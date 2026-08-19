Bolsa de Valores de Lima subió 1,75% mientras Wall Street registra resultados mixtos

Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos, mientras que los mercados latinoamericanos muestran movimientos variados durante la jornada. Foto: Andina

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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este miércoles con avances en sus principales indicadores, en medio de un escenario internacional marcado por movimientos dispares en los mercados. La plaza bursátil local registra ganancias mientras Wall Street opera con resultados mixtos y cierta volatilidad durante las primeras operaciones.

El Índice General de la BVL, principal indicador del mercado limeño, registra un incremento de 1,75%, al avanzar de 57.612 a 58.619 puntos. Por su parte, el Índice Selectivo, integrado por las 15 acciones con mayor negociación, presenta una subida de 1,67%, al pasar de 1.523 a 1.548 puntos.

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Mercados internacionales muestran movimientos dispares

El comportamiento de los mercados internacionales también presenta diferencias entre regiones. Al cierre de sus operaciones, las bolsas asiáticas registraron resultados mixtos, mientras que los principales mercados de América Latina muestran variaciones diversas durante la jornada.

En Wall Street, los principales índices mantienen tendencias diferenciadas. El desempeño de la bolsa neoyorquina se desarrolla en un contexto de volatilidad, con algunos de sus indicadores en terreno positivo y otro en descenso.

En Wall Street, los principales índices muestran resultados dispares en una jornada marcada por la volatilidad. Foto: History

Dow Jones y S&P 500 avanzan, mientras Nasdaq retrocede

El Dow Jones registra una subida de 0,59% durante las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse). Este indicador, que reúne a importantes compañías estadounidenses, se mantiene en terreno positivo durante la apertura.

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En tanto, el Standard & Poor’s 500 avanza 0,50%, mientras que el Nasdaq presenta una caída de 0,08%. De esta manera, los tres principales índices neoyorquinos muestran un comportamiento diferenciado al inicio de la sesión.

El efecto del conflicto entre Irán y Estados Unidos en las bolsas internacionales

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa generando presión sobre los mercados financieros internacionales, principalmente por la incertidumbre en torno al suministro de energía y al futuro del estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es clave para el transporte mundial de petróleo y, ante las dificultades para normalizar el tránsito, los inversionistas mantienen una postura cautelosa. Reuters informó que el mercado petrolero comenzó a incorporar la posibilidad de que las interrupciones en la zona se prolonguen, elevando el riesgo de un impacto más persistente sobre la economía global.

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Uno de los principales canales de transmisión hacia las bolsas ha sido el precio del crudo. La falta de avances en las negociaciones entre Washington y Teherán, junto con los problemas de navegación en Ormuz, ha impulsado nuevamente al petróleo. El 19 de agosto, el Brent llegó a negociarse alrededor de USD 91 por barril, mientras el WTI superó los USD 84, debido a la prima de riesgo asociada a la incertidumbre geopolítica.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán presiona a los mercados por la incertidumbre sobre el suministro energético y el tránsito por el estrecho de Ormuz, elevando la cautela de los inversionistas. Foto: UDEP

El encarecimiento de la energía representa un riesgo para las acciones porque puede elevar los costos de empresas y consumidores y, al mismo tiempo, alimentar las presiones inflacionarias. Si el petróleo permanece elevado durante un periodo prolongado, los mercados pueden reducir sus expectativas de recortes de tasas de interés, debido al riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse. Analistas de Morgan Stanley ya habían advertido que una guerra prolongada podría traducirse en mayores precios del crudo, inflación más alta y condiciones financieras más restrictivas.

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Wall Street ha reaccionado con movimientos cambiantes a medida que evolucionan las expectativas sobre el conflicto. El 18 de agosto, por ejemplo, los principales índices estadounidenses terminaron presionados por el avance del petróleo y el incremento de los rendimientos de los bonos, con el Nasdaq particularmente afectado por la caída de las acciones tecnológicas. Reuters reportó que ese día el Dow Jones retrocedió 0,22%, el S&P 500 cayó 0,69% y el Nasdaq perdió 1,33%.

Sin embargo, la reacción de las bolsas no ha sido uniforme ni necesariamente implica una caída continua. Este miércoles 19 de agosto, las acciones estadounidenses mostraron señales de recuperación después de tres sesiones negativas, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro descendieron tras el anuncio de mayores recompras de deuda por parte del Departamento del Tesoro. El S&P 500 avanzaba 0,3%, el Dow Jones 0,3% y el Nasdaq 0,2% en las primeras operaciones reportadas por AP.

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El impacto también es visible en los mercados de Medio Oriente, donde la cercanía geográfica al conflicto incrementa la sensibilidad de los inversionistas. Este miércoles, las bolsas de Emiratos Árabes Unidos y Catar registraron pérdidas después de nuevas tensiones relacionadas con Irán. El índice de Abu Dabi cayó 0,9%, el de Dubái retrocedió 0,3% y el índice de Catar perdió 0,8%, mientras que Arabia Saudita mostró un avance de 0,2%.

Otro efecto relevante se observa en los activos considerados refugio. En la jornada del 19 de agosto, el oro avanzó mientras el dólar se debilitó y los rendimientos de los bonos globales retrocedieron desde niveles elevados. Esta combinación refleja que los inversionistas siguen buscando protección frente a los riesgos geopolíticos, aunque la evolución de los mercados también está determinada por factores fiscales, monetarios y económicos propios de cada país.

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