Korina Rivadeneira llora tras contar su verdad en redes y hace un pedido a sus seguidores: “Quiero dejar de ser juzgada”

Korina Rivadeneira pidió en Instagram que cese el odio en su contra y en contra de Mario Hart tras la separación.

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Korina Rivadeneira se quebró este jueves 20 de agosto ante las cámaras de su propio Instagram. Entre lágrimas, la actriz y modelo venezolana pidió que cese el odio en su contra y en contra de Mario Hart, aclaró que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación en dos oportunidades, desmintió que haya usado el vínculo para regularizar su situación migratoria en el Perú y cerró sus videos con una declaración que sorprendió: sigue creyendo en el amor.

La serie de publicaciones llegó después de meses de silencio que, según explicó Rivadeneira, respondió a un acuerdo con Hart para no hablar públicamente mientras se resolvían asuntos legales y familiares pendientes. “Yo respeté ese acuerdo. Hoy entiendo que mientras yo me mantenía en silencio, otras personas con sus opiniones estaban llenando esos espacios por mí”, señaló en los videos.

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“Quien terminó la relación fue Mario”: la versión que Hart no había contado

El punto más contundente de toda la serie de videos fue la aclaración sobre quién tomó la decisión de separarse. Hasta este jueves, la narrativa pública había sido construida en gran medida por las declaraciones del piloto, quien en entrevistas previas habló de la ruptura como un proceso compartido.

En un emotivo video, Korina Rivadeneira se dirige a sus seguidores para pedir un alto al odio y a los ataques tanto hacia ella como hacia Mario Hart, el padre de sus hijos. Defiende la privacidad de su familia y pide respeto por el bienestar de sus pequeños. Video: Instagram Korina Rivadeneira

Rivadeneira lo desmintió con precisión: “Quien terminó la relación fue Mario. Él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve cien por ciento de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida”, afirmó.

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La modelo también describió el proceso de deterioro de la relación. Señaló que las diferencias entre ambos se hicieron más evidentes tras convertirse en madre y que la dinámica económica del hogar fue uno de los factores que la desgastó.

“Mario y yo, desde que estamos juntos hasta las primeras cenas, pagábamos cincuenta, cincuenta. Y eso se mantuvo durante todo este tiempo. Entonces, yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”, relató.

En el tramo más personal de su declaración, Rivadeneira habló del estado en que se encontraba durante el último año de la relación. “Yo sufrí muchos ataques de pánico, yo lloraba casi todas las noches, pasé por un estrés superdenso que hizo que perdiera muchísimo pelo. Hubo momentos en los que yo sentía que de verdad no podía más con la vida. Pero aun así, yo tuve que continuar con mi vida, tuve que seguir trabajando incansablemente, seguir siendo mamá, tuve que seguir criando, tuve que continuar, yo tuve que sostener mi vida”, declaró.

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Korina Rivadeneira, expareja de Mario Hart, en una sincera reflexión, compartió por qué, a pesar de las experiencias difíciles y el final de una etapa, el amor es más fuerte que nunca. Un mensaje de esperanza y nuevos comienzos. Video: Instagram Korina Rivadeneira

Desmiente que haya usado el matrimonio para obtener residencia y rechaza haber sido mantenida

Otro de los ejes de los videos fue la respuesta a dos acusaciones que circulaban en redes sociales. La primera: que habría aprovechado su relación con Hart para regularizar su situación migratoria en el Perú. La segunda: que habría dependido económicamente de él. Rivadeneira rechazó ambas de forma directa.

“Para los que dicen que gracias a él estoy en Perú, eso no es cierto. Yo no utilicé ni siquiera el matrimonio ni nuestra convivencia para tramitar algún documento legal. No lo utilicé”, afirmó. Y precisó: “Cuando yo salí del proceso migratorio fue por una ley de amparo y antes de eso tenía mi residencia como trabajadora”.

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Sobre la dependencia económica, fue igualmente tajante. “A mí nadie ha tenido que mantenerme nunca. Siempre he trabajado por mí misma”, sostuvo, y añadió que su forma de entender la relación siempre fue desde una lógica de equidad: “Siempre intenté vivir mi relación en familia como si nosotros fuéramos un equipo. Nunca estuve pendiente de que si yo pagué esto, me tienes que dar la mitad. Eso yo al menos no lo hacía”.

Korina Rivadeneira explicó que guardó silencio por un acuerdo con Mario Hart mientras resolvían asuntos legales y familiares.

“Basta”: el pedido entre lágrimas y la declaración final sobre el amor

Los últimos videos de la serie fueron los más emotivos. Con la voz quebrada, Korina Rivadeneira hizo un pedido que dirigió tanto a quienes la han atacado a ella como a quienes podrían volcar esas críticas hacia Hart tras escuchar su versión.

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“Después de que vean este video, no quiero que vayan directo a atacarlo a él. No quiero que cambien de dirección el odio que han tenido conmigo hacia él. Solo les pido, por favor, que dejen de atacar, que entiendan que en la vida de todas las personas hay algo que no saben, que hay dos historias y las dos fueron vividas con mucha verdad. Así que, por favor, que pare el odio hacia él y hacia mí, simplemente que pare”, expresó.

La actriz también puso límites a lo que está dispuesta a revelar. Aclaró que hay aspectos de la separación que no hará públicos porque “pertenecen únicamente a nosotros” y anunció que no volverá a pronunciarse sobre el tema. “Yo no pienso hablar más”, afirmó. Y luego, con los ojos llorosos, formuló el pedido que da título a esta historia: “Yo solo quiero dejar de ser juzgada por un montón de gente que no conoce mi historia. Así que, por favor, les pido mucho respeto y delicadeza cuando vayan a tocar este tema”.

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Korina Rivadeneira aseguró que no hablará más de la separación y dijo que, pese a todo, sigue creyendo en el amor.

El cierre de los videos fue, sin embargo, en otro tono. Rivadeneira eligió terminar con una declaración sobre su presente y sobre lo que espera del futuro. “A pesar de todo lo que he vivido, curiosamente creo más que nunca en el amor. No me pregunten por qué. Que una historia se haya terminado, que una historia se haya cerrado, no quiere decir que el amor para mí no sea algo precioso en lo que creer”, afirmó. Y agregó: “Hoy conozco muchísimo mejor lo que quiero para mi vida, lo que quiero entregar y también lo que espero recibir”.

La actriz también reencuadró la narrativa de su separación: “No quiero que esta historia que se terminó sea una historia de cómo terminó el matrimonio. Puede ser la historia de cómo nuestra familia aprendió a existir, a vivir la vida de una forma diferente, de cómo yo me reencontré conmigo misma”. Y cerró con una afirmación sobre su estado actual: “Y sí, hoy estoy feliz y estoy feliz genuinamente, pero me costó muchísimo llegar hasta allí”.

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