad?

El periodista Renato Luna avisó de las chances que la 'Culebra' deje el 'timao' tras interés de la MLS. (Video: Nada Que No Sepa)

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El presente de André Carrillo en Corinthians atraviesa un momento adverso: a seis meses de que venza su contrato, la llegada del técnico Fernando Diniz lo ha relegado en la consideración del once titular. La ‘Culebra’, que recaló en el ‘timao’ como agente libre, enfrenta una etapa de incertidumbre profesional mientras se aproxima el cierre de su vínculo contractual.

La situación del volante peruano se ha visto marcada por el reconocimiento que ha recibido en las últimas semanas de parte del club brasileño de los 100 partidos jugados, un gesto que, según el periodista Renato Luna, se vincula más con una inminente despedida que con un proyecto a largo plazo. “En Corinthians este reconocimiento tenía un poco que ver con que es un reconocimiento previo a una muy probable despedida”, comentó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

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En este escenario, la puerta para negociar su futuro ya está abierta. Como bien explicó el comunicador, “Carrillo termina su contrato este año y llegaría a cualquier otro club como agente libre. Son los últimos seis meses de contrato, ya se puede negociar”.

André Carrillo cumplió 100 partidos con Corinthians con la espera de definir su continuidad. - captura: Corinthians

La posibilidad de que André Carrillo regrese la Liga 1 no está descartada, aunque el periodista matizó: “André Carrillo no sé si va a volver al fútbol peruano. Tiene 35 años y en diciembre queda libre. Si alguien lo quiere, se puede comunicar con él y decirle ‘vamos negociando’”.

Bajo esa premisa, Renato Luna resaltó que el campeonato estadounidense se perfila como una alternativa viable: “Que vaya a la MLS es una posibilidad. No es en Canadá, porque ahí también hay equipos de MLS”.

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De la misma manera, otros mercados podrían entrar en la puja. “Alguien podría llamarlo de Ecuador, de Colombia. No sé si Argentina por una cuestión de gusto, pero creo que por sus minutos este año no sé si vaya a llegar a una liga argentina que busca jugadores de repente un poco más jóvenes”, explicó Luna.

Eso sí, el periodista subrayó que “la MLS, la Liga 1, la liga colombiana o ecuatoriana podrían ser atractivas para él”.

El equipo paulista resurge en el Brasileirao tras vencer por 3-2 a Sao Paulo, con una asistencia brillante del peruano, que fue determinante para abrir el camino hacia un triunfo vital en la lucha por la permanencia ( X / @DiarioGols)

En simultáneo, Mano Menezes, DT de la selección peruana, mantiene a André Carrillo dentro del grupo considerado para las convocatorias, lo que refuerza la necesidad de que el futbolista siga compitiendo en un nivel alto. Según declaraciones recogidas por Bola-Bola, el brasileño considera que la ‘Culebra’ “demuestra claramente una gran capacidad para leer el juego”, por lo que la continuidad en ligas competitivas será crucial para su futuro en la ‘blanquirroja’.

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¿Alianza Lima está en el horizonte de André Carrillo?

Ante la expectativa de los hinchas y la especulación mediática, el propio André Carrillo se encargó de despejar dudas sobre un posible regreso inmediato a Alianza Lima, el club donde se formó, inclusive cuando hace un tiempo no rechazó la posibilidad de llegar a Universitario de Deportes.

“Yo soy hincha de Alianza, siempre lo fui. Fue donde yo comencé, donde jugué, donde fui muy feliz. Es un club que siempre sigo, que me encantaría que gane. No me ha venido nada bien a mí que estos últimos tres años no haya ganado ni un título. Es el club que yo aprecio mucho, al que le tengo un cariño especial, del cual soy hincha. En mi familia todo el mundo es aliancista”, declaró a inicios de año para PF en Línea.

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No obstante, el futbolista de 35 años descartó que exista algún acercamiento concreto: “Algunos jugadores me han dicho (para ir), pero no... de momento, yo creo que ni Alianza está interesada en mí. Yo les he dicho, que soy un poquito caro”.