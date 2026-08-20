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Terremoto en edificios: bombero USAR explica qué hacer si estás en un piso alto y cómo evacuar durante un fuerte sismo

El Instituto Geofísico del Perú advierte sobre la acumulación de energía tectónica en la costa del país, un escenario que eleva el riesgo de un sismo de gran magnitud

Acciones clave para protegerte durante un terremoto en un edificio. Bombero explica cómo actuar en azoteas, ascensores y escaleras para reducir riesgos. (Crédito: Andina Noticias)
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Tres mesas de madera sosteniendo una pesada losa de concreto. Esa imagen, encontrada entre los escombros tras el doble terremoto en Venezuela, marcó al comandante Carlos Paredes, del Cuerpo de Bomberos del Perú y miembro de la unidad especializada de rescate USAR (Urban Search and Rescue). En declaraciones a Andina Noticias, el especialista explicó cómo actuar cuando un sismo de gran magnitud sorprende a una persona dentro de un edificio.

Durante las labores de rescate en Venezuela, Paredes también cuestionó algunas de las recomendaciones más difundidas para enfrentar un terremoto, entre ellas el llamado “triángulo de la vida”. “El terremoto de Venezuela nos cambió totalmente todas las proyecciones que teníamos de zona segura”, declaró el comandante.

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Dos edificios con fachadas dañadas, ventanas rotas, balcones destruidos, escombros, palmeras, un camión amarillo y el mar de fondo
Dos edificaciones presentan graves daños estructurales en sus fachadas y balcones, con vista hacia el mar y escombros en el perímetro. (Agencia Andina)

¿Qué hacer si estás en un piso alto?

Ante un sismo, muchas personas intentan correr hacia las escaleras o salir del edificio de inmediato. Sin embargo, el especialista advierte que esta reacción puede ser peligrosa. Si el movimiento sorprende a alguien en los pisos superiores, recomienda permanecer en una zona protegida, como junto a una pared estructural, hasta que la tierra se detenga. Bajar por las escaleras durante el sismo aumenta el riesgo de caídas, golpes y atrapamientos.

Quienes se encuentren en la azotea enfrentan un riesgo adicional: las caídas. Al estar en un espacio abierto y elevado, la prioridad es mantener el equilibrio durante el movimiento. Por ello, el comandante del Cuerpo de Bomberos recomienda iniciar el descenso solo cuando el sismo haya terminado y las condiciones sean seguras.

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En los edificios modernos, las escaleras forman parte de las rutas de evacuación y suelen contar con una estructura resistente, señaló el bombero USAR en declaraciones a la Agencia Andina. Sin embargo, esta característica no significa que sean seguras durante el movimiento sísmico. Mayólicas desprendidas de las paredes, objetos almacenados en los descansos o vidrios en el suelo pueden convertirlas en una zona de riesgo.

Un hombre con uniforme rojo de bombero, insignias doradas, un parche "BOMBEROS PERU" y "C. PAREDES A.", y un logo en la manga, habla a un micrófono rojo de Andina
El comandante Carlos Paredes, del Cuerpo de Bomberos del Perú, ofrece declaraciones sobre prevención sísmica a un medio de comunicación en una azotea. (Agencia Andina)

Errores comunes al evacuar

Uno de los errores más frecuentes tras un sismo es intentar usar el ascensor. El comandante Paredes advirtió que, durante movimientos de gran magnitud y sus posibles réplicas, el sistema puede detenerse en cualquier nivel y dejar a los ocupantes atrapados durante horas.

“Si estoy en el piso 12, debo esperar que termine el movimiento sísmico en la parte externa y voy a salir poco a poco conforme van pasando las réplicas”, señaló el especialista.

Una vez que el sismo termina, la evacuación debe hacerse por las escaleras, caminando y respetando el orden. Correr o empujar puede generar accidentes graves, sobre todo cuando cientos de personas intentan descender al mismo tiempo por espacios estrechos.

Vista de un edificio de múltiples pisos con fachada de hormigón dañada, yeso desprendido, ladrillos expuestos, ventanas rotas y cables eléctricos cruzados
Un edificio de múltiples plantas muestra graves daños en su fachada, con el yeso desprendido y varias ventanas rotas, lo que es indicativo de un fuerte movimiento sísmico. (Agencia Andina)

Alto riesgo sísmico en la costa

La urgencia del mensaje de Paredes no es casual. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierte desde hace años sobre la acumulación de energía sísmica en la costa del país, lo que eleva la probabilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud. Esa energía acumulada, producto de la interacción entre placas tectónicas, representa uno de los escenarios de mayor riesgo para la población urbana de Lima y otras ciudades costeras.

“La mejor prevención es prepararse para el peor escenario”, subrayó el integrante del equipo USAR. La experiencia en Venezuela le dejó una conclusión que repite con énfasis: “Lo que hemos visto en Venezuela es terrible y la lección es que, si cada uno de nosotros no nos preparamos, nadie nos va a ayudar. Sobrevivir depende de cada uno”, afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.
Edificio de ladrillo rojo con un gran agujero en la esquina. Dos ventanas con rejas de metal. Banners publicitarios colgando. Restos de escombros. Cables
Un edificio de ladrillo presenta un muro exterior derrumbado que expone su interior, reflejo de los daños estructurales causados por un terremoto en Venezuela. (Agencia Andina)

Dos segundos que pueden marcar la diferencia

La preparación individual va más allá de saber dónde refugiarse. El bombero USAR recomienda aprovechar los instantes posteriores al sismo para salir del inmueble con los elementos necesarios para afrontar la emergencia y mantener la comunicación con familiares.

“Demórate uno o dos segundos más y pesca cartera, celular, cargador, llaves. Esto te permitirá no regresar a los escombros a buscar estos objetos esenciales, que te permitirán comunicarte con tu familia”, explicó.

Un hombre con uniforme rojo de bombero con insignias y epaulets apunta mientras es entrevistado con un micrófono rojo de Andina Noticias en un pasillo
El comandante Carlos Paredes del Cuerpo de Bomberos del Perú explica a Andina Noticias las acciones preventivas y de evacuación en caso de sismos en el país. (Agencia Andina)

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