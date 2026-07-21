Fonavi 2026: Reintegro 6 se retrasará y ya no se pagaría en agosto, por falta de presupuesto

Fonavistas tendrán que esperar para sus pagos, por falta de presupuesto. - Crédito Fenaf Perú

No más devoluciones del Fonavi por un tiempo. Los reembolsos de los aportes realizados al extinto fondo de vivienda del Estado tendrán que esperar, dado que el Gobierno de José María Balcázar no ha transferido aún los presupuesto prometidos en la Ley de endeudamiento público para este 2026.

Así, grupos de pagos previstos, como el Reintegro 6 (agosto) y la Lista 23 (diciembre) quedan ‘en el limbo’, y desde la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) esperan que el nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, pueda honrar la Ley y destinar los montos contemplados para este 2026.

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“Estamos tratando de coordinar con los nuevos líderes que estarán al frente del Gobierno los próximos años”, señala Jorge Milla, miembro también de la Comisión Ad Hoc.

Los fonavistas beneficiarios ya cobraron el Reintegro 5. - Crédito Banco de la Nación

Esperan S/375 millones para devoluciones

¿Cuánto es lo que se requiere, según resalta la Ley? Milla señala que son “S/375 millones es lo que establece la Ley de presupuesto para este año producto del cumplimiento de la Ley 29231″.

Esta referencia a la Ley 29231 es vital. “El presupuesto está ligado al cumplimiento de la Ley de cancelación de prestatarios del Banco de Materiales. En la época de Alan García, hubo un acuerdo entre el Congreso y el presidente para cancelar deudas de personas que estaban en extrema pobreza y no podían cumplir su deuda con el Banco de Materiales, que a buena cuenta era recursos del Fonavi”, explica Milla.

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Primero en la Ley de presupuesto para este 2026 se había establecido que se haga efectivo ese pago y ese dinero iría al Banco de Materiales para que sane esa deuda. Luego de esto, pasaría a la Comisión Ad Hoc “para que cumpla sus objetivos de acuerdo a la Ley”. Es decir, emitir las devoluciones.

Un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

“El tema es que para que el Tesoro Público desembolse el dinero ha puesto como condición que se emitan todos los certificados de cancelación. El Banco de Materiales ya le entregó la relación de personas beneficiadas de esa cancelación y los montos. Ahora se necesita la, la emisión de los certificados, pero en la última reunión que hemos tenido con los funcionarios del Banco de Materiales nos han dicho que todavía hasta septiembre van a terminar, lo cual complica todo el proceso”, revela Milla.

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Reintegro 6 en espera

“Se mueve todo el cronograma”, resalta Jorge Milla. Como se sabe, este año se planeaba pagar el Reintegro 6 en agosto y la Lista 21 en diciembre, pero tras la falta de presupuesto para las devoluciones de los aportes que los exfonavistas realizaron al fondo estatal, ahora no se aventuran a poner nuevas fechas.

“Esperemos que este nuevo Gobierno se preocupe más por cumplir con la Ley de devolución”, resalta el representante de la Comisión Ad Hoc.

Los exfonavistas buscarán que se asegure al menos un grupo de pago este 2026. - Crédito Fenaf Perú

Pero justamente ese será su rol este 2026 de cara al gobierno de Keiko Fujimori, el tratar de coordinar con los líderes y funcionarios que estén frente a las entidades relevantes para la devolución del Fonavi, como el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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“Al menos que se de un grupo de pago este año y el próximo año se garantice tres grupos. Porque si el Poder Ejecutivo no presupuesta dinero el próximo año solo se pagará a un grupo”, señaló Milla. Así, estarían priorizando una nueva lista, la 23.