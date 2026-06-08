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Fonavi 2026: Esta es la siguiente devolución y no es la Lista 23, ¿cuándo se paga?

Se viene un nuevo grupo de reintegro, pero los fonavistas aún deberán esperar algunas semanas para conocer más detalles del nuevo pago

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Fonavista parados en cola y logo de Infobae
Finalmente, los padrones incluirán a los fonavistas del Banco de Materiales. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Atención, fonavistas. Si bien ya se está pagando el Reintegro 5, este no será el último pago de este tipo. Ya la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha informado un nuevo hito en el pago de las devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado.

“Gracias a nuestra lucha, se ha logrado que el Poder Ejecutivo atienda el cumplimiento del Artículo. 14 de Ley de Presupuesto 2026. Este dinero es fundamental para programa el Reintegro N° 6 (proyectado para Agosto) y el grupo de pago 23 (proyectado para Diciembre)“, anunció la federación.

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Así, la siguiente devolución no es la Lista 23, sino el pago del Reintegro 6, que se pagaría en el mes de agosto. Sin embargo, los detalles de a quiénes iría este dinero está pendientes de confirmarse. Pero, como se sabe, los reintegros van para fonavistas que han ya recibido algún monto como parte de las listas 1 a la 19.

Fonavista no puede cobrar dinero porque su caso está entrampado en el TC (Video: Paula Elizalde)

Los pagos del Reintegro 6 y la Lista 23

Ya hace unas semanas, la Comisión Ad Hoc logró presupuesto para los pagos de este año del Fonavi. Como se sabe, el pago del Reintegro 5 se empezó a pagar en mayo, pero no se contaba con presupuesto para las siguientes devoluciones.

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Así, tras gestiones entre el Banco de Materiales y el Tesoro Público se ha logrado confirmar que el Gobierno dará el presupuesto contemplado en el Presupuesto Público del 2026 para estos pagos.

“La responsabilidad de la rapidez está ahora en manos del Banmat. No permitiremos más demoras burocráticas que afecten el calendario de pagos”, señalaron desde la Fenaf Perú en su momento.

fonavistas recibiendo orientación sobre su pago
Aseguraron el pago de nuevos grupos de Reintegro y Listas del Fonavi. Estos son los detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Cuándo se pagan las devoluciones?

Aún no hay fechas confirmadas para los siguientes pagos, pero sí se ha dado los meses tentativos en que estos se darían y se podrían cobrar en el Banco de la Nación.

  • El pago del Reintegro 5 ya se pagó en mayo
  • El pago del Reintegro 6 llegaría en agosto de 2026. Faltan unos pasos para que se confirme este presupuesto, pero estaría asegurado
  • El pago de la Lista 23 se dará en diciembre de este 2026. El pago también está asegurado.

Se debe apuntar que, con respecto al Reintegro 6 y la Lista 23, no se sabe detalles del padrón aún. Sin embargo, la primera siempre suele conformar un padrón de beneficiarios que ya han sido parte de listas anteriores, mientras el segundo tiene un padrón con beneficiarios nuevos, que no han recibido pagos anteriormente.

Fonavista cobrando Lista 22
Ya se empezó a pagar el Reintegro 5. - Crédito Andina

Lo que se sabía del Reintegro 5

  • Rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estuvo conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • Cantidad de beneficiarios y monto: El padrón se conformó con casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • Fecha de pago: desde el jueves 14 de mayo se cobra el pago en el Banco de la Nación.

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