Juan Pablo Varillas vuelve a un Grand Slam tras casi 20 meses: ingresó a la ‘qualy’ del US Open 2026

Juan Pablo Varillas está a solo una baja de volver a jugar el US Open. Crédito: Instagram

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Juan Pablo Varillas aseguró su presencia en la fase de clasificación del US Open 2026 y volverá a disputar un Grand Slam después de casi 20 meses. El tenista peruano ingresó oficialmente a la ‘qualy’ tras la última actualización de la lista de participantes y ahora buscará superar las tres rondas que lo separan del cuadro principal en Nueva York.

La espera terminó para ‘Juanpi’. La raqueta nacional dejó atrás su condición de alterno y aseguró un lugar en la ronda clasificatoria del ‘Major’ estadounidense, luego de concretarse el último movimiento que necesitaba para ingresar al torneo.

La actualización de la lista confirmó que Yibing Wu dejó su lugar en la ‘qualy’ tras conseguir el ascenso al cuadro principal, movimiento que permitió el ingreso de Varillas a la fase clasificatoria. De esta manera, el tenista peruano consiguió finalmente el boleto que había estado buscando durante los últimos días.

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El cambio cobra mayor relevancia si se considera el camino que tuvo que recorrer ‘Juanpi’. Hace apenas unos días, la tercera raqueta nacional figuraba como una de las alternativas más alejadas de la zona de ingreso y llegó a ubicarse como la decimotercera opción en la lista. Sin embargo, las sucesivas modificaciones en el cuadro le permitieron escalar posiciones hasta convertirse en el alterno número uno.

Finalmente, el ascenso de Wu al cuadro principal liberó un lugar en la fase clasificatoria y permitió que Varillas ingresara oficialmente a la ‘qualy’. Así, después de una espera de largo aliento, el peruano volverá a competir en un Grand Slam y tendrá en Nueva York la oportunidad de buscar su regreso al cuadro principal.

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Juan Pablo Varillas accedió oficialmente a la 'qualy' del US Open 2026. Crédito: Spazio Tennis

Varillas pondrá fin a una espera de casi 20 meses

El regreso a un Grand Slam tendrá un significado especial para el tenista nacional. Juan Pablo Varillas no disputa la fase de clasificación de uno de los cuatro grandes desde el Australian Open 2025, cuando enfrentó al español Alejandro Moro en la primera ronda.

Aquel encuentro terminó con victoria del europeo después de tres sets, y desde entonces el peruano no había podido volver a competir en un Grand Slam. Ahora, aproximadamente 19 meses después, tendrá una nueva oportunidad en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

Su regreso es consecuencia también de una recuperación progresiva en el ranking ATP. Actualmente ubicado en el puesto 236 del mundo, Varillas consiguió sumar puntos importantes durante su participación en el circuito Challenger, incluyendo su reciente campaña en San Marino, donde alcanzó las semifinales.

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¿Qué necesita Varillas para llegar al cuadro principal?

La clasificación masculina del US Open comenzará el 24 de agosto y Varillas deberá superar tres partidos para conseguir uno de los cupos disponibles al cuadro principal.

Su ingreso a la ‘qualy’ no garantiza su presencia en el cuadro principal. El peruano tendrá que ganar tres encuentros consecutivos ante rivales que también buscarán aprovechar su última oportunidad de llegar al último Grand Slam de la temporada.

Por ahora, el objetivo inmediato ya está conseguido: Varillas volverá a competir en un Grand Slam. El siguiente desafío será convertir esa oportunidad en una clasificación al cuadro principal.

El tenista peruano venció 2-0 al kazajo Timofey Skatov. Créditos: ATP Challenger.

Perú tendrá a sus tres principales representantes en Nueva York

La presencia de Varillas también permite completar una importante delegación peruana en el US Open 2026. Gonzalo Bueno tiene asegurado su lugar en la ‘qualy’, mientras que Ignacio Buse ya está confirmado en el cuadro principal.

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De esta manera, Perú podría tener a sus tres principales representantes masculinos en Nueva York. Buse comenzará directamente en el cuadro principal, mientras que Bueno y Varillas deberán superar la fase clasificatoria si quieren acompañarlo en la instancia principal.

Para ‘Junpi’, sin embargo, el primer paso ya está dado. Después de casi 20 meses de espera, el peruano vuelve a tener la oportunidad de competir en un Grand Slam y buscará aprovecharla desde el primer partido de la ‘qualy’.