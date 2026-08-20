Fonavistas piden presupuesto para devoluciones de aportes al gobierno de Keiko Fujimori

El gobierno de Keiko Fujimori tiene en sus manos el futuro de la devolución de aportes del Fonavi. - Crédito Presidencia

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El Reintegro 6 del Fonavi se había calculado para pagarse en agosto, pero aún la representación fonavista en la Comisión Ad Hoc, la asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), sigue presionando por mayor presupuesto para continuar con estas devoluciones de aportes.

Ahora, desde la Fenaf Perú han enviado una carta a la presidenta Keiko Fujimori, para que en el presupuesto de 2027 se pueda asegurar dinero para que el Estado cumpla con devolver los montos que aportaron miles de fonavistas al extinto fondo de vivienda en la década de los ochentas y noventas. Se resumen tres pedidos:

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Presupuesto asegurado para el 2027 . Exigen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegurar una partida presupuestal contundente para el año 2027. Esto evitará que las próximas listas de reintegro se congelen por falta de fondos

Inclusión en la devolución de los ‘excluidos del Banmat y Electrificación. Cerca de 200 mil fonavistas siguen bloqueados injustamente. Las obras de conexión eléctrica y los préstamos del Banco de Materiales (BANMAT) no fueron regalos, resalta la Fenaf Perú. Los préstamos se devolvieron con intereses

Recálculo de aportes efectuados en inti y sol de oro. Añaden que la hiperinflación “no puede licuar el esfuerzo de toda una vida”. Se solicita al Ejecutivo aplicar una actualización de aportes justa y real para quienes aportaron en intis y soles de Oro.

Aún no se confirma el nuevo pago para los fonavistas de las listas 1 a la 19. - Crédito Fenaf Perú

Presupuesto insuficiente para devoluciones

Ya la Fenaf Perú se encuentra pidiendo al nuevo gobierno que cumpla con dar presupuesto para las devoluciones del Fonavi, sobre todo cuando anteriormente la congresista Rosángella Barbarán participó en la aprobación de la medida que cambiaba la Ley de devolución de aportes del Fonavi, permitiendo mayor beneficio para los exfonavistas.

La carta que enviaron es clara: “Señora Presidenta, el Artículo 38° de nuestra Constitución Política nos obliga a dar cumplimiento en forma célere y oportuna lo dispuesto en las Leyes 31173 y 31928, en tal razón le solicitamos disponga a los organismos competentes que en la elaboración del Presupuesto para el año fiscal 2027 se provean los recursos necesarios para devolverle su patrimonio a nuestros adultos mayores y contribuir a mitigar la situación de precariedad económica y social por la que atraviesan".

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Como se recuerda, aún “falta programar el sexto grupo de reintegro para el mes de agosto y el grupo de pago 23 para el mes de diciembre, pero, la Comisión Ad Hoc mantiene, en sus cuentas del sistema financiero, un saldo disponible que asciende a la suma de S/ 114 millones 877 mil 724,22″.

Este año se ha pagado a beneficiarios del grupo Reintegro 5. - Crédito Banco de la Nación

Esto sería “absolutamente insuficiente para financiar los grupos de pago mencionados, así como para atender los recursos de reconsideración presentados por los fonavistas, recursos que en algunos casos se han declarado fundados”, aclararon desde la Fenaf Perú.

Piden S/929 millones para 2027

Pero los fonavistas también recuerdan que el 28 de abril de 2026, la Comisión Ad Hoc, a través del Proyecto Especial Secretaría Técnica de Apoyo (adscrita a la PCM y creada por el D.S. N° 006-2012-EF), envió a la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia del Consejo de Ministros, el Oficio N° 000465-2026-PCM/PE-ST.01, conteniendo las propuestas de artículos para ser incorporados en el presupuesto consolidado que la Presidencia del Consejo de Ministros enviará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su incorporación en los Proyectos de Ley de Presupuesto y Endeudamiento Público del Sector Público para el Año Fiscal 2027.

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Sobre el pago anterior, el reintegro 5, n programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de Fonavi. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Estos señala dos partidas:

Para la Implementación de lo dispuesto en el Título III del Decreto Legislativo N° 1359, hasta por la suma de S/329 millones La asignación de recursos en el Pliego de la PCM para atender parte de los pasivos del Estado con el Fonavi administrado por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, hasta por la suma de S/600 millones.

Como se sabe, el Ejecutivo tiene hasta el 30 de agosto de este 2026 para presentar el proyecto de la Ley de Presupuesto para el 2027 ante el Congreso de la República.