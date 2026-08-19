Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)

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El chofer César Cristhian Díaz Barreto fue asesinado a balazos durante la madrugada en el Cercado de Lima cuando regresaba a su combi informal luego de hacer una compra para su madre -que trabajaba con él como copiloto- cerca del cruce entre el jirón Saco Oliveros con la calle Palma.

Según la versión de otros transportistas de la zona, colegas de la víctima, el ataque contra Díaz Barreta estaría vinculado con el cobro de cupos en la ruta Lima-Callao, donde denuncian pagos diarios a una banda criminal conocida como ‘Callao Unido’ y una seguidilla reciente de atentados contra transportistas en la que también se encuentra un conductor que sufrió un ataque armado el fin de semana pasado.

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¿Cómo fue el ataque?

Según RPP, fuentes policiales indicaron que Díaz Barreto descendió de su vehículo para comprar una bebida para su madre. Cuando retornaba a la unidad, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon y acabaron con su vida.

Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)

Díaz Barreto habría optado por no completar la ruta y tomar precauciones para reducir el riesgo de ser interceptado. Sus compañeros también señalaron que era padre de una niña de 12 años.

De acuerdo con testigos citados por el medio, los sicarios huyeron corriendo por la calle Palma. Otra versión recogida señala que los atacantes se desplazaban en un vehículo usado bajo la modalidad de falso taxi.

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“Nosotros somos informales, todas estas combis son informales. (...) Pagamos extorsión, señorita, pagamos 40 soles diarios”, dijo un chofer de la zona a RPP. Otro trabajador relató sobre un ataque anterior: “El sábado la han baleado a un compañero y se salvó de milagro”.

Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)

Los conductores de combis informales que operan en esa ruta aseguran que entregan dinero todos los días para poder trabajar y que quienes se resisten quedan expuestos a atentados. Tras el homicidio, exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo ante el temor de nuevos ataques.

Atacan a balazos bus de empresa Cruz del Sur

Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, cuando se desplazaba por el distrito de San Borja con pasajeros a bordo. Dos proyectiles impactaron directamente en la zona del conductor, mientras un tercero alcanzó un sector destinado a los usuarios. Pese al peligro generado durante el hecho, no se reportaron personas heridas.

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Según Latina, el atentado ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas Canadá y Rosa Toro. La unidad se encontraba en plena ruta hacia el sur del país cuando fue interceptada por desconocidos, quienes realizaron varios disparos. El chofer logró mantenerse a salvo y posteriormente brindó su declaración a los agentes de la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades investigan el móvil de la agresión y no descartan una posible extorsión, aunque no se tiene registro de una denuncia reciente de la empresa (Créditos: Latina)

Los peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para recoger evidencias y determinar la trayectoria de los proyectiles. Las primeras diligencias permitieron identificar tres impactos en el vehículo. Dos de ellos alcanzaron una zona cercana al conductor, mientras que el restante atravesó un espacio próximo a los asientos ocupados por los pasajeros. La escena fue examinada para obtener elementos que permitan identificar a los responsables.

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La unidad cuenta con una capacidad aproximada de 60 personas; sin embargo, al momento del ataque no se encontraba completamente ocupada. Los usuarios viajaban hacia diferentes destinos del sur cuando escucharon las detonaciones. Tras el incidente, el conductor continuó con las acciones necesarias para poner a salvo a quienes se encontraban dentro del transporte y retornar al terminal.