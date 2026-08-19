Transportistas cuestionan el ‘Plan Escudo’: Atentados contra conductores se mantienen pese a presencia policial

Vocero del gremio de transportistas afirman que las acciones no están orientadas a anticipar los ataques contra los choferes y tampoco se aplica inteligencia para combatir a extorsionadores (Foto: Mininter)

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El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, criticó públicamente la efectividad del llamado ‘Plan Escudo’ para dar seguridad a los transportistas y afirmó que la anunciada intervención de la PNP y del Ejército no frenó los ataques contra el transporte en Lima desde su implementación la semana pasada.

Según el representante del sector, los atentados contra choferes del transporte urbano ocurren casi a diario y el sector reclama una estrategia distinta por parte del Gobierno antes del paro del 25 de agosto, que ya fue anunciado por los gremios del sector.

En declaraciones a RPP, Vargas sostuvo que el problema no es solo la continuidad de los ataques, sino la ausencia de una estrategia distinta a la del año pasado. “Decimos ‘más de lo mismo’ porque esto ya se hizo, el resultado lo conocemos. Desde el año pasado que se implementó esto a la fecha no ha disminuido la cantidad de atentados, por el contrario, se han incrementado”, dijo.

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El dirigente añadió que, a su juicio, la nueva fase del plan tampoco alteró la frecuencia de los hechos violentos. “Desde la semana pasada que se implementó este ‘Plan Escudo’, el mismo día hubo atentados: el día lunes, al día siguiente: el martes, el miércoles, nuevamente el día sábado, domingo, lunes, tenemos atentados. Hoy día están informando de otro atentado. Felizmente no ha habido muertos, pero eso es pan del día, todos los días”, señaló.

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Plan repite patrullaje y acompañamiento, pero sin inteligencia

El dirigente cuestionó la naturaleza de la respuesta estatal. Según explicó, los transportistas no observan cambios de fondo respecto de los operativos que ya se habían desplegado antes en rutas y terminales.

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Describió una continuidad operativa entre la política anterior y la actual. “La Policía desde el año pasado había implementado el acompañamiento en las unidades, incluso algunas bases policiales en los terminales de las empresas. El ‘Plan Escudo’ contempla eso, con la diferencia de que ahora es el Ejército o las Fuerzas Armadas que acompañan. Pero ahí no vemos labor de inteligencia”, manifestó.

Vargas cuestionó que el refuerzo visible de personal armado no haya estado acompañado por acciones orientadas a anticipar los ataques o desarticular a quienes extorsionan al sector.

Transportistas piden encuentro con Keiko Fujimori

El dirigente también vinculó la protesta del sector con la falta de interlocución con el Ejecutivo. Aseguró que los transportistas pidieron una reunión para conocer qué medidas de seguridad se aplicarán, pero que hasta ahora no recibieron respuesta de la presidenta Keiko Fujimori ni de otros representantes del Gobierno.

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Transportistas piden encuentro con la presidenta Keiko Fujimori para hablar sobre la inseguridad en el sector. REUTERS/Angela Ponce

“Hemos solicitado conversar con la presidenta de la República y hemos solicitado que nos digan qué se está implementando. Hasta el momento la presidenta no nos ha recibido, nadie del Ejecutivo nos ha manifestado qué se piensa hacer, y ahí es donde justamente nosotros alzamos nuestra voz de protesta y, por ello, hemos planteado una medida de fuerza para el día 25 de agosto en la medida de que no sabemos qué es lo que el Gobierno piensa hacer en materia de seguridad”, indicó.

Vargas reveló además que esa medida todavía podría quedar sin efecto si se abre una instancia de diálogo. La condición, según dijo, no pasa por un anuncio general, sino por una explicación concreta de la política oficial en seguridad ciudadana para el corto y mediano plazo.

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“El solo hecho de saber que vamos a conversar con el Ejecutivo y que nos digan cuál es su política en materia de seguridad ciudadana haría que levantáramos el paro. […] Nosotros queremos saber qué van a implementar. Sobre la base de ello hay que construir un trabajo en conjunto. Lo que no nos parece bien es que el Gobierno sea indolente, haya muertes, haya asesinatos, la situación continúa y hasta el día de hoy no nos digan qué se va a hacer”, manifestó.