A la conquista del Caribe: entra en vigor el TLC con Guatemala, el socio menos explorado por Perú en Centroamérica

El intercambio bilateral entre Perú y Guatemala cayó 17,6% en 2025, al pasar de USD 250 millones a USD 206 millones, según MINCETUR.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República del Perú y la República de Guatemala y su protocolo adicional entrarán oficialmente en vigor el 1 de julio de 2026, tras su publicación en el diario oficial El Peruano.

Con este paso, ambos países ponen en marcha un marco legal moderno para la integración económica, con reglas claras para el intercambio de bienes, servicios e inversiones.

Un acuerdo que busca fortalecer la integración y el comercio bilateral

El TLC Perú-Guatemala establece la creación de una zona de libre comercio, eliminando gradualmente aranceles y barreras no arancelarias para las mercancías originarias de ambos países.

El tratado tiene como objetivos centrales estimular la expansión y diversificación del comercio, crear un mercado más amplio y seguro, promover el desarrollo económico integral y mejorar las condiciones laborales en los dos territorios.

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Ambas partes se comprometen a facilitar los procedimientos aduaneros, promover la transparencia, proteger los derechos de propiedad intelectual y asegurar un entorno previsible para los negocios y las inversiones.

El TLC fija reglas sobre aduanas, propiedad intelectual, inversiones y solución de controversias para ordenar la relación comercial entre Perú y Guatemala.

El acuerdo incorpora mecanismos para la solución de controversias y prevé excepciones específicas en sectores sensibles, como agropecuarios, textiles y productos usados, de acuerdo con las regulaciones de cada país.

El tratado también contempla la creación de comités y grupos de trabajo conjuntos para monitorear su implementación, resolver diferencias y evaluar posibles mejoras en el acceso a mercados o en el cumplimiento de obligaciones.

La activación del TLC y su protocolo adicional responde a la estrategia de integración de ambos países en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos regionales.

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Comercio bilateral entre Perú y Guatemala cayó 17,6% en 2025

La entrada en vigor del TLC se produce en un contexto de contracción del comercio bilateral entre Perú y Guatemala. Según el Reporte de Comercio Bilateral Perú-Guatemala, elaborado por MINCETUR, el intercambio comercial total cayó 17,6% en 2025, pasando de US$250 millones en 2024 a US$206 millones.

Las exportaciones peruanas descendieron 4,7 % hasta los US$132 millones, mientras que las importaciones desde Guatemala retrocedieron 33,6 %, sumando US$74 millones.

La reducción principal se observó en productos agropecuarios, particularmente el azúcar, cuyas importaciones cayeron 63 %, aunque Guatemala mantuvo el segundo lugar como proveedor de azúcar al Perú.

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El acuerdo prevé comités y grupos de trabajo conjuntos para supervisar la implementación, resolver diferencias y evaluar mejoras en el acceso a mercados.

En contraste, las agroexportaciones peruanas a Guatemala crecieron 17,3 %, llegando a un récord de US$72 millones. El principal motor del crecimiento fue la fruta, con un avance de 63,5 %, liderado por la uva (US$27,3 millones; +67,2 %). El Perú se posicionó como el tercer mayor proveedor de frutas de Guatemala, detrás de Estados Unidos y Chile.

El informe destaca el incremento en exportaciones de minerales (+73,9%) y productos siderúrgicos (+25,7%), así como el aumento en importaciones de productos químicos, especialmente medicamentos (+94 %) e insecticidas (+35%). Sin embargo, sectores como fueloil, maderas, papeles, productos pesqueros y textiles registraron fuertes caídas.

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Oportunidades de expansión para la oferta peruana en Guatemala

Pese al retroceso global, existen amplias oportunidades en el mercado guatemalteco. Del total importado por Guatemala en 2025 (US$34.600 millones), el Perú cuenta con oferta exportable efectiva para cubrir el 34 % de ese mercado, aunque su participación real en ese segmento es todavía limitada, con apenas 1,5 %.

En el rubro agropecuario, el Perú logró una participación de 3,1 %, pero aún hay espacio para crecer. Por ejemplo, productos como cacao en polvo, galletas dulces, colorantes naturales, neumáticos y polos de algodón se ubican entre los bienes donde la presencia peruana es reducida o nula, pese a que Guatemala mantiene una demanda sostenida.

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Guatemala importó USD 34.600 millones en 2025 y Perú solo participa con 1,5% en el mercado potencial para su oferta exportable.

El reporte también señala que Guatemala importa varios productos para los que el Perú tiene oferta exportable, pero que aún no ha logrado colocar en ese mercado. Entre ellos figuran frijoles, cerveza de malta, fosfato de calcio, suéteres y conservas de pescado.

Asimismo, se identifican áreas de potencial para la industria peruana, en bienes que Guatemala importa desde otros países y que el Perú aún no produce con destino exportador, como trigo, torta y aceite de soya, urea y ropa de cama.