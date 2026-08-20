Gonzalo Bueno se despide del Challenger 75 de Kingston a manos de la primera siembra y se alista para competir en el US Open 2026

En su primera presencia entre los ochos mejores de un torneo sobre pista dura, el peruano de 22 años cayó ante el francés Valentín Royer en sets corridos. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

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Gonzalo Bueno puso punto final a su participación en el Challenger 75 de Kingston, en Jamaica. El tenista peruano, actualmente ubicado en el puesto 178 del ranking ATP, cayó por un contundente doble 6-1 ante el francés Valentin Royer (#78 ATP), primer sembrado del certamen, en un partido que tuvo una duración aproximada de una hora.

El resultado significó la eliminación del jugador nacional en los cuartos de final del torneo caribeño. Aunque no pudo sostener el nivel mostrado en las rondas anteriores, Bueno completó una semana positiva, especialmente porque consiguió dos victorias sobre una superficie que no es su predilecta y llegó por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un torneo disputado sobre cancha dura.

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El francés impuso condiciones desde los primeros compases y no permitió que el peruano pudiera desarrollar su habitual juego. Royer, uno de los principales favoritos para quedarse con el título, aprovechó sus oportunidades y terminó resolviendo el encuentro con autoridad.

La derrota, sin embargo, no borra lo conseguido por Bueno durante su paso por Kingston. El peruano superó previamente al estadounidense Benjamin Willwerth y al australiano Edward Winter, dos rivales acostumbrados a competir durante buena parte de la temporada en condiciones rápidas.

Gonzalo Bueno cierra una semana positiva en el Challenger 75 de Kingston.

Además, su presencia en los cuartos de final le permitió recuperar los 12 puntos que tenía previsto perder en la actualización del ranking ATP. De esta manera, el balance termina siendo positivo para el jugador nacional, que pudo sumar partidos y confianza antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada.

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Próximo destino: Nueva York

Tras su participación en Jamaica, Gonzalo Bueno tendrá como siguiente objetivo el US Open 2026. La clasificación del último Grand Slam de la temporada comenzará el lunes 24 de agosto, fecha en la que el peruano buscará dar un paso más hacia el cuadro principal de un torneo de esta magnitud.

Será una participación especial para Bueno, pues disputará por primera vez la ‘qualy’ del US Open. Su ingreso al Top 200 durante esta temporada le permitió acceder a las fases clasificatorias de los cuatro Grand Slam de 2026, una experiencia que le ha servido para adquirir mayor recorrido en escenarios de máxima exigencia.

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El objetivo en Nueva York será conseguir por primera vez una plaza en el cuadro principal de un ‘major’. Si bien la pista dura no es la superficie en la que el peruano se siente más cómodo, llega con el antecedente de haber competido recientemente en Kingston y con varias semanas de experiencia acumulada durante la temporada.

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Bueno ya sabe lo que significa ganar partidos en una clasificación de Grand Slam. En el Abierto de Australia, consiguió su primera victoria en una ‘qualy’ de esta categoría al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili en la primera ronda. Posteriormente, cayó frente al francés Pierre-Hugues Herbert en la segunda instancia.

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Su mejor actuación en una fase previa de Grand Slam llegó meses después, en Roland Garros. El tenista nacional superó al francés Florent Bax y al ucraniano Vitaliy Sachko para instalarse en la ronda final de la clasificación.

En aquella instancia, Bueno comenzó con ventaja frente al británico Toby Samuel, pero finalmente terminó perdiendo en tres sets. De esa manera, quedó a solo una victoria de ingresar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. Su experiencia en las ‘qualys’ disputadas durante el año, su actual posición dentro del Top 200 y los partidos que acaba de disputar en superficie dura alimentan la ilusión de que pueda dar el salto definitivo.

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Gonzalo Bueno jugará su cuarta clasificación de Grand Slam; mientras que Varillas deberá esperar bajas en el certamen. Crédito: VisualesIA ScribNews.