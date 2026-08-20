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José Arista, exministro de Boluarte y senador de Fuerza Popular, conducirá el análisis del presupuesto 2027

Poco menos de un año estuvo José Arista como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Dina Boluarte, y ahora es senador del partido Fuerza Popular. Justo en sus manos cae la conducción de cómo se definirá el presupuesto del Ejecutivo en el Congreso

Jose Arista. Créditos: MEF
Jose Arista regresa a la política con Fuerza Popular y ahora será el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto. - Créditos MEF
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José Arista Arbildo regresó a la política. Luego de ser por casi un año el ministro de Economía y Finanzas de Dina Boluarte, el economista postuló al senado con Fuerza Popular para su región Amazonas. Ahora, luego de ser elegido en las elecciones, ha sido escogido para estar frente a la nueva Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El senador de Fuerza Popular fue elegido este jueves 20 de agosto, por unanimidad. Así, la mesa directiva del grupo de trabajo también quedó conformada por el diputado Ernesto Zunini Yerren (Juntos por el Perú), en la vicepresidencia, y el senador Juver Flores Surez (Partido del buen Gobierno), en la secretaría.

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Ahora, en manos de ellos, y justamente de José Arista, quedará conducir el debate del proyecto de Presupuesto para 2027, que el Ejecutivo presentará ante el Congreso máximo este 30 de agosto.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Elmer Cuba y el Ejecutivo deben presentar el proyecto de presupuesto antes de que acabe agosto. - Crédito MEF

Nueva Comisión de presupuesto

El acto de elección de la mesa directiva de la Comisión Bicameral de Presupuesto fue conducido por el senador Absalón Vásquez Villanueva (Renovación Popular), quien propuso que la votación se realice mediante lista cerrada y votación nominal. La propuesta recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.

Al asumir el cargo, Arista Arbildo señaló que una de las principales responsabilidades de la comisión será conducir el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 hasta su aprobación por el Pleno.

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“La Ley de Presupuesto constituye la herramienta de política pública más importante para la asignación de recursos. Los recursos son escasos, todos los lugares del país demandan obras y las obras demandan recursos”, afirmó.

MEF - Consejo Fiscal - Deficit Fiscal - Dina Boluarte - Jose Arista
José Arista es el recordado exministro de Economía de Dina Boluarte. - Crédito composición Infobae

Asimismo, el senador recordó su experiencia como director general de Presupuesto a inicios de la década de 1990, cuando seguía los debates de la entonces Comisión Bicameral de Presupuesto. Destacó que, pese a las diferentes posiciones políticas, sus integrantes lograban alcanzar consensos, una práctica que aseguró también buscará promover durante su gestión.

Durante su intervención, el presidente de la comisión identificó, además, diversos problemas que afectan la adecuada utilización de los recursos públicos, a los que comparó, fiel a su estilo, con “termitas” o “Pac-Man que se comen el presupuesto”.

Entre ellos mencionó los fenómenos naturales y subrayó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención frente a un eventual fenómeno El Niño. Recordó que el evento registrado entre 1982 y 1983 ocasionó pérdidas equivalentes, aproximadamente, al 11 % del Producto Bruto Interno (PBI).

“La experiencia demuestra que prevenir cuesta menos que reconstruir y mucho menos que lamentar pérdidas humanas”, sostuvo.

José Arista, ministro de Economía, señaló que tener más de 70% de informalidad es muy bueno. (Crédito: Panamericana)

El desafío de las obras paralizadas

Arista también advirtió sobre el impacto económico de la corrupción. Al respecto, indicó que, según estimaciones de la Contraloría General de la República citadas durante su exposición, este problema representó para el país pérdidas de 24 mil millones de soles en el 2023, cifra equivalente al 2.4 % del PBI.

El senador incluyó entre los principales desafíos la existencia de obras paralizadas en distintas regiones del país, así como la inseguridad ciudadana. Sobre este último problema, señaló que tendría un costo aproximado de 2.2 % del PBI anual, equivalente a más de 26 mil millones de soles.

Asimismo, explicó que esta situación representa pérdidas cercanas a los 72 millones de soles diarios para el país, las empresas y las familias, debido a los gastos adicionales en seguridad, los eventos que dejan de realizarse y las inversiones que son postergadas.

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