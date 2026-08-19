Un hospital flotante, puentes móviles y otras medidas concretas de Estados Unidos contra El Niño en Perú

El embajador de Estados Unidos anunció la llegada del USNS Comfort al Perú en febrero de 2027. - Crédito Chang W. Lee/New York Times

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El Canciller peruano Carlos Espá y el embajador de Estados Unidos para Perú, Bernie Navarro, sostuvieron una conferencia de prensa dónde revelaron los detalles de su reunión en Miami, donde se revelaron las medidas con las que Estados Unidos brindaría apoyo al país para contrarrestar los efectos de el fenómeno El Niño.

Lo concreto lo aportó Navarro, quien reveló que, dado que creen que el punto más crítico de El Niño será en febrero de 2027 en Perú, traerán un buque-hospital móvil para atender los daños que ocasione este fenómeno. Infobae Perú pudo determinar exactamente que se trataría del Comfort Hospital Ship, un buque ‘no comisionado’ propiedad de la Marina de guerra de Estados Unidos.

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Pero además de eso, según documentos del Departamento de Estado de EEUU, se ha revelado otras medidas con respecto a El Niño, que no fueron ampliadas por el canciller Espá a pesar de las consultas de los periodistas: esto incluye una serie de puentes móviles, y mantas y kits de emergencia para respuesta rápida ante los desastres.

El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá dieron conferencia de prensa conjunta. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Estados Unidos traerá buque-hospital

El embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, destacó como histórica esta reunión del Perú con el Comando Sur y todo lo tratado en la misma, con la finalidad de apoyarlo ante la inminente llegada de El Niño.

“Estamos en mejor momento para combatir los efectos de El Niño, por ejemplo, vamos a traer el USNS Comfort, que es un buque militar y hospital flotante que vendrá al Perú en el mes de febrero, cuando sea el pico de la presencia de este fenómeno”, aseguró.

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También, adelantó que esta semana estarán viajando a la región de Piura donde se estima que será “el punto cero” de los problemas que ocasione El Niño. “Estamos siendo muy proactivos para enfrentar este problema”, agregó.

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Las otras medidas

“Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Perú a fortalecer su preparación para responder a los fenómenos meteorológicos de El Niño. El gobierno estadounidense celebra que el presidente Fujimori haya elaborado un plan de respuesta integral”, señala el mismo Departamento de Estado de EEUU.

Así, según la información oficial a la que pudo acceder Infobae Perú, se resaltan las siguiente medidas justamente contra El Niño:

Estados Unidos ha preposicionado mantas de emergencia y kits de higiene para una asistencia de respuesta rápida

El Departamento de Guerra donará puentes móviles para hacer frente a posibles inundaciones y continuará con la modernización de varios de los 18 centros regionales de comunicación de emergencia construidos originalmente en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria

La FEMA liderará una serie de talleres virtuales para Perú sobre gestión del riesgo de desastres. El buque hospital USNS Comfort visitará Perú a principios de 2027, con el fin de ampliar la capacidad del país para brindar apoyo médico.

Lima tendrá un invierno atípico: SENAMHI prevé temperaturas por encima de lo normal. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi/Andina)

Asimismo, el canciller Carlos Espá reveló que esta reunión con el Comando Sur y un país es la primera que se realizó, la misma que otras naciones vieron con interés e intentar replicar en el futuro.

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“El resultado concreto es que vamos a hacer una hoja de ruta para que toda la ayuda llegue en el momento preciso y no pedirla cuando ya haya ocurrido el desastre, sino que desde ahora elaborar esta hoja de ruta con las agencias y en las próximas semanas llegará esta ayuda en equipamiento y apoyo, para la preparación, mitigación y respuesta ante el fenómeno de El Niño”, manifestó.