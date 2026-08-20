Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Brutalidad Política.

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Víctor Caballero, conocido como Curwen, elevó el tono contra Magaly Medina en su programa de streaming Brutalidad política la noche del 19 de agosto, al advertirle que esta vez su ampay sí tendrá respuesta.

En un discurso cargado de confrontación, el creador de contenido sostuvo que la conductora está acostumbrada a exponer a personajes que no se defienden públicamente, pero que con él la dinámica sería distinta: “Si aquí tú bajas tu pepa, pues yo también. Si me dedicas cincuenta y seis minutos en tu programa, yo también. Tú sacas un reportaje, yo también”.

El cruce se produce en medio del escándalo por el ampay de Carla Campos Salazar —pareja de Curwen— y de la discusión pública sobre el supuesto hackeo, la crisis sentimental y la boda suspendida.

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En ese contexto, Magaly Medina respondió desde Magaly TV, La Firme y aseguró que no teme ser citada por el Ministerio Público: “Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”.

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de Carla Campos. TikTok

El mensaje de Curwen en ‘Brutalidad política’: “Te has equivocado”

Curwen abrió su descargo apuntando a lo que, según él, ha sido la fórmula habitual de Magaly Medina: exponer, avergonzar y dejar a sus “ampayados” sin margen de reacción pública.

“Yo entiendo que tú, pues estés acostumbrada a que tus ampayes no reciban una respuesta. Yo entiendo que tú estés acostumbrada a ampayar y a meterte en la vida de mequetrefes, tontitos, guerreritos, modelitos”, dijo.

El streamer sostuvo que la periodista se habría acostumbrado a que los involucrados se escondan o no sepan cómo responder.

“Entiendo que, pues todos estos años hayas estado acostumbrada a que tú sacas un ampay y esa persona se esconde, esa persona pues queda avergonzada, no te dice nada, no sabe qué hacer”, añadió.

Luego marcó una línea de quiebre. “Pues aquí déjame contarte que te has equivocado”, lanzó, antes de enumerar lo que describió como una respuesta espejo frente a cada movimiento del programa de espectáculos.

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El streamer afirmó que la conductora está acostumbrada a que los “ampayados” no contesten y sostuvo: “Te has equivocado”. YouTube: Brutalidad Política.

“Tú sacas un reportaje, yo también”: el aviso de una réplica en cadena

Curwen planteó una lógica de reciprocidad mediática: si Magaly lo convierte en tema, él hará lo mismo con ella. “Porque si aquí tú bajas tu pepa, pues yo también. Si me dedicas cincuenta y seis minutos en tu programa, yo también. Tú sacas un reportaje, yo también”, expresó.

En su mensaje, además, ubicó la disputa en un cambio de época: para él, la televisión ya no tendría el monopolio del relato. “Ya no estamos en los noventas. Ya no estamos en 1990 y pico”, afirmó.

En ese tramo, mencionó un contexto político que utilizó como contraste histórico: “cuando Montesinos le pagaba a gente para que destruya a otras personas. Y esa persona no se podía defender, esa persona no podía decir nada. Esa persona estaba... No podía dar sus descargos, aclarar, explicar, no podía”.

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Su conclusión fue una advertencia abierta sobre la continuidad del conflicto: “Yo solamente te digo: puedes sacarme los reportajes que quieras”.

“No lo lograste”: Curwen niega que el ampay lo haya quebrado

Curwen también negó que el reportaje le haya generado el efecto emocional que, según su lectura, la conductora buscaba provocar. “Si tú pensabas que esto me iba a afectar emocionalmente, nuevamente te digo: no lo lograste”, sostuvo.

Y, en un giro que vincula el conflicto con su propio ecosistema digital, afirmó que aprovechará la atención. “Yo voy a aprovechar, voy a farmear, a mí me va bien. ¿Sabes por qué me va bien? Porque soy bueno en lo que hago”, declaró.

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Ese tramo funcionó como un cierre de postura: no solo no se esconderá, sino que convertirá la polémica en contenido, bajo la idea de que su audiencia lo respalda y de que el impacto mediático se puede capitalizar.

Magaly Medina, vestida de blanco, niega vínculos políticos en un segmento televisivo, mientras Curwen se dirige al público a través de un micrófono.

La respuesta de Magaly Medina: “Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”

Magaly Medina respondió en la edición del 18 de agosto de ‘Magaly TV, La Firme’ y dijo que no teme una eventual citación del Ministerio Público, en referencia a las preguntas planteadas por Curwen sobre si podría ser convocada como testigo.

“Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”, afirmó. Y reforzó su postura: “Y si a mí me citan, voy y respondo con las preguntas que me hagan, respondo de manera honesta y frontal, porque a mí rebúsquenme, rebúsquenme, no tengo nada que esconder”.

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La conductora enmarcó su respuesta en su trayectoria y en su experiencia frente a controversias. “Si a mí me cita el Ministerio Público, el alcalde de turno, el juez de turno. Treinta años cumplo en televisión el próximo año. ¿Y qué?”, dijo.

Incluso recordó que su carrera la llevó a afrontar situaciones extremas. “¿No iba a parar con mis huesos hasta la cárcel? Algo que tú seguramente te mueres de un día en prisión. Yo no me he muerto, soy una sobreviviente, acá estoy”, aseguró.

Magaly Medina aseguró que no teme ser citada por la Fiscalía y afirmó que responderá “de manera honesta y frontal”. Luego cuestionó a Curwen por preguntarle a ella y no a su expareja tras el polémico ‘ampay’. ATV/ Magaly TV La Firme.

La crítica al “peso” de los streamings y la ironía sobre la política

En el mismo programa, Magaly Medina se refirió al auge de los streamings y cuestionó que algunos creadores de contenido se atribuyan una relevancia superior a la televisión. “La gente en los streamers, en los streamings, se cree más importante todavía que la televisión”, comentó.

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Luego reconoció cambios en el consumo, pero defendió el alcance de un canal. “Es cierto que ahora la gente nos ve por sus dispositivos… Pero eso no quiere decir que nosotros en la televisión lleguemos a más lugares de donde todavía llegan ellos”, sostuvo.

También ironizó sobre la supuesta influencia política de algunos streamers. “¡Ay, nos hemos tumbado candidatos!… ¡Ay, qué importantes que son, por Dios!”, lanzó.

En otro pasaje, criticó que Curwen mezcle política con el caso del ampay. “Él ha mezclado política con hampa y el hampa no tiene color político”, afirmó, antes de rematar con una frase que condensó su lectura moral del episodio: “Nada más que el color de la infidelidad, el color del irrespeto, el color de la vergüenza y de la humillación pública”.

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Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Las preguntas no son para mí”: Magaly le exige que confronte a Carla

Magaly también cuestionó que Curwen dirigiera sus cuestionamientos hacia ella y no hacia su pareja. “Pero yo más bien quisiera decirle a Curwen… ¿por qué no preguntas?”, planteó.

Luego enumeró preguntas que, desde su perspectiva, el streamer debería hacerle a Carla. “¿Por qué no le dijiste a tu noviecita Carla…?… así como te chapaste al Grimy… ¿te has chapado otro día a otro pata?”, dijo en tono irónico.

Y cerró con una frase directa: “A mí no me tienes que hacer preguntas, Curwen. Las preguntas se las tienes que hacer a ella”.