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López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier no nombrarlo en el MTC

El líder de Renovación Popular cuestionó la designación y reveló que expresó su rechazo ante el presidente del Consejo de Ministros antes del nombramiento

Rafael Rey
López Aliaga calificó a Rafael Rey como “ministro procorrupción” y cuestionó su designación al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, calificó este jueves a Rafael Rey como un “ministro procorrupción” y afirmó que pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, evitar su designación al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En una entrevista transmitada por su canal de YouTube, el exalcalde de Lima cuestionó el nombramiento de Rey y lo vinculó con la defensa de los intereses de Brookfield, el fondo canadiense que adquirió el control de Rutas de Lima a la firma brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en la región.

“Y ponen a Rafael Rey (como ministro), que es el gran defensor de la corrupción en el país. Lamentablemente, tengo que decirlo así, ponen a un señor que defiende a Brookfield, que es el socio de una corrupta empresa llamada Odebrecht, que estaba pre sentenciada, que compró acciones de un delincuente preso”, afirmó.

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Seguidamente, cuestionó que el funcionario haya dicho que el material rodante entregado a la comuna capitalina durante su gestión por parte de la empresa Caltrain para el proyecto Lima-Chosica correspondió a una compra y no a una donación.

El líder de Renovación Popular afirmó que advirtió al premier Luis Galarreta sobre su rechazo al nombramiento antes de que Rey asumiera el cargo
El líder de Renovación Popular afirmó que advirtió al premier Luis Galarreta sobre su rechazo al nombramiento antes de que Rey asumiera el cargo

A su juicio, estas declaraciones habrían vulnerado las restricciones propias de su cargo. “Está violando la ley electoral. Él es ministro, tiene unas restricciones. Pero ¿qué hace el Jurado (Nacional de Elecciones)? El señor Rey habla lo que le da la gana, ¿no? Y hay una interferencia electoral”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular aseguró que advirtió previamente a Galarreta sobre su oposición a la designación del funcionario. “No me sorprende para nada. Yo al señor Galarreta le dije: No pongan al señor Rey (...) Yo sí quiero que le vaya bien, pero ponerme un ministro que claramente me ha difamado lunes y viernes durante más de ocho años por hacer mi trabajo de alcalde”, dijo.

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“Yo tengo una relación con Rafael Rey, con la familia de Rafael Rey. Era muy buena, pero la ha destrozado (...) Durante casi cuatro años no he respondido nada. He dejado que me difame lunes y viernes, cuatro horas a la semana”, agregó.

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