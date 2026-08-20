Funcionario del Gobierno Regional de Ayacucho: “Es bueno que haya estos sismos para que hagan descargas”

Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Ayacucho se sintió fuertemente en la región de Apurímac, causando deslizamientos de rocas y el bloqueo de vías. Autoridades regionales informan que no hay pérdidas humanas, pero se trabaja en la evaluación de daños materiales. | Latina Noticias

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El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, John Licas, afirmó este jueves que los movimientos sísmicos de menor intensidad permiten liberar de forma progresiva la energía acumulada en el interior de la Tierra, tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en la región, que dejó al menos diez viviendas afectadas y cuatro inhabitables.

“Lo importante es que (...) haya estos sismos, pequeños nada más, porque va descargándose poco a poco. Si se acumula todo en evento fuerte, podría ser catastrófico. Es bueno que haya pequeños sismos para que haga las descargas correspondientes en el interior de la Tierra”, declaró a Latina.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:00 horas, tuvo una profundidad de 108 kilómetros y ubicó su epicentro a 35 kilómetros al oeste de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Hasta ese momento, no se había reportado información oficial sobre víctimas.

La profundidad del evento permitió que fuera percibido en varias regiones del país, incluida Lima, aunque sus efectos no fueron “críticos”, según explicó el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, ofrece el primer reporte sobre el sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho. Informa sobre daños materiales menores como casas rajadas en Puquio y heridos leves en Cora Cora durante la evacuación | Latina TV

“Hasta el momento tenemos más o menos un margen de más o menos diez viviendas afectadas y cuatro viviendas inhabitables. El COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) está monitoreando los distritos de Upahuacho que tiene un problema de dos viviendas inhabitables y Chumpi tiene unas cuatro viviendas inhabitables”, señaló Licas.

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El funcionario precisó que el balance todavía se encontraba en actualización y remarcó que no existían reportes de personas afectadas. “Lo bueno es que hasta el momento no hay afectación a la vida humana, es lo más importante (...) Estamos a la espera que nos manden un reporte actualizado. Hasta el momento seguimos recabando la información correspondiente”, afirmó.

Explicó que el COEN coordina con las autoridades locales para establecer el alcance de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

“Además, el Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con un almacén adelantado que es en Coracora mismo. Cualquier información nos hace llegar e inmediatamente se hace llegar la ayuda humanitaria correspondiente a las zonas identificadas o afectadas”, manifestó.

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Viviendas en el distrito de Pullo, Coracora, Ayacucho, presentan daños estructurales y grietas en sus paredes de adobe tras un sismo de magnitud 7.2.

Respecto de una posible suspensión de clases, indicó que no había reportes de instituciones educativas afectadas o declaradas inhabitables. También exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención ante eventuales emergencias.

“Quiero recalcar que la población pueda estar preparada ante eventos sísmicos, ya que las emergencias nunca avisan y hay que estar preparados y tener nuestra mochila de emergencias”, recomendó.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que concentra alrededor del 80 % de los terremotos registrados en el mundo.

En julio pasado, la región de Junín registró una serie de movimientos telúricos, con una magnitud máxima de 5,4, que dejó cinco personas fallecidas, cientos de damnificados y decenas de viviendas destruidas.

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El último terremoto de gran magnitud con consecuencias devastadoras en Perú ocurrió en 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 afectó principalmente a la región de Ica y causó alrededor de 500 muertes, además de cuantiosas pérdidas materiales.