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‘Aladino y el Misterio de la Lámpara’ anuncia últimas funciones: el espectáculo de circo sobre hielo se despide de Lima

El show reúne a artistas internacionales en una puesta en escena que combina fantasía, destreza y emoción en cada función, transportando al público a un universo de ensueño.

La alfombra voladora y el encuentro con el Genio forman parte de los momentos más esperados en cada función del circo sobre hielo.
La alfombra voladora y el encuentro con el Genio forman parte de los momentos más esperados en cada función del circo sobre hielo.
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La mágica historia de Aladino y el Misterio de la Lámpara se despide de Lima este fin de semana, marcando el cierre de una de las temporadas más exitosas del Circo Sobre Hielo en la capital peruana.

La exitosa producción internacional ofrecerá sus cuatro funciones finales del jueves 20 al domingo 23 de agosto en La Cúpula de las Artes, ubicada en el Jockey Plaza, dando así la última oportunidad para que el público disfrute de este espectáculo familiar que fusiona patinaje artístico, acrobacia y teatro en una pista de hielo natural de casi 400 metros cuadrados.

Tras varias semanas en cartelera y la extensión de sus presentaciones ante la positiva respuesta del público limeño, Aladino y el Misterio de la Lámpara se prepara para un adiós que promete emociones y fantasía en cada función. El espectáculo adapta el clásico relato de Aladino a un formato de circo contemporáneo, en el que la acción se traslada a la pista de hielo. Las escenas más conocidas, como el encuentro con el Genio, la formulación de deseos y la mítica aparición de la alfombra voladora con Aladino y Jazmín, se combinan con giros, saltos y vuelos aéreos que mantienen al público expectante durante toda la función.

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El elenco internacional sorprende al público con rutinas de equilibrio, contorsión y patinaje artístico, integrando circo y teatro en cada presentación.
El elenco internacional sorprende al público con rutinas de equilibrio, contorsión y patinaje artístico, integrando circo y teatro en cada presentación.

Performance circense con historia

Uno de los aspectos más destacados del montaje radica en la capacidad de su elenco para integrar disciplinas diversas en una sola narración visual. Patinadores artísticos, acróbatas, artistas circenses y especialistas en números aéreos comparten el escenario de hielo, sincronizando cada movimiento para que la historia avance con fluidez y ritmo. Esta propuesta obliga a que cada salto, desplazamiento y maniobra se ejecute en perfecta armonía, añadiendo dificultad y espectacularidad a cada acto.

La puesta en escena cuenta con la dirección artística y curaduría de Genís Matabosch, doctor en Historia del Circo y reconocido especialista internacional. Matabosch ha señalado que el mayor reto del espectáculo es lograr que campeones de patinaje artístico, artistas de circo sobre hielo y exponentes del circo tradicional trabajen no como números independientes, sino como un solo equipo al servicio del relato de Aladino. Esa integración, poco habitual en producciones itinerantes, ha sido una de las claves del éxito de la temporada.

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Dentro del elenco, destacan la participación de la Hametov Troupe, originaria de Uzbekistán, con rutinas de equilibrio sobre cuerda floja, escaleras y plataformas móviles. A ellos se suman el ventrílocuo italiano Kenneth Huesca, el payaso argentino Morocco y el contorsionista chileno Gino Valentino. El espectáculo reúne a un elenco internacional de patinadores, acróbatas y artistas aéreos, todos ellos con experiencia en escenarios de prestigio mundial.

Más de 200 trajes diseñados especialmente aportan color y fantasía al espectáculo familiar en La Cúpula de las Artes.
Más de 200 trajes diseñados especialmente aportan color y fantasía al espectáculo familiar en La Cúpula de las Artes.

Despliegue técnico de primer nivel

El despliegue técnico también es notable. La pista de hielo, de casi 400 metros cuadrados, fue instalada exclusivamente para esta temporada en La Cúpula de las Artes. Mantenerla en condiciones óptimas implica un sistema de refrigeración eléctrica que permanece activo las 24 horas del día, garantizando que la superficie se conserve lista para cada función, incluso cuando no hay público en la sala.

Además del atractivo visual y la destreza de los artistas, la producción utiliza más de 200 trajes diseñados especialmente para esta versión del clásico, así como música original y efectos visuales que transportan a los espectadores a un mundo de fantasía y color. Cada función se convierte en una experiencia inmersiva pensada para toda la familia.

Aladino y el Misterio de la Lámpara se despedirá de Lima este domingo 23 de agosto, cerrando una temporada que ha convocado a miles de espectadores. Las funciones finales representan la oportunidad definitiva para que niños y adultos sean parte de este universo de magia, patinaje y circo, antes del cierre y la partida del espectáculo a otras ciudades.

Artistas de distintas nacionalidades deslizan acrobacias y piruetas sobre una pista de hielo natural, recreando el universo mágico de Aladino.
Artistas de distintas nacionalidades deslizan acrobacias y piruetas sobre una pista de hielo natural, recreando el universo mágico de Aladino.

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