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Korina Rivadeneira responde a críticas por bailar en concierto tras separarse de Mario Hart: “Siempre fui bailarina y respeté mi relación”

La artista venezolana pidió respeto ante los comentarios ofensivos generados por su comportamiento en público y remarcó que su actitud no cambió tras su separación de Mario Hart

Korina Rivadeneira responde a críticas tras video viral en concierto y aclara que siempre ha sido bailarina.
Korina Rivadeneira responde a críticas tras video viral en concierto y aclara que siempre ha sido bailarina.
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La modelo venezolana Korina Rivadeneira se defendió públicamente tras la difusión de un video en el que aparece bailando durante un concierto de Rawayana en Lima y que generó una ola de comentarios ofensivos en redes sociales. En un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, Rivadeneira rechazó los calificativos negativos y cuestionó los estereotipos y prejuicios en torno a la conducta de las mujeres tras una separación.

“Quiero hablarles como mujer. A raíz de unas imágenes que han salido mías bailando, he recibido calificativos totalmente denigrantes y sí me ha dolido muchísimo leerlos”, expresó la artista. Explicó que acepta las diferencias de opinión y las críticas a su estilo de diversión, pero consideró injusto que un acto como bailar sea usado para juzgar su integridad: “Un baile, bailar, divertirse, disfrutar, eso no define los valores de una mujer”.

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La expareja del piloto Mario Hart resaltó su trayectoria sentimental y defendió su conducta en todas sus relaciones. “Las relaciones sentimentales que yo he tenido se conocen públicamente. Fuera de eso, habré salido con dos personas más que ustedes ni conocen. Durante mis relaciones yo siempre las he respetado. Nunca tuve nada con nadie más que no fuera la persona con la que yo estaba”, remarcó. Enfatizó de manera directa: “Cuando estuve con Mario respeté mi relación. Siempre lo he hecho por mí, por mis creencias y por mis valores”.

“Siempre he sido bailarina”

Rivadeneira lamentó tener que aclarar su postura únicamente por la aparición de un video donde se la ve disfrutando de la música y el baile. “Me parece supertriste tener que aclararlo simplemente porque salió un video mío bailando o por la forma en la que me visto”, afirmó. Recordó que su personalidad alegre y su afición por el baile son conocidos por su entorno desde hace años: “Las personas que me conocen saben cómo yo he sido toda mi vida. Saben que he sido superbailarina, intensa, que soy recontrafeliz, enérgica, que me encanta escuchar música y ponerme a bailar”.

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Korina Rivadeneira señaló que ha recibido fuertes críticas tras aparecert bailando en concierto. La venezolana indicó que solo se divirtió como una persona soltera y goza de buenos valores. IG

La modelo relató que incluso durante su relación con Mario Hart bailaba toda la noche en fiestas, sin que eso generara conflictos. “Bailaba cada vez que salía con Mario. Bailaba sola porque a él no le gustaba mucho bailar, pero me la pasaba bailando toda la noche, durante toda la fiesta, y eso nunca fue un problema. Y siempre me vestí sexy porque me gusta y eso nunca fue un problema”, detalló.

Rivadeneira denunció que su comportamiento es ahora juzgado con mayor severidad por el hecho de estar separada: “La diferencia es que ahora las personas miran ese mismo comportamiento, pero de una manera diferente, porque ahora soy una persona separada y eso no me parece justo”. Dejó en claro que no piensa modificar su forma de ser para responder a las expectativas sociales respecto a las madres o mujeres separadas. “Yo no voy a convertirme en una mujer más seria, en una persona más apagada, solo para parecer una buena mujer. Eso no va a pasar. No pienso dejar de bailar o de ser yo para demostrar que soy una buena mamá”, manifestó.

Sobre su vida actual, la venezolana insistió en que seguirá disfrutando del baile y de su personalidad vibrante. “Yo puedo bailar hasta que se me rompan los pies, porque así es como me gusta, bailar hasta que me duelan insoportablemente los pies. Y puedo seguir teniendo exactamente los mismos valores”, sostuvo.

En cuanto a su separación, Korina Rivadeneira reiteró que jamás fue infiel ni a Mario Hart ni a ninguna de sus parejas anteriores. Además, pidió respeto por su vida privada y rechazó la violencia verbal generada en redes sociales a raíz de su exposición pública.

Korina Rivadeneira habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart. IG

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