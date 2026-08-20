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Temblor de 7.2 sacudió Ayacucho y ocurrió en una zona de subducción de la placa de Nazca, a 108 km de profundidad

La placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana desde la fosa Perú-Chile, en un proceso que genera sismos de distintas magnitudes

Fueron captadas por el sismógrafo de Sara Sara, del sistema CENVUL. Composición: Infobae
Fueron captadas por el sismógrafo de Sara Sara, del sistema CENVUL. Composición: Infobae
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Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves la región Ayacucho. El movimiento se registró a la 1:00 p. m. y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento alcanzó una profundidad de 108 kilómetros y presentó una intensidad de III-IV en Coracora.

El movimiento también se sintió en distintos puntos del sur del país. Los reportes alcanzaron a Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac, mientras que en Lima el temblor fue percibido principalmente en las partes altas de los edificios. La sensación fue descrita como ondulante y prolongada, con una duración cercana a un minuto. Hasta el momento, no se reportaron víctimas mortales, aunque sí algunos derrumbes menores en viviendas de la sierra sur.

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Detrás de este movimiento hay un proceso que ocurre a gran escala y que permanece activo bajo el territorio peruano. La placa de Nazca avanza desde el océano Pacífico hacia el continente y se introduce debajo de la placa Sudamericana. Esa interacción, conocida como subducción, explica buena parte de la actividad sísmica que se registra en el país.

Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Ayacucho, remeció varias regiones del Perú. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que la profundidad de 108 km hizo que el movimiento se sintiera en lugares tan lejanos como Lima, Ica y Puno, y detalla los primeros reportes de daños.

La profundidad del sismo de Ayacucho revela la dinámica de la placa de Nazca

La placa de Nazca se encuentra frente a la costa occidental de Sudamérica. Su desplazamiento la lleva a encontrarse con la placa Sudamericana, pero ambas no se mueven como bloques aislados: existe una interacción constante entre sus bordes. El movimiento genera deformaciones y acumulación de energía en el interior de la Tierra, que puede liberarse en forma de sismos.

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El IGP identifica precisamente esta convergencia como el origen de la actividad sísmica del territorio peruano. Una investigación de Hernando Tavera, Isabel Bernal y Hernán Salas sobre el sismo de Pisco de 2007 señala que la placa de Nazca se desplaza bajo la Sudamericana a una velocidad aproximada de 7 a 8 centímetros por año.

Mapa físico de América del Sur con Perú resaltado, mostrando las placas de Nazca y Sudamericana en rojo. Iconos sísmicos marcan riesgos. Logo del IGP.
Un mapa físico de América del Sur, centrado en Perú, muestra las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, delimitadas con íconos sísmicos marcando zonas de riesgo y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra puede parecer pequeña, pero representa un movimiento permanente durante largos periodos. En determinados sectores, el contacto entre las placas puede quedar trabado y acumular deformación. Cuando esa energía se libera, el suelo se mueve. El sismo registrado en Ayacucho, con sus 108 kilómetros de profundidad, ocurrió dentro de este escenario de subducción.

La placa de Nazca alcanza mayores profundidades bajo el sur del Perú

La placa de Nazca no mantiene la misma trayectoria debajo de todo el territorio peruano. Su comportamiento cambia según la zona. El IGP explica en una publicación del 2024, que en las regiones centro y norte la placa se introduce desde la fosa Perú-Chile y alcanza unos 120 kilómetros de profundidad debajo del borde costero antes de desplazarse de manera casi horizontal bajo el continente.

La situación cambia hacia el sur. Allí, la placa continúa introduciéndose debajo de la masa continental y puede alcanzar aproximadamente 300 kilómetros de profundidad. Ayacucho se encuentra dentro de este amplio contexto geológico, por lo que la profundidad registrada en el sismo permite observar una parte de la compleja estructura que existe bajo esta zona del país.

Habitantes de Coracora registran con sus celulares el desprendimiento de piedras en los cerros tras un fuerte temblor, mientras familias de Pisco buscan a sus hijos en colegios y las autoridades reportan la situación
Habitantes de Coracora registran con sus celulares el desprendimiento de piedras en los cerros tras un fuerte temblor, mientras familias de Pisco buscan a sus hijos en colegios y las autoridades reportan la situación| Foto: Diario La Voz

Esta configuración también ayuda a entender por qué el sur peruano concentra actividad volcánica. El IGP vincula la subducción de Nazca con los procesos que producen tanto sismos como vulcanismo en esta parte del territorio. Se trata de manifestaciones diferentes de una misma dinámica tectónica que lleva millones de años modificando la superficie terrestre.

Perú se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta

El movimiento registrado en Ayacucho tampoco ocurre de manera aislada. Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde las placas tectónicas mantienen una intensa actividad y donde se concentran numerosos terremotos y volcanes.

La convergencia entre Nazca y Sudamericana ocurre de forma permanente. El estudio del IGP sobre el terremoto de Pisco de 2007 señala que este proceso está detrás de una parte importante de los sismos registrados frente al litoral peruano y a diferentes profundidades. La investigación estima que en un año pueden ocurrir hasta 60 sismos de magnitud 4.5 o superior.

La misma dinámica que mantiene al territorio expuesto a los sismos también participó durante millones de años en la formación de los Andes. El desplazamiento de la placa de Nazca continúa en la actualidad, por lo que el suelo peruano permanece dentro de un escenario de actividad tectónica constante. El sismo de 7.2 en Ayacucho vuelve a mostrar, esta vez a más de 100 kilómetros bajo tierra, la magnitud de los procesos que ocurren bajo nuestros pies.

Sismo en Ayacucho se sintió en otras regiones del Perú, como Lima, Ica y Arequipa
Sismo en Ayacucho se sintió en otras regiones del Perú, como Lima, Ica y Arequipa

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